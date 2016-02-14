Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

MyShake ile deprem tahmin ağına katılın

Depremi çok önceden tahmin edemiyoruz ancak saniyeler öncesinden fark edebilmek de büyük önem taşıyor. Bu amaçla MyShake uygulaması, akıllı telefonlardan bir deprem tahmin ağı kuruyor.
3 yıl
4,1b
1
4
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
MyShake ile deprem tahmin ağına katılın


Akıllı telefonların son yıllarda barındırdığı donanım özellikleri, pek çok önemli araştırmada destekleyici güç olmasını sağlıyor. Geçtiğimiz yıllarda çeşitli üniversitelerin ve HTC gibi çeşitli firmaların, kanser araştırmaları için bir akıllı telefon ağı kurduklarını, daha sonra da bu ağı bir süper bilgisayar gibi kullandıklarını görmüştük. Deprem konusunda da aynı durum söz konusu. 

Akıllı telefonları, deprem tahminleri için çekici kılan ise ivme ölçer bileşeni. Her türlü sarsıntıyı ölçebilen bu bileşen, doğru algoritmalar uygulandığı zaman, deprem tahminleri de yapabiliyor. Açıklamalara göre, ivme ölçer bileşeni yaklaşık olarak 5 şiddetinde bir depremi, 10km uzaktan algılayabilecek kapasiteye sahip. Şiddet arttıkça mesafe de uzuyor. 

Berkeley Üniversitesi tarafından geliştirilen MyShake uygulaması, bu bileşen üzerine inşa ediliyor. Uygulama, ivme ölçerden sürekli veriler topluyor ve bunları işliyor. Sonrasında ise gelişen bir deprem olup olmadığını tahmin edebiliyor. Elbette bu noktada, katılımcı sayısı da çok önemli. Bir bölgede yüz binlerce kullanıcıdan alınan anlık verilerle çok daha sağlıklı tahminler yapılabiliyor. 

MyShake uygulaması, yapılan ölçümlerde yüzde 60 civarında başarı sağlamış ve depremleri saniyeler öncesinden kullanıcısına bildirmiş. Saniye kavramı çok kısa gelebilir ancak bir insanın deprem esnasında kendisini güvene alabilmesi için, bir saniyenin bile çok büyük bir önemi var. Şimdilik Android için geliştirilen uygulama, kısa süre sonra iOS platformuna da gelecek. Sürekli işler bir halde olduğu için, batarya konusunda bir cömert olmanız gerekebilir. 


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
GenkaNuank 3 yıl
300 tane deprem oldu da bu uygulamanin sonuclarini degerlendirebilecek verimiz oldu di mi. %60 nedir yav sallamakta ustumuze yok
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TeufeL-07 3 yıl GenkaNuank
GenkaNuank
300 tane deprem oldu da bu uygulamanin sonuclarini degerlendirebilecek verimiz oldu di mi. %60 nedir yav sallamakta ustumuze yok

Sen ne biliyosun ? Dakikada 10larca deprem oluyor. Deprem diyince senin aklına 17 ağustos falan geliyor heralde. Kandillinin sitesine gir bak saniyede kaç deprem oluyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 3 yıl
yaw kadirirdem, patren nerdesiniz, haberler boyle yuzustu oksuz birakilirmi ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 3 yıl
Deprem olurken sözlüğe, foruma yazan insanlar sayesinde bu uygulama tutacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Intel'in henüz piyasaya çıkmamış 18 çekirdekli Xeon işlemcisi eBay'de göründü 3 yıl Apple yine patent ihlali davasıyla karşı karşıya 3 yıl Mobil pazardaki kârın %91'i Apple'ın kasasına giriyor 3 yıl Bilim adamları istenmeyen hatıraları silmeye çok yakın 3 yıl Samsung Galaxy S7 ve LG G5'in sahip olması beklenen 5 önemli özellik 3 yıl BMW, HUD teknolojisine yabancı kalmamızı istemiyor 3 yıl HTC Vive'ın ilk sürümü geliştiricilere ulaştırıldı 3 yıl Micron, 3D NAND bellek üretimine başlıyor 3 yıl Giriş seviyesi Microsoft Lumia 650, resmiyet kazandı 3 yıl Alcatel OneTouch Ride-Fi ile otomobillerde 4G keyfi 3 yıl Twitch kullanıcıları 2015'te 241 milyar dakika video izledi 3 yıl LG'den iddialı özelliklere sahip iki yeni akıllı telefon 3 yıl Game of Thrones'un 6.sezonundan yeni fragman 3 yıl Pakistan'dan güneş enerjisiyle çalışan meclis 3 yıl Yeni Transformers filmlerinin vizyon tarihleri belli oldu 3 yıl LibreOffice 5.1 indirmeye sunuldu 3 yıl Mobilite: iPhone 7, HTC M10, BB10, Lumia 950XL, LG G5 ve çok daha fazlası 3 yıl Samsung Galaxy S7 Edge, tüm renk seçenekleri ile karşınızda 3 yıl AMD Radeon R9 Fury X2 ile ilgili ipuçları gelmeye devam ediyor 3 yıl Yarım asırlık Porsche 911'in 70 saniyelik evrimi 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN MyShake ile deprem tahmin ağına katılın Sonraki Nvidia, 4 farklı Pascal tabanlı grafik kartını test ediyor 3 yıl Google Picasa servisi 1 Mayıs'ta kapanıyor 3 yıl Güneş gözlem uydusundan 6 dakikalık Time Lapse videosu 3 yıl DARPA'dan saatte 70 km hıza ulaşabilen otonom iç mekan drone'u 3 yıl HP'nin Windows 10 akıllı telefonu Elite x3 adını alacak 3 yıl Skype uygulamasında zararlı reklam yazılımı tespit edildi 3 yıl Windows 10 mobil güncellemesi başlıyor 3 yıl Apple, tablet işlemci pazarında lider 3 yıl Fitness takip uygulamaları birer birer satılıyor 3 yıl HP'nin Star Wars hayranlarına özel dizüstüsünü inceliyoruz 3 yıl LG'den iddialı bir akıllı telefon daha benchmark testlerinde göründü 3 yıl BMW'den i8 için ilk özel seri "Protonic Red Edition" 3 yıl GDDR5X bellekler, yaz aylarında hacimli üretime geçiyor 3 yıl iPhone 7'de kulaklık girişi gidiyor, yerine ikinci hoparlör geliyor 3 yıl uTorrent artık reklamsız abonelik seçeneği sunuyor 3 yıl Apple, hatalı USB-C şarj kablolarını değiştirecek 3 yıl Apple, iPhone 5se ve iPad Air 3 için ön sipariş toplamayacak 3 yıl Apple Music 11 milyon ücretli abone sayısına ulaştı 3 yıl iPhone 7'nin Lightning kulaklığı gürültü engelleme teknolojisine sahip olmayabilir 3 yıl Samsung Galaxy Note 6 ile ilgili ilk bilgiler geldi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim