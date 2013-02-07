Müşteri sadakati konusunda Samsung akıllı telefon segmentinde, Amazon tablet segmentinde lider





Tüketici elektroniği konusunda genelde müşteri sadakati anketlerinde Apple'ın ilk sıralarda yer aldığı bilinir. Ancak son dönemlerde Apple rakiplerinin gerisinde kalmaya başladı.





ABD'de 39000 tüketici arasında yapılan Brand Keys' 2013 Consumer Loyalty Engagement Index adlı müşteri sadakati anketi, Apple'ın pek çok alanda rakiplerine geçilmiş durumda olduğunu gösteriyor.





Anket üst seviye ve dünya çapında güvenilir olmasının yanında bugüne kadar Apple'ın lider olduğu bir anketti.





Ankete göre akıllı telefon kategorisinde müşteri sadakati konusunda Samsung lider durumda. Apple önemli bir farkla ikinci sırada iken anketlerde Samsung'un önde olduğu ilk yıl olarak dikkat çekiyor.





LG üçüncü, Sony dördüncü, Nokia beşinci, Motorola altıncı, HTC yedinci ve BlackBerry sekizinci sırada.





Tablet kategorisinde ise Apple liderliği Amazon'a bıraktı. Üçüncü sırada Barnes & Noble, dördüncü sırada Acer, Lenovo ve Toshiba yer alırken, Google ve Sony de beşinci sırayı paylaşıyor.





Apple sadece bu iki kategoride liderliğini kaybetmekle kalmayıp, en iyi olduğu alanlardan birisi olan dizüstü segmentinde de liderliği Samsung ile paylaşmak zorunda kalıyor.





Akıllı telefon ve tablet kategorisinde Android işletim sisteminin yükselişi müşteri sadakati konusunda da üstünlük sağlamaya başlamış görünüyor.

http://www.androidauthority.com/samsung-apple-smartphone-customer-loyalty-amazon-tablets-154187/