Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Müşteri sadakati konusunda Samsung akıllı telefon segmentinde, Amazon tablet segmentinde lider

6 yıl
556
1
28
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Müşteri sadakati konusunda Samsung akıllı telefon segmentinde, Amazon tablet segmentinde lider

Tüketici elektroniği konusunda genelde müşteri sadakati anketlerinde Apple'ın ilk sıralarda yer aldığı bilinir. Ancak son dönemlerde Apple rakiplerinin gerisinde kalmaya başladı. 

ABD'de 39000 tüketici arasında yapılan Brand Keys' 2013 Consumer Loyalty Engagement Index adlı müşteri sadakati anketi, Apple'ın pek çok alanda rakiplerine geçilmiş durumda olduğunu gösteriyor.

Anket üst seviye ve dünya çapında güvenilir olmasının yanında bugüne kadar Apple'ın lider olduğu bir anketti. 

Ankete göre akıllı telefon kategorisinde müşteri sadakati konusunda Samsung lider durumda. Apple önemli bir farkla ikinci sırada iken anketlerde Samsung'un önde olduğu ilk yıl olarak dikkat çekiyor. 

LG üçüncü, Sony dördüncü, Nokia beşinci, Motorola altıncı, HTC yedinci ve BlackBerry sekizinci sırada. 

Tablet kategorisinde ise Apple liderliği Amazon'a bıraktı. Üçüncü sırada Barnes & Noble, dördüncü sırada Acer, Lenovo ve Toshiba yer alırken, Google ve Sony de beşinci sırayı paylaşıyor. 

Apple sadece bu iki kategoride liderliğini kaybetmekle kalmayıp, en iyi olduğu alanlardan birisi olan dizüstü segmentinde de liderliği Samsung ile paylaşmak zorunda kalıyor. 

Akıllı telefon ve tablet kategorisinde Android işletim sisteminin yükselişi müşteri sadakati konusunda da üstünlük sağlamaya başlamış görünüyor.  

http://www.androidauthority.com/samsung-apple-smartphone-customer-loyalty-amazon-tablets-154187/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
erci501 6 yıl en beğenilen
Bizim insanımız kindle kullanmadan kötü olduğuna Z kullanmadan iyi olduğuna, sadece masaj ile bel fıtığının iyileseceğine inanır.
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erci501 6 yıl
Ekrem beyden apple ile ilgili olumsuz bir haber görebilmek şaşırtıcı.
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vankomisin 6 yıl
Son bir yılda güncelleme konusunda diğer telefon üreticilerinden daha iyi bir performans gösterdi Samsung.
Apple da ipad i hızlı yenileyerek müşterilerinin tepkisini çekti biraz. Bu yüzden kapattı farkı Samsung sanırım. Umarım s3 ve note2deki güncelleme politikalarını devam ettirirler ve diğer telefonlara da taşırlar. Yoksa bu liderliği sürdüremezler. Şu anda tüketicinin üzerinde durduğu en önemli noktalardan biri yazılım desteği çünkü.
Son bir yılda güncelleme konusunda diğer telefon üreticilerinden daha iyi bir performans gösterdi Samsung.Apple da ipad i hızlı yenileyerek müşterilerinin ...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
dirokzan 6 yıl
umut_baris
dirokzanBir s2 ve MacBook pro kullancisi olarak telefon konusunda tabi ki samsung derim lakin is dizustune gelince mac ler gerçekten harika samsung a karsi daha kaliteliler en azinda benim tecrubem boyle...
Lenovo varken foxconn kimmiş?

samsung laptoplara nazaran macbook pro nun daha kaliteli olduğunu yazdım bunu da tecrübe ederek yazıyorum ki aradaki fiyat farkını düşünürseniz de bu gayet normal.
bu aralar orta sınıf bir windows laptop almayı düşünüyorum lenovo kesinlikle listemin başında geliyor varsa öneriniz memnun olurum .teşekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aozgec 6 yıl
anketi dünya çapında yaptı diyor. Bu anketi koreliler farmlamıştır kesin... anketin linkini paylaşsınlar da bakalim. bunun yaninda haberin androidauthority den paylaşıldığına dikkat çekerim...
özetle apple'in pazarda rakabet gücünü kaybettiği bir gerçek. Ancak kullanıcı sadakati konusunda apple'dan önde olan firma olduğunu düşünmüyorum. adamlarin pazarda belki de en iyi yaptigi iş bu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
antonidas 6 yıl
Kindle ve Nook tabletlerde çok güzel ama ülkemize getirilmiyor.
Elin Abd vatandaşı 199 dolara tablet sahibi olabiliyorken bizde iyi tabletler 1000 tl den başlıyor.
O tabletler buraya gelse algısı/vergisi ile normal fiyatının 3 katı oluyor.
Rezillik.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolf silver 6 yıl
Önceki Telefonum Galaxy S ti şimdi s3 Aldım.. Büyük ihtimalle de s4 alırım..
Not: samsung dan memnunum.. Thanks samsung
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nightmare70 6 yıl
hazarRS
vampBelkide adamın boyu 1.95 tir 4 küçük bile geliyordur. İnsanlara seçenek sunmaları lazım ;)
Benim boyum da o civarlarda ve note 2yi tek elle kullanabiliyorum nerdeyse her zaman. Cebimde de rahatlıkla taşıyorum. O zaman niye 4 inç telefon alayım? Dediğin gibi seçenek sunulsa en azından ekran konusunda karar değiştirenlere alternatif sunmuş olurlar.

Sırf bu sebeple note 2 almadım,1.73 boyundayım yapım normal sayılır iphone 5'ikullanırken bile tek elde bazen zorlanıyorum. 30 beden kot giyiyorum anca sığıyor cebime :D Yani note'yi elime alınca tablet gibi duruyor ve çok denedim cebime sığmıyor.O yüzden insanlar kızmamalı sen niye 5.5 inç kullanıyon yok işte pehh iphone'un ekranı 4 inç çok küçük denmemeli :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nightmare70 6 yıl
Ben HTC kullandım Samsung'da kullandım ve şuan kendi isteğimle almadım hediye olarak gelen İphone 5 kullanıyorum ve şunu belirtmeliyim ki bu kaliteyi,hızı ve stabiliteyi korursa apple bundan sonra hep iphone alacağım :) Samsung'a her gün başka rom deniyordum artık kendim rom derlemeye başlamıştım ama yok yani android'de sıkıntı var ios kullandıktan sonra bunu daha iyi anladım.Yani Samsung'a felan bağlı değilim kendi adıma kim daha iyise hangisi işime yarıyorsa ona bağlıyım :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FERFEROS 6 yıl
HTC'nin yedinci olmasına şaşırmadım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
leventalpsal 6 yıl
vankomisin
Son bir yılda güncelleme konusunda diğer telefon üreticilerinden daha iyi bir performans gösterdi Samsung.Apple da ipad i hızlı yenileyerek müşterilerinin tepkisini çekti biraz. Bu yüzden kapattı farkı Samsung sanırım. Umarım s3 ve note2deki güncelleme politikalarını devam ettirirler ve diğer telefonlara da taşırlar. Yoksa bu liderliği sürdüremezler. Şu anda tüketicinin üzerinde durduğu en önemli noktalardan biri yazılım desteği çünkü.

Evet, Samsung'un güncelleme olayına ciddi önem verdiği kolayca anlaşılıyor. Note 2 kullanıyorum, en geç 3-4 haftada bir güncelleme çıkıyor. Şimdiye kadar 4-5 tane güncelleme aldı ki ilk aldığımda da zaten 4.1 ile gelmişti. (Bir de OTA ile güncelleme yapmak çok kolay, bilgisayara ihtiyaç yok, telefonun internete bağlanması yeterli)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dirokzan 6 yıl
Bir s2 ve MacBook pro kullancisi olarak telefon konusunda tabi ki samsung derim lakin is dizustune gelince mac ler gerçekten harika samsung a karsi daha kaliteliler en azinda benim tecrubem boyle...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 6 yıl dirokzan
dirokzan
Bir s2 ve MacBook pro kullancisi olarak telefon konusunda tabi ki samsung derim lakin is dizustune gelince mac ler gerçekten harika samsung a karsi daha kaliteliler en azinda benim tecrubem boyle...

Lenovo varken foxconn kimmiş?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TeufeL-07 6 yıl
Apple nin anavatanı amerika bile teknolojinin , yeniliğin ne olduğunu anladı , bizim ülkemiz hala ...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +304 V4LKyR +298 Redeemertr +286 madmahmutd +189 KoşanBalık +179 Informed +154 MacGyver. +142 serdar_k +132 csh +119 Txrboz +115
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
556 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Operatörler - Kurumsal Haberler, samsung
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Mobilite: Sony Xperia Z Türkiye'de, Qualcomm'dan Nvidia'ya yüklenme, Galaxy S II Plus ve çok daha fazlası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim