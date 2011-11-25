Muhtemel Apple iTV modelinin 2012 yılında Sharp ekranlarla geleceği tahmin ediliyor

Apple'ın Apple TV adlı set üstü kutusuyla internet televizyonu segmentine adım atmasının ardından standart bir TV modeli ile piyasaya gireceği iddiaları daha fazla dile getirilmeye başlandı.





Bloomberg'in Jefferies&Co. araştırma şirketine dayanarak verdiği haberinde analistler 2012 yılında oturma odamıza girmesi beklenen Apple iTV'nin HDTV ekranlarını Sharp firmasının üreteceğini belirtiyor. Firma tesislerden birinin tamamını Apple'ın henüz boyut ve şekli bilinmeyen TFT panelleri için ayıracak.





Sharp ile işbirliği sadece televizyon üretimini kapsamayacak. iPhone ve iPad modelleri de ilerleyen zamanda işbirliği içerisine dahil edilecek. Apple'ın üretimin tamamı için 500 milyon - 1 milyar dolar arası bir rakamı gözden çıkardığı ifade ediliyor.





Sharp ile yapılan işbirliği Apple'ın fikri haklara ve ekipmana sahip olma imkanı da veriyor. Böylece Apple üretimi yerinde kontrol edebilirken fiyatları düşük seviyede tutma imkanı da elde ediyor.





Apple'ın iTV konsepti hakkında kesin bilgiler yok. Ancak Siri'nin geleneksel kumandanın yerini alacağı ve iOS 5.0, iCloud entegrasyonunun sağlanarak TV'den içerik satın alma imkanının sunulacağı belirtiliyor.