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Mount & Blade'in son oyunu Ateş ve Kılıç, TTNET'in oyun platformu Playstore.com'dan satışa sunulacak

8 yıl
11,1b
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Web Siteleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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TTNET, oyun severleri ve oyun yapımcılarını, oyun platformları olan Playstore.com'a tekrar çekmeye hazırlanıyor. Dünyanın merakla beklenen oyunlarından Crysis 2'yi en avantajlı fiyat sloganıyla Playstore üzerinden kullanıcılarına sunan TTNET, şimdi de 1 milyondan fazla satış rakımına sahip olan Mount&Blade serisinin son oyunu Ateş ve Kılıç'ı, kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor.

3 Mayıs tarihinde dünya lansmanı Ankara'da yapılacak olan Ateş ve Kılıç, lansmanın tarihiyle birlikte tüm dünya ile aynı anda Playstore.com üzerinden "en uygun koşul"politakasını takip edecek şekilde oyunseverlerin beğenisine sunulacak. Mount&Blade serisinin en son oyunu olan Ateş ve Kılıç, 3 Mayıs tarihinden itibaren, TTNET'in oyun platformu Playstore.com üzerinden 14.99TL'lik fiyat etiketiyle satışa sunulacak.


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mucetr 6 yıl
ateş ve kılıç'ı bilmem ama warband'ın single player'ı 1 hafta oynadıktan sonra sıkmaya başlıyor. Oyun bi zaman sonra yenilik sunmuyor.
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oyun_manyaha 6 yıl
bence gayet süper bi oyun.öncekilei oynadım buda eminim iidir.isimden anlaşılcağı gibi
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GtcStar 7 yıl
Warbandda evlenebiliyorsun sadece ancak ateş ve kılıçta ateşli silahlar bomba ve daha iyi görüntü kalitesi mevcut
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Hurricanee 7 yıl
Yazımın başında belirtmek istiyorum aşağıda yazdıklarım oyunu aşağılamak değil sadece karşılaştırmadır ;
Beyler ben bir warband oyuncusuyum (firmanın bir önceki oyunu) ve dahil olduğum klanın yarısı bu oyunu aldı
Önceden gayet iyi idi single playeri çok çok güzel fakat multiplayerde adam gibi klan maçı yapılamıyor ve bir laf vardır tüfek çıktı mertlik bozuldu diye, aynısı oldu.
bir kale savunması yapıyorsunuz herkes ateş ediyor nerden savunacağınızı bilemiyorsunuz yakın dövüş yapsanız bazı silahların vuruş hızları düşürülmüş ve bu renkli bir oyun keyfi sunamıyor malesef.Benim diyeceğim şu ki almadan önce bir kere daha düşünün ve illaki bu oyuna başlamak istiyorum diyorsanız warband'a bir göz atın eğer beğenmezseniz yine kendi yolunuza bakın.Bu sadece bir üye yorumudur, kendi görüşlerimdir, belki bazılarınızın çok çok hoşuna gitmiştir buna diyeceğim bir söz yok.
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delarux 7 yıl
oyun yapımcıları oyunu geliştiremiyorlar.2 sürümünü oynadm bunlardan biri warband.önceki sürümünden hiçbr fark göremedim.sadece adını değiştirip piyasaya sürmüşler
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GtcStar 7 yıl
Arkadaşlar satın alın.kısıtlı imkanlarla yapıldı.
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DH Misafiri 7 yıl
sa ben telefondan cd key aldım ama aktıflestıremıyorum bana qlen kodda 5 harf ve 3 kutu war ama oyunda serı numarası qırılen yerde 4 kutucuk war ve 4 ten fazla harf yazamıyorum yarımcı olursanız sevınırım..!
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biscan22 7 yıl
paylaşım için teşekkürler
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GtcStar 7 yıl
Ben yaklaşık 1 aydan beri Mount and Blade With fire and Sword oynuyorum ve oyundan çok memnunum
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Kemal K. 7 yıl
Oyun bende yüklü oynuyorum.Bazı kötü yönleri online modda çoğu kişi diğer sürümü kullandığı için serverlere giriş yapılmıyor.Ateşli silahlar çok yavaş ateş ediyor.Zaten gözle görülür fazla bi değişiklik yok başka.
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Admiralkheir 7 yıl
Güzel oyuna benziyor
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DH Misafiri 7 yıl
Oyunu satın aldım aslında oyunun fazla pek ayrıntısı yok mapların birkaçı değişmiş ateşli silahlar gelmiş ama doldurana kadar canınız çıkıyor ben katkı olsun ve koleksiyonumu tamamlayım diye alıyorum sizde alabilirsiniz isterseniz.. :)
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berakravat 7 yıl
dunyanın en hızlı kravat baglayn insanı super hız:)

berakravat.com/...
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaslar bende ateş ve kılıc orjinal Cd ' si var crack falan yaptım ama seri kod istiyor serverlar cıkti 60 ' a yakın seri kod atın allah rızası için bitsin şu çile ... :S
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