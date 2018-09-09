NASA, Mars 2020 için paraşüt testine başladı

NASA'nın California'daki Jet Kalkış Laboratuvarı'dan (JPL) kalkış yapan roket Gelişmiş Süpersonik Paraşüt Baskı Araştırma Deneyi'ni (ASPIRE) taşıdı ve Atlantik Okyanus'da 45 km uzunluğundaki Wallops adasına iniş yaptı.

Paraşüt başarılı bir şekilde kurtarıldı, veri alma ve inceleme için Wallops'a geri gönderildi.

Mars 2020

Space.com'un bildirdiğine göre, deney, bir Mars inişi sırasında paraşütün yaşayabileceği koşulları taklit etmek için tasarlandı.

JPL'de makine mühendisi olan Jeremy Hill basın açıklamasında:"Mars 2020 için bu gerçekten çok zorlu bir testi." ve "Mars çevresine olabildiğince yakın olmak istiyoruz." sözlerine yer verdi.

Mars 2020 görevinin, Temmuz ve Ağustos 2020'de, Mars ve Dünyanın'ın Mars'a iniş için birbirlerine göre iyi konumda olduğu zaman başlaması planlanıyor.

Görevin misyonu, Mars'ta ki yaşam potansiyeli hakkındaki soruları ele almak için bir sonraki adımı atıyor. Sadece geçmişte Mars'ta yaşanabilir şartları bulmayı hedeflemiyor, aynı zamanda geçmişin mikrobiyal yaşamının işaretlerini de arıyor.

https://gadgets.ndtv.com/science/news/nasa-launches-rocket-to-test-parachute-for-mars-lander-1913531