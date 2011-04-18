Motorola'nın yeni robotu görüntülendi; Droid X2

Gerek Android'in yaygınlaşmasında gerekse de Motorola'nın kendine gelmesinde önemli bir paya sahip olan Droid X'in varisi X2'nin üzerindeki perde yavaş yavaş aralanıyor. Motorola'nın daha resmileştirmediği ancak Mayıs ayı içersinde satışa sunulması beklenen X2, yayınlanan fotoğraflar ve videoda açık birşekilde görünüyor.

Techno Buffalo'nun yayınladığı fotoğraflarda rengi ve fiziksel deklanşörü bulunmaması dışında X2'nin, tasarım anlamında selefini aratmadığı gözlerden kaçmazken; güçlü donanımı sayesinde Quadrant testini 2453 puan ile tamamladığını görüyoruz.

Haberin başında da belirttiğimiz gibi Mayıs ayı içersinde sunulacağına kesin gözüyle bakılan Droid X2'nin öne çıkan özelliklerinin şunlar olması bekleniyor;

4.3 inçlik, 960x540 piksel çözünürlüğü destekleyen qHD ekran

1.2 GHz Dual-core NVIDIA Tegra 2 işlemci

Android 2.2 (Android 2.3 Gingerbread ile satışa sunulması muhtemel)

768MB of RAM

Çift LED flaş ile güçlendirilen 8 megapiksellik arka kamera

720p HD video kaydı

Micro USB

Micro HDMI

İvmeölçer, Jiroskop ve Magnometre

Ortam ışığı ve yakınlık sensörleri