MyShake ile deprem tahmin ağına katılın





Akıllı telefonların son yıllarda barındırdığı donanım özellikleri, pek çok önemli araştırmada destekleyici güç olmasını sağlıyor. Geçtiğimiz yıllarda çeşitli üniversitelerin ve HTC gibi çeşitli firmaların, kanser araştırmaları için bir akıllı telefon ağı kurduklarını, daha sonra da bu ağı bir süper bilgisayar gibi kullandıklarını görmüştük. Deprem konusunda da aynı durum söz konusu.





Akıllı telefonları, deprem tahminleri için çekici kılan ise ivme ölçer bileşeni. Her türlü sarsıntıyı ölçebilen bu bileşen, doğru algoritmalar uygulandığı zaman, deprem tahminleri de yapabiliyor. Açıklamalara göre, ivme ölçer bileşeni yaklaşık olarak 5 şiddetinde bir depremi, 10km uzaktan algılayabilecek kapasiteye sahip. Şiddet arttıkça mesafe de uzuyor.





Berkeley Üniversitesi tarafından geliştirilen MyShake uygulaması, bu bileşen üzerine inşa ediliyor. Uygulama, ivme ölçerden sürekli veriler topluyor ve bunları işliyor. Sonrasında ise gelişen bir deprem olup olmadığını tahmin edebiliyor. Elbette bu noktada, katılımcı sayısı da çok önemli. Bir bölgede yüz binlerce kullanıcıdan alınan anlık verilerle çok daha sağlıklı tahminler yapılabiliyor.





MyShake uygulaması, yapılan ölçümlerde yüzde 60 civarında başarı sağlamış ve depremleri saniyeler öncesinden kullanıcısına bildirmiş. Saniye kavramı çok kısa gelebilir ancak bir insanın deprem esnasında kendisini güvene alabilmesi için, bir saniyenin bile çok büyük bir önemi var. Şimdilik Android için geliştirilen uygulama, kısa süre sonra iOS platformuna da gelecek. Sürekli işler bir halde olduğu için, batarya konusunda bir cömert olmanız gerekebilir.



