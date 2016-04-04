Müziklerin telif hakkı konusundaki başvurular çok mu katı?

Müzik parçalarının izinsiz kullanımı konusunda oldukça farklı görüşler var. Örneğin youtube'ta bir oyunla ilgili video yayınladınız, bu oyunun resmi soundtrack albümündeki parça yüzünden videonuz sessize alınabilir veya silinebilir. Resmi bir soundtrack parçası yüzünden videonun kaldırılması çoğu kişi için saçma.

Bugüne kadar müzik şirketleri kısa adı DMCA olan Digital Millennium Copyright Act (Dijital Milenyum Telif Kanunu) sayesinde internetten çoğu linki kolaylıkla kaldırıyordu. Buna karşın Birleşik Devletler Telif Hakkı Kurumu ise kullanıcıların müzik parçalarını adil şekilde kullanmasında bir ihlal olmadığını düşünüyor.

Örneğin geçen yılki bir olaya bakacak olursak Youtube kullanıcısı Stephania Lenz küçük oğlu için hazırladığı 30 saniyelik videoda Prince'in Let's Go Crazy parçasını kullanmıştı. DMCA ise bu videonun telif haklarını ihlal ettiğini düşünüyordu. Mahkemeye kadar giden olayda sonuç olarak Stephania Lenz'in "adil kullanım" şartlarını ihlal etmediğine hükmedilmişti.

Şimdi Amerikan Müzik Endüstrisi Birliği ise mahkemeye başvuru yaparak sadece uyarı yapmanın yeterli olmadığını, bir web sitesindeki link nedeniyle bütün benzer linklerin silinmesi gerektiğini söylüyor; çünkü linklerde küçük değişikliklerle aynı içerikler tekrar yayınlanabiliyor. O yüzden modası geçmiş yöntemlerin işe yaramadığından şikayet ediyorlar.

Müzik endüstrisinin DMCA'de yasal düzenleme konusundaki yoğun talepleri karşılık görür mü bilinmez, ama müzik dünyası telif haklarını korumak için çok katı önlemler alınmasından yana diyebiliriz. Mahkemeler ise bu kurumların "adil kullanım" konusuna saygı göstermesinden yana. Zaten Google'a yapılan telif hakları ihlal başvuruları ile ilgili bir araştırmaya göre bunların %30'unun müzik şirketlerinin veya şahısların haklarını ihlal ettiği şüpheli.

http://www.engadget.com/2016/04/03/music-industry-calls-for-dmca-reform/?ncid=txtlnkusaolp00000595