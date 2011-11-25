Muhtemel Apple iTV modelinin 2012 yılında Sharp ekranlarla geleceği tahmin ediliyor

Haber Editörü
Apple'ın Apple TV adlı set üstü kutusuyla internet televizyonu segmentine adım atmasının ardından standart bir TV modeli ile piyasaya gireceği iddiaları daha fazla dile getirilmeye başlandı.
Bloomberg'in Jefferies&Co. araştırma şirketine dayanarak verdiği haberinde analistler 2012 yılında oturma odamıza girmesi beklenen Apple iTV'nin HDTV ekranlarını Sharp firmasının üreteceğini belirtiyor. Firma tesislerden birinin tamamını Apple'ın henüz boyut ve şekli bilinmeyen TFT panelleri için ayıracak.
Sharp ile işbirliği sadece televizyon üretimini kapsamayacak. iPhone ve iPad modelleri de ilerleyen zamanda işbirliği içerisine dahil edilecek. Apple'ın üretimin tamamı için 500 milyon - 1 milyar dolar arası bir rakamı gözden çıkardığı ifade ediliyor.
Sharp ile yapılan işbirliği Apple'ın fikri haklara ve ekipmana sahip olma imkanı da veriyor. Böylece Apple üretimi yerinde kontrol edebilirken fiyatları düşük seviyede tutma imkanı da elde ediyor.
Apple'ın iTV konsepti hakkında kesin bilgiler yok. Ancak Siri'nin geleneksel kumandanın yerini alacağı ve iOS 5.0, iCloud entegrasyonunun sağlanarak TV'den içerik satın alma imkanının sunulacağı belirtiliyor.
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Haber için teşekkürler+
İyi günler
Beyler konunun Sharp ile alakası neki,onu anlamadım?yada Sharp ile neyi mukayese ediyorsunuz yada konu hk.
teknik olarak örneğin Sharp için ne biliyorsunuz?
Veya Samy ilede mukayesesi neden!
Ayrıca assasin nickli üye ise fanatiklikten vede işi hiç bilmediğinden çok güzel sallamış
++
-İşin Display kısmı Sharp a ait,ama asıl iş Engine da!!
Ve asıl beceri ise Engine ile Display ı birleştirip ortaya çıkaracakları beceride!
Bilen-bilmeyen ya sallıyor yada fanatiklikten öteye geçemiyor,başlığı açan kişiye bile dikkat ediyorum
bazı kişiler çeşitli Haberlerde sallıyor v.s v.s
-Bazıları Sharp "en iyilerinden birisi" demiş ama buda yalnış;SHARP,TFT-LCD Display teknik+teknolojisinde
"en iyisidir"! En iyilerinden birisi değildir
Display teknolojisinde,bütün ana üreticiler LCD ve benzeri Display konularında(hatta Sharp ın fiilen üretmediği ama
teknolojik olarak elde hazır olan v.s ürünler dahil) bunlara ait ürretim teknikleri dahil ki bu ürünlerin hemen hemen hepsi
Sharp Patentli ürünlerdir,bu sebebten diğer Display ciler,kullanım hakkı için Sharp Lisans bedeli ödeyerek bunları
kiralayıp,üretime devam ediyor!
-En başta "Samy" olmak üzere;bir çok ana üretici dahil,çeşitli sebeblerden Lisanslara aykırı hareketten dolayı Sharp
tarafından DAVA edilip(özellikle USA da ve Gobal pazarda dahil omak üzere)hepsini kaybetmektedirler!
En çok DAVA kaybeden ve Lisansa aykırı hareket edende Samy dir
Sharp-Samy DAVA ları hiç bitmez ve Samy ısrarla her zaman faul yapar ve Sharp ta DAVA edip kazanır!
Sadece bir DAVA da ise Samy kazanmıştır(USA-angle-view patent Davası/Samy nin geliştirdiği "filter element" ile geniş izleme
açısı veren teknik uygulama)
++
Teknik olarak bu Haberde verilen üründe ise şöyle bir şeyde olabilir(bu henüz kamuoyuna yansımaz!)
Engine+Display birleşiminden sonra,ortaya çeşitli sorunlar çıkabilir ve işin bu kısmında Sharp sorumlu olmayacaktır!!!!!
Böyle örnekler hep vardır ama bunlar genelde kamuoyunda bilinmezler!
Örneğin Display ile uyum konusunda sorun çıkar ve nihai ürünü üreten üretici bir başka Display e geçebilir v.s
Bunun sizin anlayacağınız baza indirirsem(TFT-LCD Panel TV işi olarak)
X Marka Modül Y Marka Engine ile bir türlü stabil birleşemiyor veya hep sorun çıkarıyor v.s(ben özellikle
kafanız karışmasın diye hem TV Markasını hemde Modülün kime ait olduğunu yazmıyorum!)
++
Burada bizleri yani Tüketicileri asıl ilgilendiren;ortaya çıkan ürünün performansı,stabilitesi ve buna benzer bizim pratikte günlük
kullanımda olan ihtiyaçlarımıza nasıl cevap verdiğidir vede tabiki "Fiyatı"!
Bilginize
Saygılar
yaw dikkat ediyorum,özellikle DH deki bu HABER niteliğindeki vede aslında kısada olsa çok güzel
bilgiler ve çeşitli durumları anlatan yazıları;birileri ya kasıtlı yada işi hiç bilmeden girip abuk-subuk
yorum yapıyorlar;bunları yaş grubu nedir pek merak ediyorum!
hatta bazı "tipler" haberi filan geçtim Haberi veren Yöneticiyi "ti" ye alıyorlar,sonrada buna da yoruım deniyor[>:]
özellikle bazı Haberleri zaman zaman tek tek okuyup o "sözde yorumları" sonrada,bunu yazan kişileri düşünüyorum!
acaba böyle abuklukları yazmakla tatminmi oluyorlar yoksa ne elde ediyorlar yada yazma mecburiyetlerimi vardır!
daha sonrada konu aslında hiç bir tartışılamadan kaynanıp gidiyor,fanatikler ve iş bilmezler yüzünden!
Yöneticiye çoğu kere söylüyorum;silin şu abuk msg ları diye ama genelde Yöneticilerde "tınmıyor" bunlara,yaw bari
Haberi verene saygınız olsun değilmi sevgili Yöneticiler???
Ben adam gibi bir Haberin tartışıldığı başlık maalesef göremiyorum!
Aslında Yöneticiler bu konuda duyarlı olsalar böyle başlıkları sabote edenlerin yazılarını derhal silse bu abuluklar olmayacak
tabiki
Adam LGE kullanıyor,hiç alakasız bir konuda en iyisi LGE diyor
Adam Samy panel almış,artık ondan iyisi yok!
Adam Sony kullanıyor,bunların fanatikleri ise ayrı bir alem
v.s v.s
Ama yazdıklarının konu başlığı ile zerre kadar alakası yok bu arada
Hatta bazıları birbirleriyle ciddi Papaz oluyor
Ve bütün bunlar ne için oluyor anlayan beri gelsin!
yaw az saygı Beyler,varsa bilginiz,tecrübeniz veya adam gibi bir yorumunuz onları yazın,yoksa sadece
okuyun ve gidin,bu kadar basit ve başlıklarıda yorum diye saçmalıklar ile doldurmayınız LÜTFEN
Saygılar
CAN