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NASA, ISS’den ilk defa 4K canlı yayın gerçekleştiriyor

Yaklaşık 2 senedir Uluslararası Uzay İstasyonu’nda kaydedilen 4K yayınları paylaşan NASA, bir ilki gerçekleştireceğini ve bugün uzay istasyonundan 4K canlı yayın yapacağını duyurdu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,9b
1
12
Uzay
Emre Karakullukçu
Yazar
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NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan 4K canlı yayın yapacağını duyurdu. 2015 senesinden beri uzay istasyonunda kaydedilen 4K videoları YouTube üzerinden paylaşan kuruluş, 4K canlı yayın yapmayı deneyerek uzay tarihinde bir ilke imza atmış olacak.

Uzaydan yapılacak ilk 4K canlı yayından ISS komutanı  Peggy Whitson sorumlu olacak. RED Epic Dragon ile canlı yayını gerçekleştirecek deneyimli astronot, Türkiye saati ile 20:30’da yayına başlayacak. Yayını buradaki link üzerinden izleyebilirsiniz.

Şu an Las Vegas’ta düzenlenen National Association of Broadcasters’a katılan Amazon, etkinliğin bir parçası olarak canlı yayının sağlayıcılığını yapacak. Bundan ötürü canlı yayında Peggy Whitson ve Amazon Web Services yöneticisi arasında kısa bir konuşma da yer alacak. Whitson, geçtiğimiz günlerde uzayda en çok kalan Amerikalı astronot olma unvanını ele geçişmiş ve bu başarısından ötürü Donald Trump tarafından bizzat aranarak tebrik edilmişti. Astronotun, rekoru hakkında ilgi çekici şeyler anlatması bekleniyor.


http://www.theverge.com/2017/4/26/15434600/nasa-4k-live-stream-peggy-whitson-space-station Yorum Yaz
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12 Angry Men 2 yıl en beğenilen
Adamlar uzaydan 4k canlı yayın yapıyorlar, bizimkilerde forumda dünya düz mü yuvarlak mı onu tartışıyorlar.
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emre1393 2 yıl
adamlar uzaydan 4k yayın yapıyor, biz evde 720p youtube izleyemiyoruz, teşekkürler arap telekom.
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C0MPUTER 2 yıl ardaq
ardaq

fotodaki kadın mı erkek mi?

Kendisi 57 yaşında bir kadın ve ISS'in komutanı(Peggy Whitson)...
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DH Misafiri 2 yıl
Tekrar yasaklandı bu nasıl iştir.
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kartal172 2 yıl
Bunu gören Tırt Telekom un bi tarafı çarpıldı.
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XIII 2 yıl
Uzay Tarihi...! Çok Etkileyici.
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Kerim5100 2 yıl
Uzaydan 4k canlı yayın yapıyorlar biz daha 240p izleyemiyoruz :D
1 Yanıt Yanıtla +2
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dere.beyi 2 yıl Kerim5100
Kerim5100

Uzaydan 4k canlı yayın yapıyorlar biz daha 240p izleyemiyoruz :D

çünkü bunu 2000 dolar geliri olup sadece 100mbps akn siz 40 dolara kullanan kendi vatandaşları için yapıyorlar bizim gibi 3. dünya ülkesini takan kim
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ERIKCI 2 yıl
bu konunun altına "uzaydan 4k canlı yayın yapıyorlar biz daha 240p izleyemiyoruz" yazan beğeniyi götürür
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10ff 2 yıl
akk doldu, 240p devam
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Mars Portakalı 2 yıl
Türkiyenin %90 ı bırak 4k yı 720P videoyu rahatlıkla izleyemiyor :D
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emre1393 2 yıl
adamlar uzaydan 4k yayın yapıyor, biz evde 720p youtube izleyemiyoruz, teşekkürler arap telekom.
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12 Angry Men 2 yıl en beğenilen
Adamlar uzaydan 4k canlı yayın yapıyorlar, bizimkilerde forumda dünya düz mü yuvarlak mı onu tartışıyorlar.
Yanıtla +7
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ardaq 2 yıl
fotodaki kadın mı erkek mi?
1 Yanıt Yanıtla +1
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C0MPUTER 2 yıl ardaq
ardaq

fotodaki kadın mı erkek mi?

Kendisi 57 yaşında bir kadın ve ISS'in komutanı(Peggy Whitson)...
Yanıtla +5
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