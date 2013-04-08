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NAB2013: Blackmagic, Micro Four Thirds yapısına sahip kompakt sinema kamerası ortaya çıktı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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NAB2013: Blackmagic, Micro Four Thirds yapısına sahip kompakt sinema kamerası ortaya çıktı
Sinema teknolojileri konularında çalışma gösteren ve kullanıcıların daha çok Blackmagic sinema kamerası ile tanıdığı firmalardan olan BlackmagicDesign'ın, yeni sinema kamerası ortaya çıktı.
Las Vegas Nevada'da düzenlenen NABSHOW (Ulusal Yayıncılar Birliği) kapsamında bilgiler gelmeye başladı. Bu doğrultuda BlackmagicDesign, Micro Four Thirds sistem yapısına sahip yeni "Blackmagic Pocket" isimli sinema kamerasını ortaya çıkarttı. Hakkında tüm bilgiler ve kaliteli bir görsel yer almasa da kameranın şimdilik Super-16 1080HD sensöre, 13 durak dinamik aralığa, dahili SD kart okuyucusuna, yüksek çözünürlüklü LCD ekrana, ProRes ve kayıpsız CinemaDNG RAW video kayıt seçeneğine ve MicroHDMI çıkış portuna sahip olduğu görülüyor.
Beklenmedik bir makine olarak oldukça şaşkınlık yaratan Blackmagic Pocket sinema kamerası, 995$ fiyat etiketine sahip olacak. Ürünü satış tarihi hakkında ise bir bilgi yayınlanmadı. 

http://www.43rumors.com/hot-suprise-blackmagic-announces-a-pocket-mft-camera/ Yorum Yaz
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Firaristt 6 yıl
NBA diye okuyan bir tek ben değilim heralde.
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