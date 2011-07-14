N9, Nokia'nın İtalya sitesinde boy gösterdi; önceki yayınlanan liste geçerli değil mi?

Finlandiya’nın mobil iletişim devi Nokia’nın, MeeGo 1.2 ”Harmattan” işletim sistemi, 1 GHz TI 3630 işlemci, PowerVR SGX 530 grafik birimi ile 1 GB RAM’i bir araya getiren modeli Nokia N9'un 23 farklı ülkede satışa sunulacağı öne sürülüyordu. Yayınlanan listede Avustralya, Avusturya, Bulgaristan, Çin, Hırvatistan, Finlandiya, Yunanistan, Hong Kong, Macaristan, Malezya, Yeni Zelanda, Portekiz, Polonya, Romanya, Rusya, Suudi Arabistan, Sırbistan, Singapur, Slovenya, İsveç, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri ve Vietnam gibi ülkeler yer alıyordu. Ancak listede Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve İspanya gibi ülkelerin bulunmaması akıllarda pek çok soru işareti bırakmıyor değildi. Windows Phone Mangolu Nokia’ların satışa sunulacağı ülkelerde N9 bilinçli olarak mı satışa sunulmuyordu?

Bugün, sürpriz şekilde N9, Nokia'nın İtalya sitesindeki konumunu aldığı ortaya çıktı. Önceki listede İtalya yer almamaktaydı. Görünüşe göre Nokia son anda hepimize sürprizler yapabilir. N9'un dünya çapında satışa sunulacağı günü bekleyelim ve görelim.



Nokia N9'un 16 GB'lık versiyonunun 660$'dan, 64 GB'lık versiyonunun ise 749$'dan gelmesi bekleniyor.

