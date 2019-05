NASA asteroitten numune getiriyor! Tarihi OSIRIS-REx görevi bu gece başlıyor

Ayrıca Bkz.

"Philae bulundu! Kuyruklu yıldızda kaybolan uzay aracı işte böyle görüntülendi"

NASA'nın tarihi OSIRIS-REX görevi için artık her şey hazır. 9 Eylül Cuma günü TSİ 02.00'da, Cape Canaveral Uzay Üssü'nden bir Atlas V roketiyle birlikte fırlatılacak olan uzay aracı, Güneş Sistemimizin en ilginç asteroitlerinden Bennu'ya gidecek ve bu asteroitten Dünya'ya örnek getirecek.NASA'nın uzun bir süredir üzerinde çalıştığı OSIRIS-REx görevi New Frontiers programının üçüncü durağı. 1 milyar dolar bütçeli Güneş Sistemi keşif programı New Frontiers'ın ilk üyesi, Plüton'u keşfeden New Horizons; ikinci üyesi ise şu sıralar dev gezegenimiz Jüpiter'i keşfetmekte olan Juno'ydu.