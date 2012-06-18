Mozilla, iPad için Junior adında bir tarayıcı hazırlıyor

Masaüstü ve Android platformlarında iddialı bir tarayıcı olarak karşımıza çıkan Mozilla, iOS platformunda rekabetten biraz uzak kaldı. Sekmeleri senkronize eden bir iPhone uygulaması dışında firmanın bir tarayıcı uygulaması bulunmuyor. Ancak bu gidişat, firmanın yeni stratejisine göre değişmek üzere.





Mozilla, iPad için tarayıcı kavramını yeniden keşfetmeyi hedefliyor. Bu bakımdan tarayıcı tamamen yenilenmiş olacak. Safari'nin zayıf kullanıcı tecrübesini gören Mozilla, iOS platformunda büyük bir etki yapmayı planlıyor.





Geçen hafta yapılan bir sunuma göre firmanın üzerinde çalıştığı yeni tarayıcının adı Junior. Tarayıcı iPad üzerinde tam ekran olarak çalışacak. Sekmeli görünüm ortadan kalkarken, Safari'dekine benzer bir çoklu pencere görünümü kullanılıyor. Ekran üzerinde şeffaf butonlar ile sitede ileri-geri gitme, yazdırma, sık kullanılanlara ekleme gibi işlemler yapılabiliyor.





Ana sayfada ekranı sola sürüklediğinizde ise karşınıza temel ayarların yer aldığı bölüm geliyor. Junior birden fazla kullanıcı hesabına izin verdiği için bu kısımdan şifrenizi girerek kendi ayarlarınızla tarayıcıyı kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Burası henüz geliştirilmemiş.





Junior halen geliştirme aşamasında ve pek çok eksiklik giderilmeye çalışılıyor. Bunun yanında mühendisler Google'ın da Chrome tarayıcısını iOS için uyarlayacağından emin ve kısa süre sonra Chrome tarayıcısını App Store'da görebileceğiz. Zaman içinde farklı sunumlarla Mozilla, topluluğu Junior hakkında bilgilendirmeye devam edecek.