Mugen Power, Sony Xperia U için 1500 mAh'lik batarya hazırladı

Samsung, Nokia, Sony, HTC, Motorola, RIM ve LG'nin de aralarında bulunduğu pek çok akıllı telefon üreticisi için yüksek kapasiteli bataryalar geliştiren Mugen Power firması, Sony Xperia U için 1500 mAh'lik batarya hazırladı.



Sony Xperia U'nun 1320 mAh'lik bataryası, UMTS (3G) şebekesi göz önünde tutulduğunda 472 saate varan bekleme süresi ve 5 saat 36 dakikaya varan konuşma süresi iddiası taşıyordu. Mugen Power, 1500 mAh'lik bataryasının %16 oranında daha uzun süre dayandığını vurguluyor.

Mugen Power, ''HLI-BA600SL'' kodlu bataryası için 44.95$ fiyat belirlemiş.

