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NAB2013: Panasonic, fuar kapsamında 4K çekim yapabilen video kamera prototipini sergiledi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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NAB2013: Panasonic, fuar kapsamında 4K çekim yapabilen video kamera prototipini sergiledi

Geçtiğimiz hafta Las Vegas Nevada'da düzenlenen NABSHOW (Ulusal Yayıncılar Birliği) fuarı tam anlamıyla 4K ürünlerinin sergilendiği bir ortama dönüştü. Birçok firma 4K video çekebilen video kamera modellerini ve 4K çözünürlüğe sahip televizyon modellerini tanıttı. Bu doğrultuda Panasonic firması da, 4K video çekebilen bir konsept video kamera modelini fuar kapsamında kullanıcılar karşısına çıkartarak sergilemeye başladı.
NAB2013 fuarında özel cam bir hazne içinde sergilenen bu prototip kamera hakkında yayınlamış teknik bilgi yer almıyor olsa da, modelin aktif olarak çalışır durumda olduğu, HDMI 1.4a bağlantısı üzerinden 4K görüntü aktarımı yapabildiği ve gerçek 4K, yani 4096x2160 çözünürlüğünde video çekimlerinin altından kalkabildiği belirtiliyor.
Şimdilik prototip olduğu söyleniyor olsa da fotoğraflar üzerinde gövde yapısı olarak hazır durumda görünün video kamera, Panasonic tarafından yakın bir zaman içerisinde resmi olarak duyurulabilir.
 
NAB2013: Panasonic, fuar kapsamında 4K çekim yapabilen video kamera prototipini sergiledi
NAB2013: Panasonic, fuar kapsamında 4K çekim yapabilen video kamera prototipini sergiledi

http://www.photographybay.com/2013/04/15/panasonic-4k-prototype-camcorder-on-display-at-nab-2013/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+PhotographyBay+%28Photography+Bay%29 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1080p 6 yıl
Panasonic de de yaptık oldu şeklinde bir tasarımı var.
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BoSS03 6 yıl
Digiturk 2k testine yeni başlıcak daha :). 4k en az 15 yıl sonra anca...
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nodar 6 yıl BoSS03
BoSS03

Digiturk 2k testine yeni başlıcak daha :). 4k en az 15 yıl sonra anca...


Yanlış anlama var, Hd yayın,1080p zaten 2k kategorisinde zaten.
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Batuist 6 yıl
4k video son kullanıcı için biraz uzak görünüyor..
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berkkarabacak 6 yıl
ÜCRET?
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JessieJ 6 yıl
ABD'nin yeni silahı sandım bir an


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