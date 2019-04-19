NASA, Ay'ın 'buzla kaplı' kutuplarına astronot gönderecek

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"Ay'ın yüzeyinde 'su buzulları' bulundu: İşte anlamı"

Trump, 2028 görevini 2024'e çekmişti

https://solarsystem.nasa.gov/news/907/moons-south-pole-in-nasas-landing-sites/

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Önümüzdeki beş yıl içerisinde Ay'a geri dönmek isteyen NASA, astronotlarının iniş yapacağı yerleri belirlemeye başlıyor. Bugün konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan uzay ajansı, yeni Ay misyonları için çok ilginç bir hedeflerinin olduğunu söyledi. Buna göre ABD'li astronotlar, 2024'teki ilk insanlı görevde Ay'ın buzla kaplı Güney Kutbu'na iniş yapacak.Konuyla ilgili konuşan NASA yöneticisi Steven Clarke,"Güney Kutbu'nun su buzulları içerdiğini biliyoruz. Ayrıca yörüngeden yaptığımız gözlemler bu bölgenin diğer kaynaklar anlamında da zengin olabileceğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.Güney Kutbu'nun keşfedilmemiş bir bölge olduğundan da bahseden Clarke,"Apollo misyonlarında yalnızca ekvator çevresine görevler düzenlemiştik. Güney Kutbu bizlere keşfedilmemiş yeni bir ortam ve bununla beraber yeni zorluklar sunacak. Uzayda daha da ileriye gidebilmemiz için burada yapacağımız teknoloji testlerinin büyük önemi olacak." şeklinde konuştu.NASA, Ay yüzeyinde su buzullarının bulunduğunu geçtiğimiz yıl sonuçlanan bir araştırmayla onaylamıştı. Uzay ajansının ifadelerine göre su kütleleri kutup bölgelerinde yer alıyor ve oldukça düzensiz bir dağılışa sahip. NASA buralardaki su kütlelerinin geleceğinsöylüyor.Ay, aslında suyun buz halde bulunabilmesi için çok da uygun bir ortama sahip değil. Gündüz vakti Ay'ın sıcaklığı 100 santigrad dereceyi aşabiliyor. Ancak yörüngesindeki 1.54 derecelik eğiklik nedeniyle Ay'ın kutuplarında hiç güneş ışığı görmeyen bazı bölgeler de var. NASA bu bölgelerdeki sıcaklıkların -157 santigrad dereceyi aşmadığını ve dolayısıyla su buzulları için uygun bir ortam oluşturduğunu söylüyor.Çin ve Hindistan'ın uzay sektöründeki hızlı yükselişi ve SpaceX gibi özel şirketlerin de atağıyla birlikte bildiğiniz gibi son yıllarda uzayda "yeni nesil uzay yarışı" diyebileceğimiz bir rekabet oluşmaya başladı. Özellikle de uluslararası alanda rakiplerinin gerisinde kalmak istemeyen ABD, bir an önce astronotlarını tekrar Ay'a göndermek ve sonrasında da Mars'a iniş yapmak istiyor. Geçtiğimiz ay konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan ABD başkan yardımcısı Mike Pence, gerekli planların yapıldığını ve Amerikan astronotlarının 2024 yılı itibarıyla Ay'a geri döneceğini açıklamıştı.