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    Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mozilla, Firefox'un yeni versiyonlarını artık dört haftada bir yayınlayacak

    Popüler internet tarayıcılarından Firefox'un geliştiricisi Mozilla, artık yazılımın yeni versiyonlarını 6 hafta yerine 4 haftada bir yayınlayacaklarını açıkladı.
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    Tarayıcılar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    İnternet dünyasının en çok kullanılan tarayıcılarından biri olan Firefox'un yapımcısı Mozilla, daha hızlı bir sürüm döngüsüne geçeceğini açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre artık tarayıcının yeni versiyonu, altı hafta yerine dört haftada bir yayınlanacak.

    Sorunlara daha hızlı müdahale edilecek

    Bu durum Firefox'un artık her ay yeni bir güncelleme yayınlayacağı anlamına geliyor ve bunun yanında Mozilla'nın 2020 yılının ilk çeyreğinde ise bu sürüm döngüsünü daha da kısaltmayı hedeflediği belirtilmiş. Firefox, ESR (işletme için Genişletilmiş Destek Sürümü) söz konusu olduğunda ise burada herhangi bir değişiklik olmayacağını ve yeni büyük sürümlerin her 12 ayda bir yayınlanmaya devam edeceğini açıkladı. Yani bir sonraki büyük ESR versiyonu Haziran 2020'de gelecek ve daha sonraki sürümün ise Haziran 2021'de yayınlanacağı tahmin ediliyor.
    Firefox sürüm yönetim ekibinden Ritu Kothari'nin konuyla ilgili açıklamaları ise şu şekilde: "Daha kısa sürüm döngüleri, iş planlaması veya pazar gereksinimleri nedeniyle ürün planlamasını ve öncelikli değişiklikleri desteklemek için daha fazla esneklik sağlıyor. Dört haftalık döngülerle daha hızlı olabiliriz ve daha kaliteli ve istikrarlı bir sürüm için gereken tüm titizliği uygulayabiliriz. Ayrıca, yeni özellikleri ve yeni Web API'lerini geliştiricilere daha hızlı bir şekilde ulaştırabiliyoruz."


    https://hacks.mozilla.org/2019/09/moving-firefox-to-a-faster-4-week-release-cycle/ Yorum Yaz
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