Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mugen Power'dan Sony Ericsson Xperia Arc'a özel 1700 mAh ve 4500 mAh'lık batarya

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
16,9b
1
11
Mobil Uygulamalar
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Mugen Power'dan Sony Ericsson Xperia Arc'a özel 1700 mAh ve 4500 mAh'lık batarya
Tam Boyutta Gör
Küresel cep telefonu pazarının önemli oyuncuları için farklı kapasitelerde bataryalar geliştiren Mugen Power firması, Sony Ericsson'un Android 2.3 işletim sistemi ile şık tasarımı bir araya getiren modeli Xperia Arc için 1700 mAh ve 4500 mAh olmak üzere iki farklı batarya seçeneği sundu.
1700 mAh'lık lityum iyon batarya 49,95$, 4500 mAh'lık batarya ise 129,95$ fiyat etiketiyle firmanın resmi internet sitesi üzerinden satılmakta. 4500 mAh'lık bataryayla beraber Xperia Arc'a özel arka kapak hediye ediliyor. Bataryanın telefonun tasarımına, kalınlığına müdahale ettiğini söyleyebiliriz.
Hatırlatmak gerekirse Sony Ericsson Xperia Arc'ın orjinal bataryası 1500 mAh. Orjinal batarya 3G alt yapısı göz önünde bulundurulduğunda 400 saate varan bekleme ve 7 saate varan konuşma süresi vaad ediyor.
Mugen Power'dan Sony Ericsson Xperia Arc'a özel 1700 mAh ve 4500 mAh'lık batarya
Tam Boyutta Gör

http://www.xperiablog.net/2011/06/21/mugen-power-releases-1700mah-4500mah-extended-batteries-for-xperia-arc/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+XperiaBlog+%28Xperia+Blog%29 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
maviufuklar 7 yıl
Çok pahali.
4500'lüğü ciddi olarak dusunuyorum. Estetik umurumda degil.
50$ kadar olsaydı keşke. Mesele zerafetse, normalde orijinal batarya kullanilir, sehirler arasi yolculuklar gibi durumlarda da bunu takardim. Dilerim ucuzlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
elektrosenol 7 yıl
İşin ilginç yanı, arkadaş 4500mA 'lik batarya yapacağına yap 2500mA veya 3000mA hem cihazı bu kadar kalınlaştırma hemde işi abartma.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
madem kalınlaşması onemsiz sizin için ozaman alın x10 ... xperia arc in estetik goruntusu hangi telefonda var? bunu bozmak haksızlık olur o telefona... 9awp
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acbold 8 yıl
4500mah adaptörler her telefona üretilmesi lazım artık.batarya büyük önem taşıyor.o kapağı hiç dert etmem açıkcası.alır takarım 4500 ü =))) yenilikçi performans ürünü olmuş :)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tural.i 8 yıl
senin vaionun bataryası 4400mah ama kaç volt ona bir bak istersen, kaç watt ediyor, birde buna bak farkı görürsün
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
napolyon94 8 yıl
benim vaioumun bataryasi 4400mAh 0_o
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 8 yıl
shu 4,5luktan SGS2 icin de uretse amma satardi......
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dmxerkan 8 yıl
Muhtemelen yandan kötü durdugu için takılı halde resmini koymamışlar:) O incelen sırt yapısını bozması telefonun estetiğini sıfıra indirir bence.
Tüm gün wifi açık,1-2 saat nette gezinme ,30-40 dakika konuşma,15-10 dakika oyun oynuyorum ortalama. Hala gece yüzde 20-30 arası batarya duruyor. Task manager kullanmıyorum.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lath.Crusader 8 yıl
4500'lüğü ve o kapağı ARC'a takmak, ARC'ın en büyük özelliğini öldürür.. Fakat getirdiği pratik faydaya değer gibi..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
16930 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, batarya
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Apple'ın Flash stratejisini, mobil uygulamaları ve Türk yazılım sektörünü Fatih İşbecer ile konuştukl Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
PlayStation Plus Haziran 2019 Oyunları
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim