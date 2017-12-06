Mozilla'dan Yahoo'ya karşı dava

Mozilla'nın geçtiğimiz ay kullanıma sunduğu ve şimdiye kadarki en hızlı Firefox olarak lanse ettiği Firefox 57 Quantum sürümü Mozilla ve Yahoo arasında anlaşmazlıklara neden oldu. Mozilla, Firefox'un yeni sürümüyle birlikte ABD'deki Firefox kullanıcılarının varsayılan arama motoru olarak Google'ı kullanabileceklerini de duyurmuştu. Yahoo Holdings ise Firefox'ta varsayılan tarayıcı olmak için Mozilla ile 2014 yılında anlaşma yaptığını ve bu anlaşmanın 2019 yılında sona ereceğini belirterek Mozilla'ya dava açmıştı. Şimdi ise Mozilla, anlaşmanın şartlarını yerine getirmediği için Yahoo'ya karşı dava açtı.





''Haklı Olarak Sözleşmeyi Feshettik''

Dava hakkında açıklama yapan Mozilla Baş Ticari ve Hukuk Sorumlusu Denelle Dixon, Yahoo ile olan anlaşmayı haklı olarak feshettiklerini ve fesih kararının arkasında pek çok kriterin yer aldığını açıkladı. ''Mozilla için en iyi olanı yapma, kaliteli bir web araması ve kullanıcılar için daha geniş bir içerik sunma'' gibi kriterleri değerlendirdiklerini belirten Dixon, bu kriterlerle ilgili güvenceler almak için Yahoo, Verizon tarafından satın alınmadan önce uzun müzakereler gerçekleştirdiklerini de ekledi. Müzakere sürecinin ardından Yahoo'yu varsayılan tarayıcı olarak kullanmanın Mozilla'nın kriterlerini karşılamadığına karar verdiklerini söyleyen Denelle Dixon, ''Haklı olarak sözleşmeyi feshettik ve başka bir arama motoruyla sözleşme yaptık.'' dedi.





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Denelle Dixon'ın bu açıklamaları Yahoo'nun açtığı davaya yönelik bir savunma şeklinde görünse de Dixon, Yahoo ile olan sözleşme kapsamında sözleşmeyi sonlandırmaya yönelik hakların uygulanmaya devam edilmesini isteyerek Yahoo'ya karşı dava açtıklarını duyurdu. Tabi bu noktada Yahoo ile Mozilla arasındaki anlaşmanın şartlarına ve anlaşmayı imzalayan dönemin Yahoo CEO'su Marissa Mayer'in aldığı kararları hatırlatmakta fayda var zira Mozilla açtığı karşı dava ile anlaşma şartlarına dayanarak Yahoo'nun, sözleşmenin feshinden sonra bile kendilerine ödeme yapmasını istiyor.





Alışılmışın Dışında Anlaşma Maddesi

2004-2014 yıllarında Google ile varsayılan arama motoru anlaşması yapan Mozilla, 2014 yılında Yahoo'nun sunduğu etkileyici teklifin ardından Yahoo'yu varsayılan arama motoru olarak kullanıcılara sunmuştu. 2014'ün sonlarına doğru yapılan ve Yahoo'nun eski CEO'su Marissa Mayer tarafından imzalanan anlaşma uyarınca Yahoo, Mozilla'ya yıllık 375 milyon dolarlık ödeme yapmayı taahhüt ediyordu ancak anlaşma bununla sınırlı değildi. Anlaşma uyarınca farklı bir şirket Yahoo'yu satın aldığında satın alan şirket ya da Mozilla anlaşmayı haklı olarak feshedebilecek ancak anlaşma feshedilse bile Yahoo, Mozilla'ya yıllık 375 milyon dolar ödemeye devam edecekti.





Firefox'ta yer alabilmek adına önerilen ve alışılmışın dışında olan bu anlaşma maddesi ile Mozilla, Google ile olan anlaşmayı yenilememiş ve artık Firefox tarayıcısında Yahoo'yu varsayılan arama motoru olarak kullanmaya başlamıştı. Marissa Mayer'in o günler ihtimal bile vermediği ve oldukça rahat bir şekilde anlaşmaya eklediği fesih maddesi şimdi Yahoo'nun karşısına çıkmış durumda. Mozilla, elini oldukça güçlendiren bu maddeye dayanarak Yahoo'nun ödemelere devam etmesini istiyor.





Yahoo Holdings ve Yahoo'nun yeni sahibi Oath(Verizon'un alt şirketi) henüz Mozilla'nın karşı davasıyla ilgili bir açıklama yapmış değil. Eğer mahkeme Mozilla'yı haklı bulursa Yahoo iki yıl daha Mozilla'ya ödeme yapmak zorunda kalabilir.