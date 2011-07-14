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N9, Nokia'nın İtalya sitesinde boy gösterdi; önceki yayınlanan liste geçerli değil mi?

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Finlandiya’nın mobil iletişim devi Nokia’nın, MeeGo 1.2 ”Harmattan” işletim sistemi, 1 GHz TI 3630 işlemci, PowerVR SGX 530 grafik birimi ile 1 GB RAM’i bir araya getiren modeli Nokia N9'un 23 farklı ülkede satışa sunulacağı öne sürülüyordu. Yayınlanan listede  Avustralya, Avusturya, Bulgaristan, Çin, Hırvatistan, Finlandiya, Yunanistan, Hong Kong, Macaristan, Malezya, Yeni Zelanda, Portekiz, Polonya, Romanya, Rusya, Suudi Arabistan, Sırbistan, Singapur, Slovenya, İsveç, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri ve Vietnam gibi ülkeler yer alıyordu. Ancak listede Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve İspanya gibi ülkelerin bulunmaması akıllarda pek çok soru işareti bırakmıyor değildi. Windows Phone Mangolu Nokia’ların satışa sunulacağı ülkelerde N9 bilinçli olarak mı satışa sunulmuyordu?
Bugün, sürpriz şekilde N9, Nokia'nın İtalya sitesindeki konumunu aldığı ortaya çıktı. Önceki listede İtalya yer almamaktaydı. Görünüşe göre Nokia son anda hepimize sürprizler yapabilir. N9'un dünya çapında satışa sunulacağı günü bekleyelim ve görelim.
Nokia N9'un 16 GB'lık versiyonunun 660$'dan, 64 GB'lık versiyonunun ise 749$'dan gelmesi bekleniyor.

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spyman 8 yıl
n8 den sonra buna terfi edilir, samsungcular kışın gps i açıp ısınabilirler...
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darkaura 8 yıl
"Avustralya, Avusturya, Bulgaristan, Çin, Hırvatistan, Finlandiya, Yunanistan, Hong Kong, Macaristan, Malezya, Yeni Zelanda, Portekiz, Polonya, Romanya, Rusya, Suudi Arabistan, Sırbistan, Singapur, Slovenya, İsveç, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri ve Vietnam"
Listeye bakiyorumda finlandiya ile bazi uzakdogu ulkeleri haric tuttasak, hic biri teknoloji ulkesi degil. hepsi disardan hazir satin alan toplumlar. nokianin hedef kitlesini cok guzel anlatmis bence. turkiyenin listede olamamasina sevindim acikcasi
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onboardx 8 yıl
tırt bir tel.
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silver021 8 yıl
bu telefondaki donanım özellikleri çok komiğe kaçıyor artık :)
benim samsung waveimdekilerle tıptatıp aynı işlemci ve GPU kullanılmış.
nokia böyle bir hatayı neden yaparki. samsung wave 2010 da çıkan bir telefon. adamlar 2010daki bir donanımı tutmuş buna işleyip koymuş. hep gerilerden takip ediyor teknolojiyi. sadece üstüne ek ilave 1GB ram koymuş ancak onunda ne verimde kullanıcığı akıllarda soru işareti bırakıyor.
Ancak samsung LG HTC sonyericsson yada apple kullanan insanların N9 a yöneliceğini hiç tahmin etmiyorum. Nokia kendini böyle alay konusu olarak lansman ettiği sürece helede. :)
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vito38 8 yıl
türkiyeye gelsin bnde alıcam bi tane...
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Mr. Jingles 8 yıl
Umarım ülkemize de gelir. İtalya'nın sitesinde çıktıysa o listenin iptal edilmiş olma olasılığı var.
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