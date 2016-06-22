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NASA deneysel bir elektrikli uçak üzerinde çalışıyor: X-57

NASA’nın üzerinde çalışmakta olduğu uçak, özel pervane yapısı sayesinde sektörde bir ilki temsil ediyor. Projeyle birlikte maliyet ve çevresel etkinin en aza indirilmesi amaçlanıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Alternatif Enerji
Buğra Ünal
Haber Editörü
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NASA deneysel bir elektrikli uçak üzerinde çalışıyor: X-57
 
NASA elektrikli bir uçak üzerinde çalışmalar yürütüyor. Bu elektrikli uçağın 9 yolcu taşırken aynı zamanda 280 km/s hızla yol alması hedefleniyor. Uçağı özel kılan şey ise aracın hem elektrikli olması hem de sektörde benzeri olmayan 14 pervaneli bir tasarıma sahip olması. Bu 14 pervanenin 12 tanesi kalkış ve inişte kullanılıyor. 2 adet daha büyük pervane ise uçak seyir halindeyken gerekli itiş gücünü sağlamak için kullanılıyor.
Uçağın ismi Hava Kuvvetleri tarafından X-57 olarak belirlenmiş olsa bile, 19. yüzyılın önemli fizikçilerinden James Clerk Maxwell’e ithafen “Maxwell” kod adıyla da çağırılıyor. NASA Havacılık dairesi araştırmacıları Maxwell’i, elektrikli motorların sessizlik, verimlilik ve çevre dostu özelliklerini gösterebilecekleri bir platform olarak görüyorlar.
Yapılan planlara göre NASA’nın Ölçeklenebilir Yakınsak Elektrik Tahrikli Teknoloji Operasyonları Araştırması (SCEPTOR - Scalable Convergent Electric Propulsion Technology Operations Research) projesinde, üretilecek olan X-57 uçağının çift motorlu İtalyan Tecnam P2006T modelini esas alması hedefleniyor. Halihazırda var olan bir uçağın üzerinde yapılacak değişikliklerle, elektrikli sistemin geleneksel sistemle birebir karşılaştırmasının yapılabilmesi sağlanacak.
Şu ana kadar yapılan denemelerde, gücü birden fazla motor arasında paylaştırmanın, geleneksel sistemlere göre düşük hızlardaki kaldırma gücünü iki katına çıkardığı tespit edilmiş. NASA, denemelerde edilen bu başarıya paralel olarak, elde edilecek nihai sonuçta elektrikli özel bir jetin 280 km/s ile yol alırken geleneksel sistemlere göre beşte bir oranında enerji tüketimi gerçekleştirmesini bekliyor.
X-57 teknolojisi kullanılarak ulaşılacak olan enerji verimliliği sayesinde yolcuların hem uçuş süresi hem de yakıt tüketimi anlamında ciddi manada tasarruf yapması bekleniyor. Bu teknolojinin özellikle küçük uçaklarda faaliyet maliyetlerini %40’a kadar azaltması öngörülüyor. Normalde geleneksel uçakların yakıt tasarrufu yapabilmesi için maksimum hızlarından daha yavaş bir hızda yol almaları gerekiyor. Elektrik itki sistemiyle birlikte bu sorunun ortadan kalkması planlanıyor.
Tüm bu özelliklerle birlikte elektrikli itki sisteminin emisyon anlamında da ciddi katkılar yapması bekleniyor. Bütün hava araçlarının içten yanmalı motorlarla çalıştığı düşünüldüğünde, zamanla gelişecek olan elektrikli sistemlerin emisyon konusunda büyük katkılar sağlayacağı su götürmez bir gerçek.

http://cleantechnica.com/2016/06/20/nasa-working-experimental-electric-airplane-x-57/ Yorum Yaz
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M4RLB0RO 3 yıl en beğenilen
22. yüzyılın ön ayakları elektrikli araçlar.
Bu serüvene çok geç kalmadan bizimde büyük atılımlar yapıp, adım atmamız şart.
1 Yanıt Yanıtla +13
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Abdülhak Hamit Tarhan 3 yıl
Bizde FX 57 var
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1 Avatar
kadirirdem 3 yıl
fosil yakıttan kurtulup artık elektriğe geçmemiz lazım....
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Sakinkedi 3 yıl
biz anca 240 watlık bisikletleri vergiye bağlarız rant kapısı bizde herşey

devlet aç kaldı sanırım hani kasası doluydu devletin ?
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Skyfall44 3 yıl
Hep pervaneli araçlar.Farklı birşey bekliyoruz artık yaa :) Kaçtane ufo düştü düşürdüler.O kadar tarlalarda uzaylı taşlanıp kovalandı.Halen kanatlı,pervaneli araçlar :))
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gun 3 yıl
Bu pil teknolojisi kw/kg oranını geliştirmedikçe şuan hep deneysel. Zira pilin kendini taşımasını anca sağlar. Uzun mesafeli uçuşlar ne yazık ki imkansız.
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1BilimAdamı 3 yıl
O küçücük kanatların nasıl kaldırma kuvveti yaratabildiğini merak ediyorum,resim konsept gibi
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Abdülhak Hamit Tarhan 3 yıl
Bizde FX 57 var
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M4RLB0RO 3 yıl en beğenilen
22. yüzyılın ön ayakları elektrikli araçlar.
Bu serüvene çok geç kalmadan bizimde büyük atılımlar yapıp, adım atmamız şart.
1 Yanıt Yanıtla +13
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umut_baris 3 yıl M4RLB0RO
M4RLB0RO

22. yüzyılın ön ayakları elektrikli araçlar.
Bu serüvene çok geç kalmadan bizimde büyük atılımlar yapıp, adım atmamız şart.

Toplumda üretim kültürü yokken zor.

Bitmiş bir toplum ülkemizdeki. Ülkenin yeniden 1923 sonrası gibi olması lazım. Köy enstitüleri tekrar açılmalı, cehaletle savaş güçlenmeli.

Ülke toprak ağalarının elinde bitirildi.
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