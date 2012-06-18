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Mozilla, iPad için Junior adında bir tarayıcı hazırlıyor

6 yıl
1,6b
1
25
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Masaüstü ve Android platformlarında iddialı bir tarayıcı olarak karşımıza çıkan Mozilla, iOS platformunda rekabetten biraz uzak kaldı. Sekmeleri senkronize eden bir iPhone uygulaması dışında firmanın bir tarayıcı uygulaması bulunmuyor. Ancak bu gidişat, firmanın yeni stratejisine göre değişmek üzere.

Mozilla, iPad için tarayıcı kavramını yeniden keşfetmeyi hedefliyor. Bu bakımdan tarayıcı tamamen yenilenmiş olacak. Safari'nin zayıf kullanıcı tecrübesini gören Mozilla, iOS platformunda büyük bir etki yapmayı planlıyor. 

Geçen hafta yapılan bir sunuma göre firmanın üzerinde çalıştığı yeni tarayıcının adı Junior. Tarayıcı iPad üzerinde tam ekran olarak çalışacak. Sekmeli görünüm ortadan kalkarken, Safari'dekine benzer bir çoklu pencere görünümü kullanılıyor. Ekran üzerinde şeffaf butonlar ile sitede ileri-geri gitme, yazdırma, sık kullanılanlara ekleme gibi işlemler yapılabiliyor. 

Ana sayfada ekranı sola sürüklediğinizde ise karşınıza temel ayarların yer aldığı bölüm geliyor. Junior birden fazla kullanıcı hesabına izin verdiği için bu kısımdan şifrenizi girerek kendi ayarlarınızla tarayıcıyı kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Burası henüz geliştirilmemiş.

Junior halen geliştirme aşamasında ve pek çok eksiklik giderilmeye çalışılıyor. Bunun yanında mühendisler Google'ın da Chrome tarayıcısını iOS için uyarlayacağından emin ve kısa süre sonra Chrome tarayıcısını App Store'da görebileceğiz. Zaman içinde farklı sunumlarla Mozilla, topluluğu Junior hakkında bilgilendirmeye devam edecek.

https://air.mozilla.org/product-design-at-mozilla/ Yorum Yaz
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CooL_ROMEO 6 yıl
ßæ
isyankar_emre Bebelack Junior reklamı aklıma geldi :) Ama Mozilla iyi ilerlemeler yapmış, arayüzüde gayet iyi gözüküor, bakalım İOS platformunda tarayıcı liderliği kimde olucak..
iOS için geliştirilen Firefoxun, safari tabanlı süslenmiş bir tarayıcı olacağı gerçeğini duyan insanlar eksiyi basmışlar :) Süslülükten kastım kötü bir anlamda değil. iOS platformunda tarayıcı liderliği gibi bir soru sorulamaz, çünkü Opera Mini haricinde bütün tarayıcılar safari tabanlı, mini de tam bir tarayıcı değil zaten. iOSa yazılan tarayıcıların neden hepsi safari kırması olduğu sürece gerçekten farklı bir tarayıcı gelmeyecek iOSa. Sadece arabirimleri farklı olacak. Asıl sorgulanması gereken şey, Mozillanın gecko render motorunu, Operanın presto render motorunu neden iOSa getiremediği. Appleın neden bu uygulamaları app storeda yayınlamayacağı.

Safariden hizli tarayici yok (ios üzerinde) ya opera gibi javayi kapatip sunacaklar yada hızlı olsun diye safari tabanlı yapacaklar .
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ßæ 6 yıl CooL_ROMEO
CooL_ROMEO

ßæ

isyankar_emre Bebelack Junior reklamı aklıma geldi :) Ama Mozilla iyi ilerlemeler yapmış, arayüzüde gayet iyi gözüküor, bakalım İOS platformunda tarayıcı liderliği kimde olucak..
iOS için geliştirilen Firefoxun, safari tabanlı süslenmiş bir tarayıcı olacağı gerçeğini duyan insanlar eksiyi basmışlar :) Süslülükten kastım kötü bir anlamda değil. iOS platformunda tarayıcı liderliği gibi bir soru sorulamaz, çünkü Opera Mini haricinde bütün tarayıcılar safari tabanlı, mini de tam bir tarayıcı değil zaten. iOSa yazılan tarayıcıların neden hepsi safari kırması olduğu sürece gerçekten farklı bir tarayıcı gelmeyecek iOSa. Sadece arabirimleri farklı olacak. Asıl sorgulanması gereken şey, Mozillanın gecko render motorunu, Operanın presto render motorunu neden iOSa getiremediği. Appleın neden bu uygulamaları app storeda yayınlamayacağı.


Safariden hizli tarayici yok (ios üzerinde) ya opera gibi javayi kapatip sunacaklar yada hızlı olsun diye safari tabanlı yapacaklar .

IOS üzerinden Safariden daha hızlı ve aynı zamanda safariden daha yavaş başka tarayıcı yok. Yani safari tek tarayıcı. :) Hızlı olsun diye safari tabanlı yapacaklar diye bir şey yok, eğer safari tabanlı bir tarayıcı yapmazlarsa Apple bunu App Store'una koymayacak zaten :) Yani safari tek olmaya devam edecek.
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E_Aydin35 6 yıl
Bebelack Junior reklamı aklıma geldi :)
Ama Mozilla iyi ilerlemeler yapmış, arayüzüde gayet iyi gözüküor, bakalım İOS platformunda tarayıcı liderliği kimde olucak..
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jovanovic 6 yıl
Google Chrome ezer...

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ßæ 6 yıl E_Aydin35
isyankar_emre

Bebelack Junior reklamı aklıma geldi :)
Ama Mozilla iyi ilerlemeler yapmış, arayüzüde gayet iyi gözüküor, bakalım İOS platformunda tarayıcı liderliği kimde olucak..

iOS için geliştirilen Firefox'un, safari tabanlı süslenmiş bir tarayıcı olacağı gerçeğini duyan insanlar eksiyi basmışlar :) Süslülükten kastım kötü bir anlamda değil.

iOS platformunda tarayıcı liderliği gibi bir soru sorulamaz, çünkü Opera Mini haricinde bütün tarayıcılar safari tabanlı, mini de tam bir tarayıcı değil zaten. iOS'a yazılan tarayıcıların neden hepsi safari kırması olduğu sürece gerçekten farklı bir tarayıcı gelmeyecek iOS'a. Sadece arabirimleri farklı olacak. Asıl sorgulanması gereken şey, Mozilla'nın gecko render motorunu, Opera'nın presto render motorunu neden iOS'a getiremediği. Apple'ın neden bu uygulamaları app store'da yayınlamayacağı.
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speedman 6 yıl
Sonunda
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ßæ 6 yıl
Safari tabanlı süslenmiş bir tarayıcı daha :)
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