NASA, insanlığı kurtarabilecek uzay kamerası üzerinde çalışıyor

Near-Earth Object Camera adlı kızılötesi uzay teleskobu üzerinde çalışan NASA, bu alet ile insanlığı kurtarabilir. NEOCam adlı projenin içerisindeki yeni uzay teleskobunun ana amacı Dünya’ya yakın ve çarpma ihtimali olan objeleri tespit etmek olacak.

Bir sonraki çarpışma ne zaman gerçekleşecek? NASA’ya göre büyük bir çarpışma yüksek ihtimalle gerçekleşecek. “Asıl soru ise, ne zaman olacağı” diyen NASA Jet Propulsion Laboratory yetkilisi bilim insanı Amy Mainzer, NEOCam projesinin de araştırmacılarından. Maizer bu projeyi ilk olarak 2005 yılında NASA’ya sunmuştu ve o zamandan beri üzerinde çalışıp onu ilerletiyor. NASA’ya göre büyük bir çarpışma yüksek ihtimalle gerçekleşecek. “yetkilisi bilim insanı, NEOCam projesinin de araştırmacılarından. Maizer bu projeyi ilk olarak 2005 yılında NASA’ya sunmuştu ve o zamandan beri üzerinde çalışıp onu ilerletiyor.

2005 yılında, Amerikan Meclisi NASA’ya bir görev verdi. Bu göreve göre, Dünya’ya yakın ve 140 metreden büyük çaptaki objelerin yüzde 90’ının tespit edilmesi gerekiyor. NASA’ya bu görev için son tarih olarak 2020 yılı verildi. NEOCam de tam olarak bu yükümlülüğün ürünü. Araştırmacıların şimdiki beklentilerine göre ise bu son tarihe uyulması pek de mümkün durmuyor.

Zaman son derece kritik Asteroit araştırmacıları tarafından açıklanana göre IMAP adlı uzay sondası, 2024 yılında fırlatılacak ve NEOCam ile benzer bir yörüngeye yerleştirilecek. Araştırmacılar bu tarihin NEOCam fırlatması için de son derece uygun olduğunu belirtiyor.

Large Synoptic Survey Telescope, ya da kısaltmasıyla LSST ile de asteroit gözlemi yapmaya başlayacak. 10 yıllık bir tabloda inceleme yapacak bu teleskop, beklenene göre Dünya’nın yakınındaki 140 metreden büyük objelerin yüzde 75’ini tespit edebilecek. Bu teleskop tek başına yüzde 90’a ulaşamayacağı için yörüngede yer alacak bir kızılötesi teleskop (NEOCam gibi) gerekiyor. Araştırmacılar uzay teleskobunun yanında yeryüzünde bulunan, ya da kısaltmasıylaile de asteroit gözlemi yapmaya başlayacak. 10 yıllık bir tabloda inceleme yapacak bu teleskop, beklenene göre Dünya’nın yakınındaki 140 metreden büyük objelerintespit edebilecek. Bu teleskop tek başına yüzde 90’a ulaşamayacağı için yörüngede yer alacak bir kızılötesi teleskop (NEOCam gibi) gerekiyor.

2017 yılının Ocak ayında proje bir yıllık daha desteğini NASA'dan almıştı . Zamanın ne getireceğini ise hep beraber göreceğiz.

https://www.nasa.gov/press-release/nasa-selects-investigations-for-future-key-planetary-mission