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Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

NASA, Star Trek'ten esinlenen uzay gemisi geliştiriyor

NASA mühendisi Harold White, Star Trek dizisindeki Enterprise gemisinden esinlenerek yeni bir uzay gemisi geliştiriyor. Henüz ilk aşamalarında olan projenin konsept tasarımı tamamlandı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,4b
1
22
Uzay
Erhan Tan
Haber Editörü
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Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte, bir zamanlar sadece bilim-kurgu filmlerinde veya kitaplarında karşımıza çıkan birçok teknoloji artık gerçeğe dönüşmüş durumda. Bilim-kurgu yazarlarının eserlerinde hayal ettiği teknolojiler, bugüne kadar birçok mühendis ve fizikçi için ilham kaynağı oldu. Yenilikçi teknolojiler geliştirmek için bilim-kurgu filmlerinden ilham alan bu isimlerden biri de, NASA mühendisi Harold White.
 Uzay mühendisliği ve uygulamalı fizik konusunda NASA'nın önde gelen isimleri arasında yer alan Harold White, Star Trek dizisinden esinlenerek tasarladığı yeni bir uzay gemisi üzerinde çalışıyor. Işık hızından daha hızlı yol alan bir uzay gemisi geliştirmeyi amaçlayan White, bunun için Star Trek dizisindeki Yıldız Gemisi Atılgan (USS Enterprise)'dan esinlenen bir proje geliştirdi.
White bu projesi ile, Star Trek'te Enterprise'ın yaptığı gibi nesnenin arkasındaki uzayzamanı genişletip önündeki uzayzamanı daraltarak uzay gemisinin ışık hızını aşmasını sağlamayı amaçlıyor. İlk olarak 2014 yılında duyurulan bu proje üzerinde bir süredir çalışan White ve ekibi, bir sonraki aşamaya geçmeye hazır görünüyor.

White'ın tasarladığı uzay gemisi IXS Enterprise adını taşıyor

Tasarımcı Mark Rademaker ve White, bu teoriyi kullanarak geliştirilecek uzay gemisinin tasarım aşamasında önemli aşamayı geride bırakarak, geminin CGI konsept tasarımını oluşturdular. İkili, bu konsept tasarımına IXS Enterprise adını verdi. Geçtiğimiz günlerde Washington Post'a konuşan Rademaker, bu konsepti oluştururken, hem fikirlerini gözle görülür hale getirmeyi, hem de genç bilim insanlarına ilham vermeyi amaçladıklarını belirtti.
White ve ekibi bundan sonra IXS Enterprise projesinin matematiksel olarak gerçekçi olduğunu ispatlamak için çalışacaklar. Işık hızını aşan bir uzay gemisi şimdilik gerçek olmaktan oldukça uzak olsa da, NASA'nın bu projesi bilim-kurgunun bilim insanlarına nasıl ilham verdiğinin en iyi örneklerinden biri.

http://collider.com/star-trek-warp-ship-nasa-images/ Yorum Yaz
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serafon 3 yıl en beğenilen
deoksiriboz1001
Abd lilerin şu huyuna hayranım. Yaptıkları en gereksiz şeylerin bile çarşaf çarşaf reklamını yapıp insanlarda bir algı oluşturmasını iyi biliyorlar.Bir mühendis zaten halihazırda olan bir tasarımın üzerinde biraz oynayarak bi tasarım yapmış ve bu herkesin yapabileceği ve yaptığı birşey. Ama gel gör ki taa buralardan bile duyulmuş sesi. Algı oluşturmak böyle birşey işte. Bizim aselsan gibi kurumlarımızın da bu algı operasyonları üzerinde yoğunlaşması gerek bence.

Bizde böyle bir şey yapılsa yerin dibine batırır batırır çıkarırlar :D
deoksiriboz1001Abd lilerin şu huyuna hayranım. Yaptıkları en gereksiz şeylerin bile çarşaf çarşaf reklamını yapıp insanlarda bir algı oluşturma...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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mcquazer 3 yıl
hayalgücü, azim, çalışma aşkı her şeyi yaptırıyor
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6.cadde 3 yıl
Bu kadar buyuk bir gemiyi dunyanin yercekiminden koparip uzaya cikarmak oldukca zor olacak.
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Universalist 3 yıl
Nasa 2020'de yaoımını bitireceği bir projeye daha başladı. Ayrıntılar http://www.universalistdergi.org
[separator]
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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kadirirdem 3 yıl
elin oğlu çalışıyor.....
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vesago 3 yıl
Yakıt olarak ne kullanıcaklar? 100 km de yakıt tüketimi ne olucak ? Bunlar önemli:)
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St Batuhan 3 yıl
DeepNote
Bukalemungittikleri yeri de görebilmeleri gerek :))) yoksa TİTANİC gibi olur ilk yolculuk!
Belki daha da önemlisi, hangi zamana doğru yol aldıklarını görmek gerek. Zira ışık hızından defalarca kat bir hıza ulaştığınızda, gittiğiniz yer geçmişi yaşıyor olacak. Geldiğiniz yere döndüğünüzde belki on binlerce yıl geçmiş olacak, yani geride bir şey kalmamış olabilir.Örneğin Dünya yörüngesinde Uluslararası uzay istasyonunda 1 yıl kalan astronot bizden 8 saniye daha gençmiş. Bu yörünge hızı yüzünden. Siz saniyede 300 bin km olan ışık hızından örneğin 10 kat hızla yani saniyede 3 milyon km hızla hareket ettiğinizi düşünün.Vay babam vay yani

İşte bir yere gittikten sonra aynı mantıkla geri dönmek de var. Ziyanı yok 10 kat hızlı gider ve aynı şekilde 10 kat hızlı gelir. Hatta gittiğinden daha hızlı döner ve orada geçirdiği süreyi kompanse ederse gidip gelmiş ama o arada bayağı bir işi de halletmiş olabilir. Asıl olay zaten o hıza çıkabilmekte. Zamanı bükme olayını aşabilmek, bunu yapmak olayın can alıcı noktası.
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Great Responsibility 3 yıl
Bu bildiğimiz warp drive adamlar yıllardır buna kafa yoruyo zaten, tamam bi adım atmışlar gemiyi tasarlamışlar ama önemli olan tasarlamak değil warp motorunu tasarlayıp hayata geçirmek . Bu konuyu araştıranlar bilir teoride warp motoru yapılabilir ancak en büyük sorun ona yakıt olacak anti maddeyi yeteri kadar bulup bu motora uyarlamaktır , o yüzden günümüzde hatta bana göre gelecek yüzyıl dahil bu gemiyi havalandırmak imkansız ve bizlerin bunu görebileceğini düşünmekte çok büyük bir hayal ürünüdür
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DeepNote 3 yıl
Bukalemun
gittikleri yeri de görebilmeleri gerek :))) yoksa TİTANİC gibi olur ilk yolculuk!

Belki daha da önemlisi, hangi zamana doğru yol aldıklarını görmek gerek. Zira ışık hızından defalarca kat bir hıza ulaştığınızda, gittiğiniz yer geçmişi yaşıyor olacak. Geldiğiniz yere döndüğünüzde belki on binlerce yıl geçmiş olacak, yani geride bir şey kalmamış olabilir.
Örneğin Dünya yörüngesinde Uluslararası uzay istasyonunda 1 yıl kalan astronot bizden 8 saniye daha gençmiş. Bu yörünge hızı yüzünden. Siz saniyede 300 bin km olan ışık hızından örneğin 10 kat hızla yani saniyede 3 milyon km hızla hareket ettiğinizi düşünün.
Vay babam vay yani
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Lews Therin Telamon 3 yıl DeepNote
DeepNote
Bukalemun
gittikleri yeri de görebilmeleri gerek :))) yoksa TİTANİC gibi olur ilk yolculuk!

Belki daha da önemlisi, hangi zamana doğru yol aldıklarını görmek gerek. Zira ışık hızından defalarca kat bir hıza ulaştığınızda, gittiğiniz yer geçmişi yaşıyor olacak. Geldiğiniz yere döndüğünüzde belki on binlerce yıl geçmiş olacak, yani geride bir şey kalmamış olabilir.
Örneğin Dünya yörüngesinde Uluslararası uzay istasyonunda 1 yıl kalan astronot bizden 8 saniye daha gençmiş. Bu yörünge hızı yüzünden. Siz saniyede 300 bin km olan ışık hızından örneğin 10 kat hızla yani saniyede 3 milyon km hızla hareket ettiğinizi düşünün.
Vay babam vay yani

8 "milisaniye" hocam
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Bukalemun 3 yıl
gittikleri yeri de görebilmeleri gerek :))) yoksa TİTANİC gibi olur ilk yolculuk!
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serafon 3 yıl en beğenilen
deoksiriboz1001
Abd lilerin şu huyuna hayranım. Yaptıkları en gereksiz şeylerin bile çarşaf çarşaf reklamını yapıp insanlarda bir algı oluşturmasını iyi biliyorlar.Bir mühendis zaten halihazırda olan bir tasarımın üzerinde biraz oynayarak bi tasarım yapmış ve bu herkesin yapabileceği ve yaptığı birşey. Ama gel gör ki taa buralardan bile duyulmuş sesi. Algı oluşturmak böyle birşey işte. Bizim aselsan gibi kurumlarımızın da bu algı operasyonları üzerinde yoğunlaşması gerek bence.

Bizde böyle bir şey yapılsa yerin dibine batırır batırır çıkarırlar :D
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arel.gr 3 yıl
içten yanmalımı elektriklimi olcakmış ?
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serafon 3 yıl
Bunlar hayal değil. Oradaki en büyük sorun enerji ilk aşamada. Dizide anti-madde kullanılıyordu enerji kaynağı olarak. Zaten cern vb de de bu konular üzerinde çalışılıyor. Muhtemelen önce füzyon vb ye sonra da anti-maddeye ulaşılacak. Bizim jenerasyon füzyonu görebilir bir ihtimal ama diğerine 100 yıldan fazla var belki 200 yıl!
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deoksiriboz1001 3 yıl
Abd lilerin şu huyuna hayranım. Yaptıkları en gereksiz şeylerin bile çarşaf çarşaf reklamını yapıp insanlarda bir algı oluşturmasını iyi biliyorlar.
Bir mühendis zaten halihazırda olan bir tasarımın üzerinde biraz oynayarak bi tasarım yapmış ve bu herkesin yapabileceği ve yaptığı birşey. Ama gel gör ki taa buralardan bile duyulmuş sesi. Algı oluşturmak böyle birşey işte.
Bizim aselsan gibi kurumlarımızın da bu algı operasyonları üzerinde yoğunlaşması gerek bence.
1 Yanıt Yanıtla +1
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bionic1 3 yıl deoksiriboz1001
deoksiriboz1001
Abd lilerin şu huyuna hayranım. Yaptıkları en gereksiz şeylerin bile çarşaf çarşaf reklamını yapıp insanlarda bir algı oluşturmasını iyi biliyorlar.
Bir mühendis zaten halihazırda olan bir tasarımın üzerinde biraz oynayarak bi tasarım yapmış ve bu herkesin yapabileceği ve yaptığı birşey. Ama gel gör ki taa buralardan bile duyulmuş sesi. Algı oluşturmak böyle birşey işte.
Bizim aselsan gibi kurumlarımızın da bu algı operasyonları üzerinde yoğunlaşması gerek bence.

Bence Amerikalıların yanlış huyuna hayransın birader. Asıl hayran olunacak huyları çok ama çok çalışmaları. Günümüzde dünyada en çok çalışan insanlar amerikalılar. En alt kademe işçisinden en üst pozisyon yöneticisine kadar durum böyle ve onları bu konuda geçebilecek bir toplum olduğunu sanmıyorum. Hal böyle olunca da tuttuklarını koparıyorlar.
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teknokaptan 3 yıl
hellal olsun adamlara merakla takip ediyorum yaptiklari calismlari
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