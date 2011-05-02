Mount & Blade'in son oyunu Ateş ve Kılıç, TTNET'in oyun platformu Playstore.com'dan satışa sunulacak

TTNET, oyun severleri ve oyun yapımcılarını, oyun platformları olan Playstore.com'a tekrar çekmeye hazırlanıyor. Dünyanın merakla beklenen oyunlarından Crysis 2'yi en avantajlı fiyat sloganıyla Playstore üzerinden kullanıcılarına sunan TTNET, şimdi de 1 milyondan fazla satış rakımına sahip olan Mount&Blade serisinin son oyunu Ateş ve Kılıç'ı, kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor.

3 Mayıs tarihinde dünya lansmanı Ankara'da yapılacak olan Ateş ve Kılıç, lansmanın tarihiyle birlikte tüm dünya ile aynı anda Playstore.com üzerinden "en uygun koşul"politakasını takip edecek şekilde oyunseverlerin beğenisine sunulacak. Mount&Blade serisinin en son oyunu olan Ateş ve Kılıç, 3 Mayıs tarihinden itibaren, TTNET'in oyun platformu Playstore.com üzerinden 14.99TL'lik fiyat etiketiyle satışa sunulacak.