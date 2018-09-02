MusicCast Vinyl 500: Nostalji müzik en son teknolojiyle buluşuyor

Piyasaya yeni sürülen ve nostaljiyle modernliğin buluşturan Yamaha MusicCast Vinyl 500 turntable, evinizdeki MusicCast hoparlörlerine kablosuz olarak bağlanmak ve müziklerini kaydetmek için WiFi teknolojisinden faydalanmakta. Plak üzerinden şarkıları dinlemek için ısrar etmiyorsanız, Yamaha MusicCast Vinyl 500 Spotify, Pandora ve Tidal gibi dijital servisleri desteklemekte.

Neler sunuyor?

MusicCast Vinyl 500 ile AirPlay, Spotify Connect ve Bluetooth özellikli cihazları kablosuz olarak bağlayabilir ve Alexa sesli komutlar aracılığıyla hem çevrimiçi hizmetleri kullanabilir hem de evin diğer odalarında hakimiyetinizi arttırabilirsiniz.

Ülkemizdeki satış fiyatı henüz netleşmeyen MusicCast Vinyl 500'ün yurtdışı satış fiyatı 700 dolar olarak belirlendi. Eylül ayından itibaren hoparlörsüz olarak satın almak mümkün olacak.

Sunduğu müzik deneyimiyle MusicCast Vinly 500 benzersiz bir cihaz. Yine de, bir MusicCast alıcısını almamak sorun değilse maliyetleri düşürebilirsiniz. Kablosuz teknolojisi hariç benzer özellikler sunan ve 450 dolarlık fiyat etiketi olan Yamaha TT-S303, iyi bir alternatif olabilir.

https://usa.yamaha.com/products/audio_visual/hifi_components/musiccast_vinyl_500/index.html