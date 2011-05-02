Mount & Blade'in son oyunu Ateş ve Kılıç, TTNET'in oyun platformu Playstore.com'dan satışa sunulacak

TTNET, oyun severleri ve oyun yapımcılarını, oyun platformları olan Playstore.com'a tekrar çekmeye hazırlanıyor. Dünyanın merakla beklenen oyunlarından Crysis 2'yi en avantajlı fiyat sloganıyla Playstore üzerinden kullanıcılarına sunan TTNET, şimdi de 1 milyondan fazla satış rakımına sahip olan Mount&Blade serisinin son oyunu Ateş ve Kılıç'ı, kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor.
3 Mayıs tarihinde dünya lansmanı Ankara'da yapılacak olan Ateş ve Kılıç, lansmanın tarihiyle birlikte tüm dünya ile aynı anda Playstore.com üzerinden "en uygun koşul"politakasını takip edecek şekilde oyunseverlerin beğenisine sunulacak. Mount&Blade serisinin en son oyunu olan Ateş ve Kılıç, 3 Mayıs tarihinden itibaren, TTNET'in oyun platformu Playstore.com üzerinden 14.99TL'lik fiyat etiketiyle satışa sunulacak.
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Beyler ben bir warband oyuncusuyum (firmanın bir önceki oyunu) ve dahil olduğum klanın yarısı bu oyunu aldı
Önceden gayet iyi idi single playeri çok çok güzel fakat multiplayerde adam gibi klan maçı yapılamıyor ve bir laf vardır tüfek çıktı mertlik bozuldu diye, aynısı oldu.
bir kale savunması yapıyorsunuz herkes ateş ediyor nerden savunacağınızı bilemiyorsunuz yakın dövüş yapsanız bazı silahların vuruş hızları düşürülmüş ve bu renkli bir oyun keyfi sunamıyor malesef.Benim diyeceğim şu ki almadan önce bir kere daha düşünün ve illaki bu oyuna başlamak istiyorum diyorsanız warband'a bir göz atın eğer beğenmezseniz yine kendi yolunuza bakın.Bu sadece bir üye yorumudur, kendi görüşlerimdir, belki bazılarınızın çok çok hoşuna gitmiştir buna diyeceğim bir söz yok.
berakravat.com/...