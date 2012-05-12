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Mozilla ve Google, ARM üzerinde çalışan Windows 8 konusunda Microsoft'u eleştirdi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
11,4b
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42
Tarayıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un Windows işletim sistemlerinde Internet Explorer tarayıcısını zorunlu olarak kullanıcılara sunması geçmişte davalara konu olmuş ve sonrasında belirli bölgelerde, mevcut internet tarayıcılarının Windows kurulumunda seçmeli olarak ekrana gelmesi kararı verilmişti. Bu kez ARM üzerinde çalışan Windows 8 için benzer eleştiriler yapılıyor.

Microsoft'un Windows 8'in ARM versiyonunda sadece IE10 yazılımının standart arayüzü ile yer alacağını ve klasik Windows fonksiyonlarından tam olarak yararlanacağını ancak diğer tarayıcıların sadece Metro arayüzü ile sunulacağını açıklamasının ardından eleştiriler de gelmeye başladı.

Mozilla Vakfı, Microsoft'un politikasını eleştirerek, IE10 sürümünün yararlandığı tüm fonksiyonlardan diğer tarayıcıların da yararlanmaması için ortada bir sebep göremediklerini açıkladı. Mozilla bu girişimi dijital karanlık çağa dönüş olarak adlandırıyor. Onlara göre Microsoft kullanıcı seçimlerini etkilememeli ve bir tarayıcı rekabetine izin vermeli.

Chrome tarayıcısının geliştiricisi Google da aynı şekilde bu karara tepkili. CNET sitesinin haberine göre Mozilla'nın endişelerini paylaştıklarını belirten Google, durumdan mutluluk duymuyor ve tarayıcı rekabetinin her zaman gelişmeyi sağladığını ifade ediyor. Eğer Microsoft kararında inat ederse yeni bir tarayıcı savaşını başlatabilir.

Tablet segmentine hareketlilik getirmesi beklenen Windows 8'in görünüşe göre pek çok hukuk mücadelesine de sahne olacağını tahmin edebiliriz.

http://news.cnet.com/8301-1001_3-57431475-92/google-agrees-with-mozillas-windows-rt-browser-concerns/ Yorum Yaz
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Onurcan91 7 yıl en beğenilen
ortada herhangi bir rekabet söz konusu değil zaten chrome açık ara önde,IE rezaletini cekmek zorunda degil insanlar..
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DraGonS 7 yıl
Ciddiyetsiz
şahsen ben kullandığım kadarıyla win8 ile gelen ie10u sevmiştim. basit, sade ve gayet hızlı çalışıyordu. tablet için de iyi tasarlanmıştı. şu an pcde esas olarak chrome kullanıyorum ama ne hız ne güvenlik vs sebebiyle değil sırf adres çubuğunda hızlı arama yapabildiği için. bu özelliği olmasa ya da diğer tarayıcılara gelse hiç düşünmem değiştiririm. ie9 da rezalet denebilecek bir tarayıcı değil aksine modern tarayıcılar arasında iyilerden. oldukça güzel özellikleri var. ancak tabiki (özellikle) ie6 ve (bir nebze) ie7deki sorunlardan dolayı düşüş yaşadı.ie10 ve win8e gelecek olursak zaten ie10 daha çok tablet için tasarlanmıştı. onun da standart arayüz ile pek fazla işi yoktu. burada mozilla ve google ileride win8 pc ve tabletlerin yaygınlaşması durumunda muhtemel kayıpların önüne geçmek için bu hamleyi yapmış olabilirler. ancak şahsi fikrim microsoft haklı. örneğin android cihazlarda neden google maps yüklü geliyor da bing maps yüklü gelmiyor ya da bize sormuyor demeye benzer. sonuçta kendi sistemine kendi yazılımını entegre edip stabilite kazandırmayı amaçlıyor.

Siz sanıyorsunuz ki ie9 çok hızlandı ve hepsi kadar kaliteli oldu öyle değil mi?
Olay o değil maalesef. IE9 Hala birçok CSS standartını desteklemeyen bir tarayıcı. Yüzbinlerce web arayüzü tasarımcısı sırf Microsoft hala BİR ÇOK standardı desteklemiyor diye fazladan milyonlarca saatini harcıyorlar bunu biliyormuydunuz? Maalesef microsoft politikaları bunlar. Mozilla, Opera, Chrome olmasaydı hala IE6 enfaz IE7 seviyesinde internet standardı destekliyordu.
Siz ne kadar kabul etmesenizde IE microsoft un bu politikaları olduğu sürece sadece işletim sistemiyle gelen bilinçsiz kullanıcıların kullancığı rezil bir tarayıcı olmaya devam edecek.
Ciddiyetsizşahsen ben kullandığım kadarıyla win8 ile gelen ie10u sevmiştim. basit, sade ve gayet hızlı çalışıyordu. tablet için de iyi tasarlan...
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DH Misafiri 6 yıl
internet explorer yaşlı bir insan gibi çalışıyor.Mozilla gayet güzel nerdeyse hayatasız çaılışıyor ama biraz ağır chrome ise biraz daha hızlı ama o da biraz hatalı ne kullanacağımı şaşırdım :S :S
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DH Misafiri 7 yıl
Chrome ? İE 9 ? :):)
Mozilla tartışılmaz bir numara...
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DH Misafiri 7 yıl
Kadirhan96 nickli kullanıcı haberin başında verilen "seçmeli internet tarayıcı" konusuna tepki göstermiş ve yanlış anlaşılmış. Ben de aynı fikirdeyim. Microsoft yayınladığı işletim sistemine elbette kendi tarayıcısını ekleyecek. Internet explorer kullanmak istemeyen, beğendiği tarayıcıyı kurup kullanma özgürlüğüne sahip. Bu konuda microsoft a dava açılması bana çok saçma geldi. Aynı durum "Paint", "Not Defteri", "windows media player" gibi işletim sistemine entegre gelen bir çok program için de geçerli. Bunların da windows altında çalışan ücretsiz alternatifleri mevcut. Şimdi hesaplama programı üreten bir yazılımcı çıkıp "kendi hesap makinesi programını kuramazsın, benim yazdığım programla aralarında seçim yapma imkanı ekle" diyerek microsoft a dava açarsa kazanacak mı? Bunun sonu yok.
Habere gelecek olursak microsoft gerçekten saçmalamış. Ie kullanım oranını arttırmak için diğer tarayıcılara kısıtlama getirmesi kabul edilemez. Umarım kararlarından vazgeçerler.
Not: internetle tanıştığımdan beri ie kullanmadım. Netscape, ardından Firefox olarak devam ettim.
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DH Misafiri 7 yıl
Kadirhan96 nickli kullanıcı haberin başında verilen "seçmeli internet tarayıcı" konusuna tepki göstermiş ve yanlış anlaşılmış. Ben de aynı fikirdeyim. Microsoft yayınladığı işletim sistemine elbette kendi tarayıcısını ekleyecek. Internet explorer kullanmak istemeyen, beğendiği tarayıcıyı kurup kullanma özgürlüğüne sahip. Bu konuda microsoft a dava açılması bana çok saçma geldi. Aynı durum "Paint", "Not Defteri", "windows media player" gibi işletim sistemine entegre gelen bir çok program için de geçerli. Bunların da windows altında çalışan ücretsiz alternatifleri mevcut. Şimdi hesaplama programı üreten bir yazılımcı çıkıp "kendi hesap makinesi programını kuramazsın, benim yazdığım programla aralarında seçim yapma imkanı ekle" diyerek microsoft a dava açarsa kazanacak mı? Bunun sonu yok.
Habere gelecek olursak microsoft gerçekten saçmalamış. Ie kullanım oranını arttırmak için diğer tarayıcılara kısıtlama getirmesi kabul edilemez. Umarım kararlarından vazgeçerler.

Not: internetle tanıştığımdan beri ie kullanmadım. Netscape, ardından Firefox olarak devam ettim.
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DH Misafiri 7 yıl
Ciddiyetsiz
şahsen ben kullandığım kadarıyla win8 ile gelen ie10u sevmiştim. basit, sade ve gayet hızlı çalışıyordu. tablet için de iyi tasarlanmıştı. şu an pcde esas olarak chrome kullanıyorum ama ne hız ne güvenlik vs sebebiyle değil sırf adres çubuğunda hızlı arama yapabildiği için. bu özelliği olmasa ya da diğer tarayıcılara gelse hiç düşünmem değiştiririm. ie9 da rezalet denebilecek bir tarayıcı değil aksine modern tarayıcılar arasında iyilerden. oldukça güzel özellikleri var. ancak tabiki (özellikle) ie6 ve (bir nebze) ie7deki sorunlardan dolayı düşüş yaşadı.ie10 ve win8e gelecek olursak zaten ie10 daha çok tablet için tasarlanmıştı. onun da standart arayüz ile pek fazla işi yoktu. burada mozilla ve google ileride win8 pc ve tabletlerin yaygınlaşması durumunda muhtemel kayıpların önüne geçmek için bu hamleyi yapmış olabilirler. ancak şahsi fikrim microsoft haklı. örneğin android cihazlarda neden google maps yüklü geliyor da bing maps yüklü gelmiyor ya da bize sormuyor demeye benzer. sonuçta kendi sistemine kendi yazılımını entegre edip stabilite kazandırmayı amaçlıyor.

İos ve androidde ki öntanımlı yer alan uygulamalar var fakat alternatifleri de varsayılan uygulamalar gibi her türlü özelliğe sahip olabiliyor.Bu firmalarda bunu istiyor microsfttan
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teramit 7 yıl
sertacarslan
Microsoft Apple olma yolunda hizla ilerliyor, durum vahim...

hocam karıştırmayalım apple kaliteli işler yapan tekel olmaya çalışan bir firma microsoft ise kalitesiz işler yapan zaten tekel olmuş bir firma.
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sertacarslan 7 yıl teramit
teramit

sertacarslan

Microsoft Apple olma yolunda hizla ilerliyor, durum vahim...


hocam karıştırmayalım apple kaliteli işler yapan tekel olmaya çalışan bir firma microsoft ise kalitesiz işler yapan zaten tekel olmuş bir firma.

Yazdıklarınıza katılıyorum. Benim "Apple olmak" derken söylemek istediğim, kullanıcı adına düşünme ve karar verme yetkisini kendisinde görmeye başlamasıydı aslında.
Apple, çıkardığı kaliteli işlerle bu dayatmaları kabul ettirebilir ve ettiriyor, ama Microsoft'un bu tür saçma dayatmaları, kısıtlamaları, farkedildiği üzere çok sırıtıyor, hiç çekilmiyor.
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DH Misafiri 7 yıl
Ciddiyetsiz
şahsen ben kullandığım kadarıyla win8 ile gelen ie10u sevmiştim. basit, sade ve gayet hızlı çalışıyordu. tablet için de iyi tasarlanmıştı. şu an pcde esas olarak chrome kullanıyorum ama ne hız ne güvenlik vs sebebiyle değil sırf adres çubuğunda hızlı arama yapabildiği için. bu özelliği olmasa ya da diğer tarayıcılara gelse hiç düşünmem değiştiririm. ie9 da rezalet denebilecek bir tarayıcı değil aksine modern tarayıcılar arasında iyilerden. oldukça güzel özellikleri var. ancak tabiki (özellikle) ie6 ve (bir nebze) ie7deki sorunlardan dolayı düşüş yaşadı.ie10 ve win8e gelecek olursak zaten ie10 daha çok tablet için tasarlanmıştı. onun da standart arayüz ile pek fazla işi yoktu. burada mozilla ve google ileride win8 pc ve tabletlerin yaygınlaşması durumunda muhtemel kayıpların önüne geçmek için bu hamleyi yapmış olabilirler. ancak şahsi fikrim microsoft haklı. örneğin android cihazlarda neden google maps yüklü geliyor da bing maps yüklü gelmiyor ya da bize sormuyor demeye benzer. sonuçta kendi sistemine kendi yazılımını entegre edip stabilite kazandırmayı amaçlıyor.

Gerçekten güzel yazmışsın altına imzada atayım dedim
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xtreme4495 7 yıl
Klasik microsoft kafası...
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|M|N|Ç| 7 yıl
Keen Eddie
IEyi Chromeu indirmek için kullanıyorum.

başka bi işe yaradığı yok zaten :D
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Mialonde 7 yıl
musa.075
http://www.html5test.com/ adresinden kullanmakta olduğunuz internet tarayıcınızın HTML 5i ne kadar desteklediğini görebilirsiniz.

400 puanla chrome açık ara lider çıktı. ikinci firefox 330 puanda kaldı. ie ise 138 puanda. diğer tarayıcılar bilgisayarımda yüklü olmadığından onlarla ilgili yorum yapamayacağım.
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Makaroncu 7 yıl
Bende iPad de var fakat maalesef safariden baska tarayıcı yok diğer tarayıcıların hepsinin özü safari...
Ama apple a laf yok ne isterlerse yaparlar!
Yanlış anlaşılmasın bende microsoft un yaptığının doğru olduğunu söylemiyorum
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