Mugen Power'dan Sony Ericsson Xperia Arc'a özel 1700 mAh ve 4500 mAh'lık batarya

Küresel cep telefonu pazarının önemli oyuncuları için farklı kapasitelerde bataryalar geliştiren Mugen Power firması, Sony Ericsson'un Android 2.3 işletim sistemi ile şık tasarımı bir araya getiren modeli Xperia Arc için 1700 mAh ve 4500 mAh olmak üzere iki farklı batarya seçeneği sundu.

1700 mAh'lık lityum iyon batarya 49,95$, 4500 mAh'lık batarya ise 129,95$ fiyat etiketiyle firmanın resmi internet sitesi üzerinden satılmakta. 4500 mAh'lık bataryayla beraber Xperia Arc'a özel arka kapak hediye ediliyor. Bataryanın telefonun tasarımına, kalınlığına müdahale ettiğini söyleyebiliriz.

Hatırlatmak gerekirse Sony Ericsson Xperia Arc'ın orjinal bataryası 1500 mAh. Orjinal batarya 3G alt yapısı göz önünde bulundurulduğunda 400 saate varan bekleme ve 7 saate varan konuşma süresi vaad ediyor.



http://www.xperiablog.net/2011/06/21/mugen-power-releases-1700mah-4500mah-extended-batteries-for-xperia-arc/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+XperiaBlog+%28Xperia+Blog%29