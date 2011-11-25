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Muhtemel Apple iTV modelinin 2012 yılında Sharp ekranlarla geleceği tahmin ediliyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
5,2b
1
69
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın Apple TV adlı set üstü kutusuyla internet televizyonu segmentine adım atmasının ardından standart bir TV modeli ile piyasaya gireceği iddiaları daha fazla dile getirilmeye başlandı. 

Bloomberg'in Jefferies&Co. araştırma şirketine dayanarak verdiği haberinde analistler 2012 yılında oturma odamıza girmesi beklenen Apple iTV'nin HDTV ekranlarını Sharp firmasının üreteceğini belirtiyor. Firma tesislerden birinin tamamını Apple'ın henüz boyut ve şekli bilinmeyen TFT panelleri için ayıracak. 

Sharp ile işbirliği sadece televizyon üretimini kapsamayacak. iPhone ve iPad modelleri de ilerleyen zamanda işbirliği içerisine dahil edilecek. Apple'ın üretimin tamamı için 500 milyon - 1 milyar dolar arası bir rakamı gözden çıkardığı ifade ediliyor. 

Sharp ile yapılan işbirliği Apple'ın fikri haklara ve ekipmana sahip olma imkanı da veriyor. Böylece Apple üretimi yerinde kontrol edebilirken fiyatları düşük seviyede tutma imkanı da elde ediyor.

Apple'ın iTV konsepti hakkında kesin bilgiler yok. Ancak Siri'nin geleneksel kumandanın yerini alacağı ve iOS 5.0, iCloud entegrasyonunun sağlanarak TV'den içerik satın alma imkanının sunulacağı belirtiliyor.

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dreampowder 8 yıl en beğenilen
yakında televizyonumuzuda jalibreak yapmaya başlıcam anlaşılan
2 Yanıt Yanıtla +27
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albani 8 yıl
Sn.ekrem71

Haber için teşekkürler+


İyi günler

Beyler konunun Sharp ile alakası neki,onu anlamadım?yada Sharp ile neyi mukayese ediyorsunuz yada konu hk.
teknik olarak örneğin Sharp için ne biliyorsunuz?

Veya Samy ilede mukayesesi neden!

Ayrıca assasin nickli üye ise fanatiklikten vede işi hiç bilmediğinden çok güzel sallamış


++
-İşin Display kısmı Sharp a ait,ama asıl iş Engine da!!
Ve asıl beceri ise Engine ile Display ı birleştirip ortaya çıkaracakları beceride!

Bilen-bilmeyen ya sallıyor yada fanatiklikten öteye geçemiyor,başlığı açan kişiye bile dikkat ediyorum
bazı kişiler çeşitli Haberlerde sallıyor v.s v.s

-Bazıları Sharp "en iyilerinden birisi" demiş ama buda yalnış;SHARP,TFT-LCD Display teknik+teknolojisinde
"en iyisidir"! En iyilerinden birisi değildir

Display teknolojisinde,bütün ana üreticiler LCD ve benzeri Display konularında(hatta Sharp ın fiilen üretmediği ama
teknolojik olarak elde hazır olan v.s ürünler dahil) bunlara ait ürretim teknikleri dahil ki bu ürünlerin hemen hemen hepsi
Sharp Patentli ürünlerdir,bu sebebten diğer Display ciler,kullanım hakkı için Sharp Lisans bedeli ödeyerek bunları
kiralayıp,üretime devam ediyor!

-En başta "Samy" olmak üzere;bir çok ana üretici dahil,çeşitli sebeblerden Lisanslara aykırı hareketten dolayı Sharp
tarafından DAVA edilip(özellikle USA da ve Gobal pazarda dahil omak üzere)hepsini kaybetmektedirler!
En çok DAVA kaybeden ve Lisansa aykırı hareket edende Samy dir

Sharp-Samy DAVA ları hiç bitmez ve Samy ısrarla her zaman faul yapar ve Sharp ta DAVA edip kazanır!
Sadece bir DAVA da ise Samy kazanmıştır(USA-angle-view patent Davası/Samy nin geliştirdiği "filter element" ile geniş izleme
açısı veren teknik uygulama)

++

Teknik olarak bu Haberde verilen üründe ise şöyle bir şeyde olabilir(bu henüz kamuoyuna yansımaz!)
Engine+Display birleşiminden sonra,ortaya çeşitli sorunlar çıkabilir ve işin bu kısmında Sharp sorumlu olmayacaktır!!!!!

Böyle örnekler hep vardır ama bunlar genelde kamuoyunda bilinmezler!
Örneğin Display ile uyum konusunda sorun çıkar ve nihai ürünü üreten üretici bir başka Display e geçebilir v.s

Bunun sizin anlayacağınız baza indirirsem(TFT-LCD Panel TV işi olarak)
X Marka Modül Y Marka Engine ile bir türlü stabil birleşemiyor veya hep sorun çıkarıyor v.s(ben özellikle
kafanız karışmasın diye hem TV Markasını hemde Modülün kime ait olduğunu yazmıyorum!)

++
Burada bizleri yani Tüketicileri asıl ilgilendiren;ortaya çıkan ürünün performansı,stabilitesi ve buna benzer bizim pratikte günlük
kullanımda olan ihtiyaçlarımıza nasıl cevap verdiğidir vede tabiki "Fiyatı"!

Bilginize

Saygılar

Sn.ekrem71Haber için teşekkürler+İyi günlerBeyler konunun Sharp ile alakası neki,onu anlamadım?yada Sharp ile neyi mukayese...
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3 Yanıt Yanıtla +12
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albani 8 yıl
Sen demiyenleri bana gönder;ben onları "itinayla" ikna ederim


yaw dikkat ediyorum,özellikle DH deki bu HABER niteliğindeki vede aslında kısada olsa çok güzel
bilgiler ve çeşitli durumları anlatan yazıları;birileri ya kasıtlı yada işi hiç bilmeden girip abuk-subuk
yorum yapıyorlar;bunları yaş grubu nedir pek merak ediyorum!

hatta bazı "tipler" haberi filan geçtim Haberi veren Yöneticiyi "ti" ye alıyorlar,sonrada buna da yoruım deniyor[>:]
özellikle bazı Haberleri zaman zaman tek tek okuyup o "sözde yorumları" sonrada,bunu yazan kişileri düşünüyorum!
acaba böyle abuklukları yazmakla tatminmi oluyorlar yoksa ne elde ediyorlar yada yazma mecburiyetlerimi vardır!

daha sonrada konu aslında hiç bir tartışılamadan kaynanıp gidiyor,fanatikler ve iş bilmezler yüzünden!

Yöneticiye çoğu kere söylüyorum;silin şu abuk msg ları diye ama genelde Yöneticilerde "tınmıyor" bunlara,yaw bari
Haberi verene saygınız olsun değilmi sevgili Yöneticiler???

Ben adam gibi bir Haberin tartışıldığı başlık maalesef göremiyorum!
Aslında Yöneticiler bu konuda duyarlı olsalar böyle başlıkları sabote edenlerin yazılarını derhal silse bu abuluklar olmayacak
tabiki

Adam LGE kullanıyor,hiç alakasız bir konuda en iyisi LGE diyor

Adam Samy panel almış,artık ondan iyisi yok!
Adam Sony kullanıyor,bunların fanatikleri ise ayrı bir alem
v.s v.s

Ama yazdıklarının konu başlığı ile zerre kadar alakası yok bu arada

Hatta bazıları birbirleriyle ciddi Papaz oluyor


Ve bütün bunlar ne için oluyor anlayan beri gelsin!

yaw az saygı Beyler,varsa bilginiz,tecrübeniz veya adam gibi bir yorumunuz onları yazın,yoksa sadece
okuyun ve gidin,bu kadar basit ve başlıklarıda yorum diye saçmalıklar ile doldurmayınız LÜTFEN

Saygılar

CAN
Sen demiyenleri bana gönder;ben onları "itinayla" ikna ederimyaw dikkat ediyorum,özellikle DH deki bu HABER niteliğindeki vede aslında kı...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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Rainbow6 8 yıl
sharp baya gelistirdi kendini lcd tv uretiminde yeni modellerinin goruntu kalitesi oldukca iyi zaten firma cok wski bi firma bu konuda ... bu arada dun best buy 42" sharp 1080p televizyonu 200 dolara verdi kara cuma serefine (tabi yetisip almak imkansiz millet cadir madir kurmus)
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Faux Carnival 8 yıl
Televizyon ve stabilite...
Iyice kendini kaybetti bazi arkadaslar.
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Erasmus78 8 yıl Rainbow6
Rainbow6

sharp baya gelistirdi kendini lcd tv uretiminde yeni modellerinin goruntu kalitesi oldukca iyi zaten firma cok wski bi firma bu konuda ... bu arada dun best buy 42" sharp 1080p televizyonu 200 dolara verdi kara cuma serefine (tabi yetisip almak imkansiz millet cadir madir kurmus)



Sharp kendini bayağı geliştirdi derken?
Bu işi Sharp'tan daha iyi yapan yok diye baksana bilenler.
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benben2009 8 yıl
sharp tv miz var dı şimdide var babamların evinde çokta güzeldi gerçi şimdi düğmeleri bozulmuş ama olsun bi tane lcd alırız artık
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DH Misafiri 8 yıl
Artık gerçekten bu forumda konuları okumak veya yorumlamak resmen düşmanın yoksa edinirsin dostun yoksa edinirsin mantığına dönmüş..
Ben anlamıyorum neden herkes kendi kullandığı markayı övüp duruyor o en iyisi demek egosunu savunuyor alırken piyasada en yüksek fiyatamı aldınız daha iyisi yokmuyduda bu yüzdenmi ?
Bu konulara yorum yapan sizler tekrar gelip yazdığınız saçmalıkları okuyormusunuz ? lütfen bilmediğiniz konularda atıp tutup sallamayın ve artık şu fanatiklik egonuzuda dışarı yansıtmayın okuyucularda okuduğuna pişman olmasın olmazmı ?
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artcraft35 8 yıl
albani
Sn.ekrem71 Haber için teşekkürler+ İyi günler Beyler konunun Sharp ile alakası neki,onu anlamadım?yada Sharp ile neyi mukayese ediyorsunuz yada konu hk. teknik olarak örneğin Sharp için ne biliyorsunuz? Veya Samy ilede mukayesesi neden! Ayrıca assasin nickli üye ise fanatiklikten vede işi hiç bilmediğinden çok güzel sallamış
++ -İşin Display kısmı Sharp a ait,ama asıl iş Engine da!! Ve asıl beceri ise Engine ile Display ı birleştirip ortaya çıkaracakları beceride! Bilen-bilmeyen ya sallıyor yada fanatiklikten öteye geçemiyor,başlığı açan kişiye bile dikkat ediyorum bazı kişiler çeşitli Haberlerde sallıyor v.s v.s -Bazıları Sharp en iyilerinden birisi demiş ama buda yalnış;SHARP,TFT-LCD Display teknik+teknolojisinde en iyisidir! En iyilerinden birisi değildir Display teknolojisinde,bütün ana üreticiler LCD ve benzeri Display konularında(hatta Sharp ın fiilen üretmediği ama teknolojik olarak elde hazır olan v.s ürünler dahil) bunlara ait ürretim teknikleri dahil ki bu ürünlerin hemen hemen hepsi Sharp Patentli ürünlerdir,bu sebebten diğer Display ciler,kullanım hakkı için Sharp Lisans bedeli ödeyerek bunları kiralayıp,üretime devam ediyor! -En başta Samy olmak üzere;bir çok ana üretici dahil,çeşitli sebeblerden Lisanslara aykırı hareketten dolayı Sharp tarafından DAVA edilip(özellikle USA da ve Gobal pazarda dahil omak üzere)hepsini kaybetmektedirler! En çok DAVA kaybeden ve Lisansa aykırı hareket edende Samy dir
Sharp-Samy DAVA ları hiç bitmez ve Samy ısrarla her zaman faul yapar ve Sharp ta DAVA edip kazanır! Sadece bir DAVA da ise Samy kazanmıştır(USA-angle-view patent Davası/Samy nin geliştirdiği filter element ile geniş izleme açısı veren teknik uygulama) ++ Teknik olarak bu Haberde verilen üründe ise şöyle bir şeyde olabilir(bu henüz kamuoyuna yansımaz!) Engine+Display birleşiminden sonra,ortaya çeşitli sorunlar çıkabilir ve işin bu kısmında Sharp sorumlu olmayacaktır!!!!! Böyle örnekler hep vardır ama bunlar genelde kamuoyunda bilinmezler! Örneğin Display ile uyum konusunda sorun çıkar ve nihai ürünü üreten üretici bir başka Display e geçebilir v.s Bunun sizin anlayacağınız baza indirirsem(TFT-LCD Panel TV işi olarak) X Marka Modül Y Marka Engine ile bir türlü stabil birleşemiyor veya hep sorun çıkarıyor v.s(ben özellikle kafanız karışmasın diye hem TV Markasını hemde Modülün kime ait olduğunu yazmıyorum!) ++ Burada bizleri yani Tüketicileri asıl ilgilendiren;ortaya çıkan ürünün performansı,stabilitesi ve buna benzer bizim pratikte günlük kullanımda olan ihtiyaçlarımıza nasıl cevap verdiğidir vede tabiki Fiyatı! Bilginize Saygılar

abi bize yazı yazcak yer bırakmamışın

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erci501 8 yıl
Ben demiştim hacı :))))))))))))))))))))))))))))))))
Elmacılar beni bu kadar güldürdünüz ya Allah ta sizi güldürsün saolunn...
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Portraitclub 8 yıl
Sharp bizim ülkemizde zaten yeri yok gibi bişey bi çok insan bilmiyor bu markayı ve insanlar bilmediği bişeyi almak istemez ;)
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soulmate 8 yıl
Cevap vermiyorum.
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eresist 8 yıl
Analistler ve tahminleri.. Apple üzerine bu adamlar yatıp kalkıp bilgi topluyor. Sonra ortaya böyle farazi haberler çıkıyor. Bizim herşeyi bilen insanımızda birbirini yiyor.
Tv nin geleceğinden felan bahsedilmiyor tipik iphone4 ,ipad2 öncesi çıkan haberler.
Sanki yüzlerce panel üreticisi varda bunların içinden tahmin yapmak çok zor. Sharp bu işi en iyi yapan veya yapanlardan olabilir. Kimi bağlarki bu.
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braethxx 8 yıl
yahu cevap yazarken şu alıntıları kesseniz olmazmı sadece son msjı yazın aşşalara inmekten bi hal oluyoruz sharpa gelirsek biara müzik setleri çok modaydı ve iyiydi de ama teknoloji marketlerinde gördüğüm sharp tvler pek dikkat çekici değil belki elmaya özel bi teknoloji kullanırsa onu bilemem
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a1g0rithm 8 yıl
Kim ne derse desin SHARP.
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