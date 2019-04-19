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NASA, Ay'ın 'buzla kaplı' kutuplarına astronot gönderecek

NASA'nın 2024 yılı için planladığı ilk insanlı Ay görevlerinin iniş bölgesi belli oldu. Uzay ajansı Ay'ın su buzullarıyla kaplı Güney Kutbu'na astronot gönderecek.
1 ay
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Önümüzdeki beş yıl içerisinde Ay'a geri dönmek isteyen NASA, astronotlarının iniş yapacağı yerleri belirlemeye başlıyor. Bugün konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan uzay ajansı, yeni Ay misyonları için çok ilginç bir hedeflerinin olduğunu söyledi. Buna göre ABD'li astronotlar, 2024'teki ilk insanlı görevde Ay'ın buzla kaplı Güney Kutbu'na iniş yapacak.

Konuyla ilgili konuşan NASA yöneticisi Steven Clarke,"Güney Kutbu'nun su buzulları içerdiğini biliyoruz. Ayrıca yörüngeden yaptığımız gözlemler bu bölgenin diğer kaynaklar anlamında da zengin olabileceğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Bkz. "Ay'ın yüzeyinde 'su buzulları' bulundu: İşte anlamı"
Güney Kutbu'nun keşfedilmemiş bir bölge olduğundan da bahseden Clarke,"Apollo misyonlarında yalnızca ekvator çevresine görevler düzenlemiştik. Güney Kutbu bizlere keşfedilmemiş yeni bir ortam ve bununla beraber yeni zorluklar sunacak. Uzayda daha da ileriye gidebilmemiz için burada yapacağımız teknoloji testlerinin büyük önemi olacak." şeklinde konuştu.

NASA, Ay yüzeyinde su buzullarının bulunduğunu geçtiğimiz yıl sonuçlanan bir araştırmayla onaylamıştı. Uzay ajansının ifadelerine göre su kütleleri kutup bölgelerinde yer alıyor ve oldukça düzensiz bir dağılışa sahip. NASA buralardaki su kütlelerinin geleceğin insanlı Ay görevleri için hayati önem taşıyacağını söylüyor.

Ay, aslında suyun buz halde bulunabilmesi için çok da uygun bir ortama sahip değil. Gündüz vakti Ay'ın sıcaklığı 100 santigrad dereceyi aşabiliyor. Ancak yörüngesindeki 1.54 derecelik eğiklik nedeniyle Ay'ın kutuplarında hiç güneş ışığı görmeyen bazı bölgeler de var. NASA bu bölgelerdeki sıcaklıkların -157 santigrad dereceyi aşmadığını ve dolayısıyla su buzulları için uygun bir ortam oluşturduğunu söylüyor.


Trump, 2028 görevini 2024'e çekmişti


Çin ve Hindistan'ın uzay sektöründeki hızlı yükselişi ve SpaceX gibi özel şirketlerin de atağıyla birlikte bildiğiniz gibi son yıllarda uzayda "yeni nesil uzay yarışı" diyebileceğimiz bir rekabet oluşmaya başladı. Özellikle de uluslararası alanda rakiplerinin gerisinde kalmak istemeyen ABD, bir an önce astronotlarını tekrar Ay'a göndermek ve sonrasında da Mars'a iniş yapmak istiyor. Geçtiğimiz ay konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan ABD başkan yardımcısı Mike Pence, gerekli planların yapıldığını ve Amerikan astronotlarının 2024 yılı itibarıyla Ay'a geri döneceğini açıklamıştı.

https://solarsystem.nasa.gov/news/907/moons-south-pole-in-nasas-landing-sites/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
terimer 1 hf.
Ay'da varolan uslerin ifsaasi icin hazirlanan seyler bunlar. Mesela LOC (Lunar Operations Command). Bu us cok uzun zamandir orada ve halen de cok aktif olarak kullaniliyor.
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nedamed 1 ay
Sozde Ay a ilk çıkışının görüntülerini kaybeden nasa dan mi bahsediyoruz?
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AKTeknisyen 1 ay
Adam internet gibi milyar tane cihazın tüm dünyada birbiri ile iletişim halindeki bir nimeti kullanıyor ama yorum gökyüzü tavanından dışarı çıkılamaz.
Güzel ülkem kalkınmayı geçtim bu kafa ile batmadığına dua etsin.
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ti7800 1 ay
sabah.com.tr/...
birde bu bakış açısı ile okuyun...
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Bloodin 1 ay
Çıkılamazmış da gidilemezmiş de... Bi bitmediniz...
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TetraYazilim 1 ay
NASA Yalanları Loading..
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sismansan 1 ay
Biz ne zaman çıkacağız ki.
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goldena 1 ay
Amerikanın uzay yalanı gökyüzündeki tavandan dışarı çıkılamaz
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teknokaptan 1 ay
Bence 🌒 daha öncelikli olacak
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mevlutinho 1 ay yeni yorumcu
hadi bakalım marsa mı gidecez aya mı hangisi daha kullanıslı :)
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nasa, uzay araştırmaları ve
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