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Motorola'nın yeni robotu görüntülendi; Droid X2

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Gerek Android'in yaygınlaşmasında gerekse de Motorola'nın kendine gelmesinde önemli bir paya sahip olan Droid X'in varisi X2'nin üzerindeki perde yavaş yavaş aralanıyor. Motorola'nın daha resmileştirmediği ancak Mayıs ayı içersinde satışa sunulması beklenen X2, yayınlanan fotoğraflar ve videoda açık birşekilde görünüyor.

Techno Buffalo'nun yayınladığı fotoğraflarda rengi ve fiziksel deklanşörü bulunmaması dışında X2'nin, tasarım anlamında selefini aratmadığı gözlerden kaçmazken; güçlü donanımı sayesinde Quadrant testini 2453 puan ile tamamladığını görüyoruz.

Haberin başında da belirttiğimiz gibi Mayıs ayı içersinde sunulacağına kesin gözüyle bakılan Droid X2'nin öne çıkan özelliklerinin şunlar olması bekleniyor;

  • 4.3 inçlik, 960x540 piksel çözünürlüğü destekleyen qHD ekran
  • 1.2 GHz Dual-core NVIDIA Tegra 2 işlemci
  • Android 2.2 (Android 2.3 Gingerbread ile satışa sunulması muhtemel)
  • 768MB of RAM
  • Çift LED flaş ile güçlendirilen 8 megapiksellik arka kamera
  • 720p HD video kaydı
  • Micro USB
  • Micro HDMI
  • İvmeölçer, Jiroskop ve Magnometre
  • Ortam ışığı ve yakınlık sensörleri
Motorola'nın yeni robotu görüntülendi; Droid X2
Tam Boyutta Gör
Motorola'nın yeni robotu görüntülendi; Droid X2
Tam Boyutta Gör
Motorola'nın yeni robotu görüntülendi; Droid X2
Tam Boyutta Gör
Motorola'nın yeni robotu görüntülendi; Droid X2
Tam Boyutta Gör
Motorola'nın yeni robotu görüntülendi; Droid X2
Tam Boyutta Gör
Motorola'nın yeni robotu görüntülendi; Droid X2
Tam Boyutta Gör
Motorola'nın yeni robotu görüntülendi; Droid X2
Tam Boyutta Gör

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reys 8 yıl
Bende artık motorola kullanmak istiyorum açıkcası gelsede alsak.
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ismetdai 8 yıl
Önden ve arkadan görünüşü güzel ama yandan görünüşü olmamış.
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sweatcan 8 yıl
ülkemizede getrseler şu cihazları çok güzel olcak
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outside 8 yıl
motorola iyi telefonlar çıkarmaya başladı. ekranı 3.7 falan olsaymış daha şık olurmuş.
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kımyasal 8 yıl
tasarım guzel bıraz tablet pc gıbı olmus sankı az ince olsa ıyı olurdu
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Bukalemun 8 yıl
o KIRMIZI şey kapak değil yada bir soket çıkışı .
vf 945 de de var, CİHAZ İÇİNDE ARAMA amaçlı kısayol tuşu denebilir.
ben lg x2 - atrix 4g + bu cihaz gerçekten beğendim. DONANIMLARI çok iyi ve testleri yüksek değerlerde ancak ANDROİD in gelişmesine az kaldı, adobe flash player tarafında sıkıntı yaşıyor ve PİL süresinde sınıfta kalıyorlar. hatta YAZ AYI SICAK larında nelerle karçılacağız bu tür güçlü ürünlerde belli değil. ben apple / vf945 ile wifi ile sesli+ görüntülü chat yaparken ISINMA sorunu yaşıyorum. birde ANDROİD de artık ÇİFT kamera ve kapsamlı uygulamlar bekliyoruz. APPLE ın gerisinde kalıyor...
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ehlidert 8 yıl
Tablet pc niyetine kullanılabilecek boyutta :)
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darkaura 8 yıl
her yeni cikan modelde bir kere tasarima ve boyuta laf soylenmesin disimi kiracam.
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hooper 8 yıl

darkaura

her yeni cikan modelde bir kere tasarima ve boyuta laf soylenmesin disimi kiracam.



tasarım telefon için önemlidir hocam sürekli elinize alacaksanız kurcalayacaksanız hoş görünen ve ergonomik bir cihaz olmalıdır. Hoş görünme özneldir elbette. İşlemci söz konusu olsa kim ne yapar diyebilirsiniz lakin tablette veya telefonda bu iş böyle değildir. Sadece şekli ya da tasarımı için ne kadar arge çalışması harcanmakta, firmalar birbirlerinin görünüşünü taklit ettikleri için mahkemelerde gezmekte iken illa ki de bu insanların da en az sizin kadar fikrini beyan etme özgürlükleri olmalı.

Ortamı germek için veya kulp takmak için yazmadım, sadece düşüncelerimi aktarmak istedim, iyi günler...
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hooper 8 yıl
bu kadar güzel özellikler ve bu kadar rezil tasarım
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Xagdas 8 yıl
sağ kenardaki kırmızı kapak (?) ne için?
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hrnayn 8 yıl
kasa biraz büyük geldi gözüme
alt tuşlar htc ye benzemiş
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