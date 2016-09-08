Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

NASA asteroitten numune getiriyor! Tarihi OSIRIS-REx görevi bu gece başlıyor

NASA gök taşından Dünya'ya örnekler getirecek! Tam 7 yıl sürecek olan tarihi görev bu gece başlıyor. OSIRIS-REx uzay aracı Dünya üzerindeki yaşamın başlangıcıyla ilgili sorulara cevap arayacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,8b
1
8
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
NASA'nın tarihi OSIRIS-REX görevi için artık her şey hazır. 9 Eylül Cuma günü TSİ 02.00'da, Cape Canaveral Uzay Üssü'nden bir Atlas V roketiyle birlikte fırlatılacak olan uzay aracı, Güneş Sistemimizin en ilginç asteroitlerinden Bennu'ya gidecek ve bu asteroitten Dünya'ya örnek getirecek.

NASA'nın uzun bir süredir üzerinde çalıştığı OSIRIS-REx görevi New Frontiers programının üçüncü durağı. 1 milyar dolar bütçeli Güneş Sistemi keşif programı New Frontiers'ın ilk üyesi, Plüton'u keşfeden New Horizons; ikinci üyesi ise şu sıralar dev gezegenimiz Jüpiter'i keşfetmekte olan Juno'ydu.

Ayrıca Bkz. "Philae bulundu! Kuyruklu yıldızda kaybolan uzay aracı işte böyle görüntülendi"

Görev tam 7 yıl sürecek

Cuma günü TSİ 02.00'da tarihi yolculuğuna başlayacak olan OSIRIS-REx yaklaşık 2 yıllık bir yolculuğun ardından 2018'de asteroit Bennu'ya ulaşacak. Asteroite ulaşmasıyla birlikte görevin zorlu kısmına başlayacak olan uzay aracı tam 505 gün boyunca, yaklaşık 500 metre çapındaki Bennu'nun haritasını çıkarmak için çalışacak.

OSIRIS-REx görevinin en heyecanlı kısmıysa harita çıkarma işlemlerinden sonra başlıyor. NASA bilim insanları, bu 505 günlük gözlem sonucunda elde edilen verileri kullanarak gök taşının hangi bölgesinden örnek toplanacağına karar verecek. Daha sonrasında OSIRIS-REx, Bennu'ya iyice yaklaşacak ve üzerindeki robotik kol yardımıyla gök taşı üzerinden örnekler toplamaya çalışacak. Uzay aracı, Bennu'daki görev süresi boyunca hiçbir şekilde yüzeye iniş gerçekleştirmeyecek.

2021 yılının Mart ayında gök taşından ayrılacak olan OSIRIS-REx nihayet tarihler 2023'ü gösterdiğinde üzerindeki gök taşı numuneleriyle birlikte Yeryüzü'ne geri dönecek. NASA bu tarihi görev sırasında 60 gram ile 2 kilograma kadar örnek toplanabileceğini belirtiyor.

NASA'nın OSIRIS-REx görevi için hazırladığı animasyon:

Bennu'nun radar görüntüleri: 

Neden Bennu? Dünya üzerindeki hayatın başlangıcı olabilir mi?

Bilimsel ismiyle 101955 Bennu, gidilebilecek binlerce potansiyel asteroit adayının arasından seçildi. Peki 500 metre çapındaki bu küçük gök taşını diğerlerinden ayıran unsurlar neler? İşte NASA'nın belirttiği 3 madde:

1. Dünya'ya yakınlık

Dünya'ya en yakın gök taşları astronomide Dünya'ya Yakın Cisimler(DYC ing: Nearth-Earth Objects) olarak adlandırılıyor. En yakın pozisyonları sırasında Güneş'e olan uzaklıkları maksimum 1.3 AB olan bu asteroitler arasından OSIRIS-REx görevi için uygun olanlar ise Yeryüzü'ne 0.8-1.6 AB'lik uzaklık arasında ve Dünya benzeri bir yörüngede bulunanlar oluyor. (1 AB(Astronomi Birimi)=149.5 milyon kilometre)

Yani bir gök taşının OSIRIS-REx görevinin hedefi olarak seçilebilmesi için en fazla 1.6 AB uzaklıkta ve Dünya benzeri bir yörüngede bulunması gerekiyor. Görevin planlandığı sıralarda keşfedilmiş 7000 DYC olduğunu belirten NASA da bunlardan yalnızca 192 tanesinin bu belirtilen şartları sağladığını söylüyor.

2. Gök taşının boyutu

Küçük boyutlu asteroitlerin kendi etrafındaki dönüşleri büyük boyutlu asteroitlere göre çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Örneğin çapı 200 metreden daha az olan asteroitler inanılmaz dönüş hızları nedeniyle yüzeylerindeki materyalleri koruyamıyorlar. Dolayısıyla NASA'nın incelemek istediği doğal özellikler de uzaya saçılmış oluyor.

NASA OSIRIS-REx uzay aracının güvenli bir şekilde etkileşime geçebileceği ve üzerinden örnekler toplayabileceği ideal bir asteroitin 200 metreden daha büyük bir çapa sahip olması gerektiğini belirtiyor. Bu şart göz önüne alındığında sayı 192'den 26'ya iniyor.

3. Asteroit yapısı

Asteroitler kimyasal yapılarına göre birbirlerinden ayrılıyor. Karbon zengini olan en ilkel asteroitlerin yapılarında yaklaşık 4 milyar yıldır neredeyse hiçbir değişim olmuyor. Yani OSIRIS-REx, Bennu'ya yapacağı bu tarihi yolculukla bir anlamda da 4 milyar yıl öncesine zaman yolculuğu yapmış olacak.

Karbon zengini gök taşları yüzeylerinde organik moleküller, amino asitler ve uçucu maddeler barındırıyor olması nedeniyle Dünya üzerindeki yaşamın da başlangıcı olabileceği düşünülüyor. NASA OSIRIS-REx görevi sonunda getireceği numunelerle birçok önemli soruya cevap bulabilmeyi umuyor.

Asteroitlerin yapıları da göz önüne alındığında 26 olan aday sayısı son olarak 5'e inmiş. NASA bilim insanları da bu 5 asteroit arasından Bennu'yu seçme kararı almışlar.

Bennu, Empire State Building ve Eyfel Kulesi 

Bennu'nun Güneş etrafındaki ortalama hızı saatte tam 100.000 km 

OSIRIS-REx'in fırlatılma anları buradan canlı izlenebilecek 


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
oray 3 yıl en beğenilen
Adamlar asteroitten parça alıp getirecek, biz daha .... (boşluğu istediğin gibi doldurabilirsin)
2 Yanıt Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fruko_38 3 yıl oray
oray
Adamlar asteroitten parça alıp getirecek, biz daha .... (boşluğu istediğin gibi doldurabilirsin)

Aynen.Kafa yorduğumuz gereksiz meseleleri bırakıp ilime, gelişmeye kafa yorsaydık keşke ama keşkelerle birşey olmuyor maalesef.
orayAdamlar asteroitten parça alıp getirecek, biz daha .... (boşluğu istediğin gibi doldurabilirsin)Aynen.Kafa yorduğumuz gere...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KaleyDeskop 3 yıl
bu defa'da cübbeliye sormadan çıkıyorlarsa süzme salaklar bunlar, adam diyor gel iki kuruş at ben sana anlatayım bu gerzekler hala milyarlarca dolar harcıyor tüh size
bu defa'da cübbeliye sormadan çıkıyorlarsa süzme salaklar bunlar, adam diyor gel iki kuruş at ben sana anlatayım bu gerzekler hala milyarlarca dolar harcıyor tü...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
teramit 3 yıl
Daha önce benzer görevler yapıldı hemde 15 sene önce en.wikipedia.org/...
önceki görevde astereoide çarpıp çıkan tozları başka araçla toplayıp dünyaya getirmişlerdi.
Rosetta görevinde de demiştik millet ilk defa oluyor zannediyor çok önemli beklentiye giriyor halbuki daha önce benzeri yapılmıştı ve çokta enteresan bilgiler elde edilmemişti şimdi de aynısını diyebiliriz daha önce de örnek alınıp getirildi dünyaya öyle büyük bir beklentiye girmemek lazım.Belki binlerce ayrı astereoid ten örnek toplansa bazıları değişik veri getirebilir.
Şu aralar sosyal medya ve web ön planda olduğu için böyle görevler medyada ilgi çekiyor ama gugıl amcayı ittirirseniz size benzer görevlerin detaylarını geçmişini sonuçlarını da getirir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KaleyDeskop 3 yıl
bu defa'da cübbeliye sormadan çıkıyorlarsa süzme salaklar bunlar, adam diyor gel iki kuruş at ben sana anlatayım bu gerzekler hala milyarlarca dolar harcıyor tüh size
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 3 yıl
Amerikanın kendi için 2023 hedefine bakın bir de Türkiye ve ortadoğu için.



Yerinizi alın karışacak yarın buralar.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 3 yıl
İşte şimdi bilim için hedef 2023 diyebilirim.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oray 3 yıl en beğenilen
Adamlar asteroitten parça alıp getirecek, biz daha .... (boşluğu istediğin gibi doldurabilirsin)
2 Yanıt Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fruko_38 3 yıl oray
oray
Adamlar asteroitten parça alıp getirecek, biz daha .... (boşluğu istediğin gibi doldurabilirsin)

Aynen.Kafa yorduğumuz gereksiz meseleleri bırakıp ilime, gelişmeye kafa yorsaydık keşke ama keşkelerle birşey olmuyor maalesef.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tuago 3 yıl oray
oray

Adamlar asteroitten parça alıp getirecek, biz daha .... (boşluğu istediğin gibi doldurabilirsin)

Güzel tema, ben başlayayım. Adamlar asteroitten parça alıp getirecek, biz daha birbirimizle didişip suçlayarak enerjimizi boşa tüketmekle vakit geçirelim. Böylece yerimizde saymaya devam edelim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Xiaomi Mi 5 Extreme ile tanışın 3 yıl Lumia macerası sona geliyor 3 yıl Adil Kullanım Kotası'na beklenen düzenleme geldi: AKK kalkıyor mu? 3 yıl He-Man macerası mobilde devam ediyor 3 yıl 2si1 "Pro" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Alcatel’in Windows 10 mobil amiral gemisi gün sayıyor 3 yıl Raspberry Pi satışları 10 milyonu geçti 3 yıl Twitter direkt mesajlara (DM) yeni özellikler ekledi 3 yıl BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, Adil Kullanım Kotası hakkında açıklamada bulundu 3 yıl Galaxy Note 7, evi ve otomobili kullanılamaz hale getirdi 3 yıl Android kullanıcılarına AirPods ve Super Mario müjdesi 3 yıl Sony Xperia XA Ultra raflara çıktı 3 yıl Sony Xperia X Compact ön inceleme videosu "Gelen gideni aratır mı?" 3 yıl Kapaklı Galaxy Folder 2 duyuruldu 3 yıl Yeni Underworld filminin ilk fragmanı yayınlandı 3 yıl iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ın yurt dışı fiyatları ne kadar? 3 yıl Kosta Rika tam 76 gündür hiç fosil enerji kullanmıyor 3 yıl Dikkat: Kış saati uygulaması kaldırıldı artık saatler geri alınmayacak 3 yıl Apple 16GB kapasiteye veda etti, fiyatlar revize edildi 3 yıl Üç hava yolu şirketi uçakta Galaxy Note 7 kullanımını yasakladı 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN NASA asteroitten numune getiriyor! Tarihi OSIRIS-REx görevi bu gece başlıyor Sonraki HTC de düşüş sürüyor 3 yıl iPhone 7 ve iPhone 7 Plus inceleme ilk izlenim videosu 3 yıl Sony PS4 Pro duyuruldu: 4K ve HDR desteği geliyor 3 yıl Apple, AirPods ile kablosuz kulaklıklarda yeni bir dönemin kapılarını açıyor 3 yıl Apple Watch yenilendi: Su geçirmezlik, GPS ve daha fazlası 3 yıl iPhone 7 serisi karşınızda: Daha güçlü daha iddialı 3 yıl Galaxy Note 7 ile uçağa binmek yasaklanabilir 3 yıl iPhone 7 etkinliği öncesinde Apple Online Store kapatıldı 3 yıl Turing çıldırdı: 3 Snapdragon 830 yonga setli ve 18GB RAM’li akıllı telefon 3 yıl iPhone 7 ve 7 Plus "Simultane Çeviri" ile Canlı Yayında Tanıtılıyor 3 yıl Instagram, kullanılmadığı gerekçesiyle harita özelliğini kaldırıyor 3 yıl Michael Kors'un modaya uygun şık akıllı saati satışa çıktı 3 yıl LG V20: Çift arka kamera, ikinci ekran, yenilikçi video OIS ve daha büyük batarya 3 yıl İkinci çeyreğin en çok satanı iPhone 6S 3 yıl Samsung; Windows ve Android işletim sistemini aynı anda çalıştırmayı planlıyor 3 yıl DS'den yeni üst seviye donanım paketi: DS Performance Line 3 yıl iPhone 7 canlı yayın ve fazlası 3 yıl Haftanın en çok indirilen filmleri (6 Eylül) 3 yıl Asus RX480 Strix 8GB ekran kartı incelemesi 3 yıl Vestel: "Dünyanın en iyi televizyonunu biz yaptık" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim