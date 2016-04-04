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Müziklerin telif hakkı konusundaki başvurular çok mu katı?

Dijitam Milemyun Telif Hareketi izinsiz içerik kullanımını engelleyemiyor. Buna karşın bu hareketin müzik parçalarının kullanımı konusundaki aşırıya kaçan başvuruları ise reddediliyor.
3 yıl
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Web Siteleri
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Müzik parçalarının izinsiz kullanımı konusunda oldukça farklı görüşler var. Örneğin youtube'ta bir oyunla ilgili video yayınladınız, bu oyunun resmi soundtrack albümündeki parça yüzünden videonuz sessize alınabilir veya silinebilir. Resmi bir soundtrack parçası yüzünden videonun kaldırılması çoğu kişi için saçma.
Bugüne kadar müzik şirketleri kısa adı DMCA olan Digital Millennium Copyright Act (Dijital Milenyum Telif Kanunu) sayesinde internetten çoğu linki kolaylıkla kaldırıyordu. Buna karşın Birleşik Devletler Telif Hakkı Kurumu ise kullanıcıların müzik parçalarını adil şekilde kullanmasında bir ihlal olmadığını düşünüyor.
Örneğin geçen yılki bir olaya bakacak olursak Youtube kullanıcısı Stephania Lenz küçük oğlu için hazırladığı 30 saniyelik videoda Prince'in Let's Go Crazy parçasını kullanmıştı. DMCA ise bu videonun telif haklarını ihlal ettiğini düşünüyordu. Mahkemeye kadar giden olayda sonuç olarak Stephania Lenz'in "adil kullanım" şartlarını ihlal etmediğine hükmedilmişti.
Şimdi Amerikan Müzik Endüstrisi Birliği ise mahkemeye başvuru yaparak sadece uyarı yapmanın yeterli olmadığını, bir web sitesindeki link nedeniyle bütün benzer linklerin silinmesi gerektiğini söylüyor; çünkü linklerde küçük değişikliklerle aynı içerikler tekrar yayınlanabiliyor. O yüzden modası geçmiş yöntemlerin işe yaramadığından şikayet ediyorlar. 
Müzik endüstrisinin DMCA'de yasal düzenleme konusundaki yoğun talepleri karşılık görür mü bilinmez, ama müzik dünyası telif haklarını korumak için çok katı önlemler alınmasından yana diyebiliriz. Mahkemeler ise bu kurumların "adil kullanım" konusuna saygı göstermesinden yana. Zaten Google'a yapılan telif hakları ihlal başvuruları ile ilgili bir araştırmaya göre bunların %30'unun müzik şirketlerinin veya şahısların haklarını ihlal ettiği şüpheli. 
 
http://www.engadget.com/2016/04/03/music-industry-calls-for-dmca-reform/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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warrior35 3 yıl
evet cok fazla önem veriyorlar
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shadowtr 3 yıl
Dinletmiyorsa dinlemezsin.

Günümüzde müzik sanatçılarının ana gelir kaleminin müzik satışları olduğunu hiç sanmıyorum zaten. Çok dinlenmenin getirdiği popülerlikle reklamlar, konserler daha büyük kalem onlar için.
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kadirirdem 3 yıl
Evet bunun ustune çok dusuyorlar...
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Logic_Man 3 yıl
Legal ortamları desteklemezlerse, korsanın önünü daha çok açmış oluyorlar. Henüz bunun tam farkına varamadılar. Yakında anlarlar yanlış yaptıklarını.
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AndaCakan 3 yıl
Bence kendi topuklarına sıkıyolar. Videolarda genelde şarkıların nakarat kısımları ya da en güzel kısımları kullanıyo. Bu da insanların hoşuna gidiyo ve şarkıyı merak ediyo. Youtubeda özellikle oyun videolarındaYorumlara bakarsanız şarkı isimlerini soranların sayısı hiç de az değil
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olağan_şüpheli 3 yıl
emeğini karşılığını alamasa tamam diyecem de fakirlikten ölen kaç tane amerikalı veya batılı müzisyen var. hepsi milyoner. bu insanlar müzik yaptıkları için zengin değiller ,biz dinlediğimiz için zenginler. insanlar videolarında bu müzikleri kullanarak aslında onların reklamını yapıyor. Adam olsunlar.
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lalale 3 yıl
Videosunun altına sanatçının ismini ve şarkı adının yazması bence yeterlidir,gayette adil kullanım, 15 snlik soundtrack için kimse müzik satın alacak değil.bu paragöz müzik şirketlerinin sonu gelsede rahatlasa youtube vb.
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vamp 3 yıl
3 dakiklaik bir muzigi hayatinda hicbirsekilde piyanoya dokunmamis muzisyen olmayan bir kisinin mixleyip masterinigini alabilmesi icin gecen sure en az 5-10 yilini alir. Hatta mixing mastering alabilmek icin muzisyen olmakta yetmez. Neyse sifirdan baslayan birisi icin minimum zaman en iyisi icin 5 yildir
-sarkiyi soyleyeceksin
-basslari calcaksin
-klavyeyi calcaksin
-davullari calcaksin
-sozlerini yazacaksin
-besteleyeceksin
-.....
-mixleri yaptiktan sonra
-mastering alacaksin

Bu isler kolay olsaydi herkesin bir albumu olurdu degilmi? Yukarda kac tane muzik dali var. Kac kisi bu islerden ekmek yiyor. Bu saydiklarimin hepsini yapan kisi sayisi yok denecek kadar azdir.

Binlerce tl hatta profesyonel studyolarda milyonlarca tl ekipman parasi ve yalitim bunun ustunede kullanilan programlara yatirilan onbinlerce dolarlik masraftan sonra birisi cekmis oldugu oyun videosunun altina senin bu emegini "bedavadan" paylasacak.

O arkadasa selamimi soylersiniz
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murdocklawless 3 yıl
üfürükten işlerle uğraşırlar, öte yandan torrent sitelerinde bırak tek bir parçasını, komple discography sini veriyorlar.
saçma sapan işler.
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