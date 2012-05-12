Mozilla ve Google, ARM üzerinde çalışan Windows 8 konusunda Microsoft'u eleştirdi

Microsoft'un Windows işletim sistemlerinde Internet Explorer tarayıcısını zorunlu olarak kullanıcılara sunması geçmişte davalara konu olmuş ve sonrasında belirli bölgelerde, mevcut internet tarayıcılarının Windows kurulumunda seçmeli olarak ekrana gelmesi kararı verilmişti. Bu kez ARM üzerinde çalışan Windows 8 için benzer eleştiriler yapılıyor.





Microsoft'un Windows 8'in ARM versiyonunda sadece IE10 yazılımının standart arayüzü ile yer alacağını ve klasik Windows fonksiyonlarından tam olarak yararlanacağını ancak diğer tarayıcıların sadece Metro arayüzü ile sunulacağını açıklamasının ardından eleştiriler de gelmeye başladı.





Mozilla Vakfı, Microsoft'un politikasını eleştirerek, IE10 sürümünün yararlandığı tüm fonksiyonlardan diğer tarayıcıların da yararlanmaması için ortada bir sebep göremediklerini açıkladı. Mozilla bu girişimi dijital karanlık çağa dönüş olarak adlandırıyor. Onlara göre Microsoft kullanıcı seçimlerini etkilememeli ve bir tarayıcı rekabetine izin vermeli.





Chrome tarayıcısının geliştiricisi Google da aynı şekilde bu karara tepkili. CNET sitesinin haberine göre Mozilla'nın endişelerini paylaştıklarını belirten Google, durumdan mutluluk duymuyor ve tarayıcı rekabetinin her zaman gelişmeyi sağladığını ifade ediyor. Eğer Microsoft kararında inat ederse yeni bir tarayıcı savaşını başlatabilir.





Tablet segmentine hareketlilik getirmesi beklenen Windows 8'in görünüşe göre pek çok hukuk mücadelesine de sahne olacağını tahmin edebiliriz.