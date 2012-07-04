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Mugen Power, Sony Xperia U için 1500 mAh'lik batarya hazırladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
11,4b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Samsung, Nokia, Sony, HTC, Motorola, RIM ve LG'nin de aralarında bulunduğu pek çok akıllı telefon üreticisi için yüksek kapasiteli bataryalar geliştiren Mugen Power firması, Sony Xperia U için 1500 mAh'lik batarya hazırladı.
Sony Xperia U'nun 1320 mAh'lik bataryası, UMTS (3G) şebekesi göz önünde tutulduğunda 472 saate varan bekleme süresi ve 5 saat 36 dakikaya varan konuşma süresi iddiası taşıyordu. Mugen Power, 1500 mAh'lik bataryasının %16 oranında daha uzun süre dayandığını vurguluyor.
Mugen Power, ''HLI-BA600SL'' kodlu bataryası için 44.95$ fiyat belirlemiş.

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Whisper911 7 yıl
1500 zaten standart oldu neredeyse akıllı telefonlarda ... Eğer para verip bir eklenti yapacaksam ve pil olayını biraz unutmak istiyorsam en az 2300-2500 falan olmalı ki bir şeye benzesin.
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batistuta83 7 yıl
%16 demek kabaca şu oluyor. >>> 20 saat gidiyorsa, %16 daha fazlası 2 buçuk saat daha fazla gidecek. anlamsız icat.
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Reliq 7 yıl
Kağıt üzerinde 1320 mah bataryası var ama pili çıkarıp arkasına baktığınızda 1290 mah olarak gözüküyor. Konuya gelirsek %16 fark için 45 dolar pek iç açıcı değil. 2000 - 2500 mah pilleri bekliyorum.
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