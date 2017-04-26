NASA, ISS’den ilk defa 4K canlı yayın gerçekleştiriyor

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan 4K canlı yayın yapacağını duyurdu. 2015 senesinden beri uzay istasyonunda kaydedilen 4K videoları YouTube üzerinden paylaşan kuruluş, 4K canlı yayın yapmayı deneyerek uzay tarihinde bir ilke imza atmış olacak.

Uzaydan yapılacak ilk 4K canlı yayından ISS komutanı Peggy Whitson sorumlu olacak. RED Epic Dragon ile canlı yayını gerçekleştirecek deneyimli astronot, Türkiye saati ile 20:30’da yayına başlayacak. Yayını buradaki link üzerinden izleyebilirsiniz.

Şu an Las Vegas’ta düzenlenen National Association of Broadcasters’a katılan Amazon, etkinliğin bir parçası olarak canlı yayının sağlayıcılığını yapacak. Bundan ötürü canlı yayında Peggy Whitson ve Amazon Web Services yöneticisi arasında kısa bir konuşma da yer alacak. Whitson, geçtiğimiz günlerde uzayda en çok kalan Amerikalı astronot olma unvanını ele geçişmiş ve bu başarısından ötürü Donald Trump tarafından bizzat aranarak tebrik edilmişti. Astronotun, rekoru hakkında ilgi çekici şeyler anlatması bekleniyor.

http://www.theverge.com/2017/4/26/15434600/nasa-4k-live-stream-peggy-whitson-space-station