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Vivo'nun yeni akıllı telefonu TENAA'da görüldü

Vivo'nun yeni akıllı telefonu TENAA raporlarında görüldü. Cihaz V1730EA model numarasına sahip. Vivo'nun yeni akıllı telefonu çentikli OLED ekrana ve sekiz çekirdekli işlemciye sahip.
8 ay (Son Güncelleme: 8 ay)
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Cep Telefonları
Ahmet Furkan Talu
Yazar
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Vivo'nun V1730EA model numarasına sahip yeni akıllı telefonu TENAA'da görüldü. Telefonun teknik özellikleri de TENAA raporları ile birlikte ortaya çıktı. Vivo yeni modelinde çentikli OLED ekrana ve arka tarafında çift kameraya yer vermiş. 

Vivo V1730EA özellikleri

Vivo V1730EA, 6.26 inç büyüklüğünde 2280 x 1080 çözünürlüğüne sahip OLED ekrana sahip. Telefonun 2.2 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli Snapdragon 660 veya Snapdragon 710 yongasetinden güç alması bekleniyor. Telefonda 4 GB RAM'e yer verilmiş. Depolama tarafında ise MicroSD kart ile arttırılabilir 32 GB veya 64 GB depolama seçenekleri bulunuyor.
Cihazın ön tarafında 16 MP çözünürlüğünde selfie kamerasına yer verilirken arka tarafında 16 + 2 MP çözünürlüğe sahip çift kameraya yer verilmiş. Ayrıca cihazın parmak izi tarayıcısı arka tarafta ortaya konumlandırılmış. Vivo V1730EA Android 8.1 Oreo işletim sistemini çalıştırıyor ancak beklentiler cihazın  yeni FunTouchOS 4.5 arayüzü ile geleceği yönünde. Telefonun batarya kapasitesi ise 3.180 mAh olarak raporlarda görülüyor. Cihazın lansman tarihi henüz firma tarafından açıklanmasa da Vivo'nun yakın zamanda yeni modelini duyurması bekleniyor.

https://www.gizmochina.com/2018/09/08/vivo-v1730ea-seen-on-tenaa-packs-oled-display-and-dual-rear-cameras/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ouzqan 8 ay
Çıksın bakalım ne kadar çok model o kadar rekabet
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pro-üye 8 ay
Ya acilen bu kurumun denetim altına alınması lazım. Bu ne ya her telefonu sızdırıyolar. Bunu yok mu şikayet eden
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Johan Elmander 8 ay pro-üye
Hocam Çin hükümetini kime şikayet ediyorsunuz
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