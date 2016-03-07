NASA, Star Trek'ten esinlenen uzay gemisi geliştiriyor

Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte, bir zamanlar sadece bilim-kurgu filmlerinde veya kitaplarında karşımıza çıkan birçok teknoloji artık gerçeğe dönüşmüş durumda. Bilim-kurgu yazarlarının eserlerinde hayal ettiği teknolojiler, bugüne kadar birçok mühendis ve fizikçi için ilham kaynağı oldu. Yenilikçi teknolojiler geliştirmek için bilim-kurgu filmlerinden ilham alan bu isimlerden biri de, NASA mühendisi Harold White.

Uzay mühendisliği ve uygulamalı fizik konusunda NASA'nın önde gelen isimleri arasında yer alan Harold White, Star Trek dizisinden esinlenerek tasarladığı yeni bir uzay gemisi üzerinde çalışıyor. Işık hızından daha hızlı yol alan bir uzay gemisi geliştirmeyi amaçlayan White, bunun için Star Trek dizisindeki Yıldız Gemisi Atılgan (USS Enterprise)'dan esinlenen bir proje geliştirdi.

White bu projesi ile, Star Trek'te Enterprise'ın yaptığı gibi nesnenin arkasındaki uzayzamanı genişletip önündeki uzayzamanı daraltarak uzay gemisinin ışık hızını aşmasını sağlamayı amaçlıyor. İlk olarak 2014 yılında duyurulan bu proje üzerinde bir süredir çalışan White ve ekibi, bir sonraki aşamaya geçmeye hazır görünüyor.

White'ın tasarladığı uzay gemisi IXS Enterprise adını taşıyor

Tasarımcı Mark Rademaker ve White, bu teoriyi kullanarak geliştirilecek uzay gemisinin tasarım aşamasında önemli aşamayı geride bırakarak, geminin CGI konsept tasarımını oluşturdular. İkili, bu konsept tasarımına IXS Enterprise adını verdi. Geçtiğimiz günlerde Washington Post'a konuşan Rademaker, bu konsepti oluştururken, hem fikirlerini gözle görülür hale getirmeyi, hem de genç bilim insanlarına ilham vermeyi amaçladıklarını belirtti.

White ve ekibi bundan sonra IXS Enterprise projesinin matematiksel olarak gerçekçi olduğunu ispatlamak için çalışacaklar. Işık hızını aşan bir uzay gemisi şimdilik gerçek olmaktan oldukça uzak olsa da, NASA'nın bu projesi bilim-kurgunun bilim insanlarına nasıl ilham verdiğinin en iyi örneklerinden biri.

http://collider.com/star-trek-warp-ship-nasa-images/