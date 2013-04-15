NAB2013: Panasonic, fuar kapsamında 4K çekim yapabilen video kamera prototipini sergiledi





Geçtiğimiz hafta Las Vegas Nevada'da düzenlenen NABSHOW (Ulusal Yayıncılar Birliği) fuarı tam anlamıyla 4K ürünlerinin sergilendiği bir ortama dönüştü. Birçok firma 4K video çekebilen video kamera modellerini ve 4K çözünürlüğe sahip televizyon modellerini tanıttı. Bu doğrultuda Panasonic firması da, 4K video çekebilen bir konsept video kamera modelini fuar kapsamında kullanıcılar karşısına çıkartarak sergilemeye başladı.

NAB2013 fuarında özel cam bir hazne içinde sergilenen bu prototip kamera hakkında yayınlamış teknik bilgi yer almıyor olsa da, modelin aktif olarak çalışır durumda olduğu, HDMI 1.4a bağlantısı üzerinden 4K görüntü aktarımı yapabildiği ve gerçek 4K, yani 4096x2160 çözünürlüğünde video çekimlerinin altından kalkabildiği belirtiliyor.

Şimdilik prototip olduğu söyleniyor olsa da fotoğraflar üzerinde gövde yapısı olarak hazır durumda görünün video kamera, Panasonic tarafından yakın bir zaman içerisinde resmi olarak duyurulabilir.

http://www.photographybay.com/2013/04/15/panasonic-4k-prototype-camcorder-on-display-at-nab-2013/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+PhotographyBay+%28Photography+Bay%29