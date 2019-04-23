Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

NASA, insanlığı kurtarabilecek uzay kamerası üzerinde çalışıyor

2005 yılında çıkan bir yasayla birlikte NASA, Dünya'ya yakın olan ya da yaklaşan 140 metreden büyük çaptaki objelerin hemen hemen tespit etmek zorunda. Bu iş için araç ise NEOCam.
4 hf.
7,9b
2
26
Uzay
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Near-Earth Object Camera adlı kızılötesi uzay teleskobu üzerinde çalışan NASA, bu alet ile insanlığı kurtarabilir. NEOCam adlı projenin içerisindeki yeni uzay teleskobunun ana amacı Dünya’ya yakın ve çarpma ihtimali olan objeleri tespit etmek olacak.

Bir sonraki çarpışma ne zaman gerçekleşecek?

NASA’ya göre büyük bir çarpışma yüksek ihtimalle gerçekleşecek. Asıl soru ise, ne zaman olacağı” diyen NASA Jet Propulsion Laboratory yetkilisi bilim insanı Amy Mainzer, NEOCam projesinin de araştırmacılarından. Maizer bu projeyi ilk olarak 2005 yılında NASA’ya sunmuştu ve o zamandan beri üzerinde çalışıp onu ilerletiyor.
2005 yılında, Amerikan Meclisi NASA’ya bir görev verdi. Bu göreve göre, Dünya’ya yakın ve 140 metreden büyük çaptaki objelerin yüzde 90’ının tespit edilmesi gerekiyor. NASA’ya bu görev için son tarih olarak 2020 yılı verildi. NEOCam de tam olarak bu yükümlülüğün ürünü. Araştırmacıların şimdiki beklentilerine göre ise bu son tarihe uyulması pek de mümkün durmuyor.

Zaman son derece kritik

Asteroit araştırmacıları tarafından açıklanana göre IMAP adlı uzay sondası, 2024 yılında fırlatılacak ve NEOCam ile benzer bir yörüngeye yerleştirilecek. Araştırmacılar bu tarihin NEOCam fırlatması için de son derece uygun olduğunu belirtiyor.
Araştırmacılar uzay teleskobunun yanında yeryüzünde bulunan Large Synoptic Survey Telescope, ya da kısaltmasıyla LSST ile de asteroit gözlemi yapmaya başlayacak. 10 yıllık bir tabloda inceleme yapacak bu teleskop, beklenene göre Dünya’nın yakınındaki 140 metreden büyük objelerin yüzde 75’ini tespit edebilecek. Bu teleskop tek başına yüzde 90’a ulaşamayacağı için yörüngede yer alacak bir kızılötesi teleskop (NEOCam gibi) gerekiyor. 
2017 yılının Ocak ayında proje bir yıllık daha desteğini NASA'dan almıştı. Zamanın ne getireceğini ise hep beraber göreceğiz. 

https://www.nasa.gov/press-release/nasa-selects-investigations-for-future-key-planetary-mission Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
AirSupport 4 hf. en beğenilen joven
Uzayda hiç bilmediğimiz büyüklükte maddede şekilde cisimler saniyede bilmem kaç milyon km hızla ordan oraya sürükleniyor, çarpması içten bile değil ama sen bilim kurgu izlemenin kafası diyorsun aynen. Keşke sende izlesende beyninde bir kıvılcımlar ateşlense.
Azalarak bitmen dileği ile...
Uzayda hiç bilmediğimiz büyüklükte maddede şekilde cisimler saniyede bilmem kaç milyon km hızla ordan oraya sürükleniyor, çarpması içten bile değil ama sen bil...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +29
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Spider_hip 4 hf. _Kullanıcı_Adı_
Dünyaya dönüp "pi cisim yaklaşıyor efendim" diyecek. :D Onlarda popoyu kurtarmak için tüm imkanları seferber edip hedefe doğru ne gönderebilirlerse gönderecekler.
Dünyaya dönüp "pi cisim yaklaşıyor efendim" diyecek. :D Onlarda popoyu kurtarmak için tüm imkanları seferber edip hedefe doğru ne gönderebilirlerse gönderecekle...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 hf.
çarpması gerekiyorsa çarpar ölmemiz gerekiyorsa ölürüz kimse engelleyemez kaçtane tusinami engelleyebildiler kaçtane deprem engelleye bildiler kaçtane fırtına engelleye bildiler doğanın gücü ALLAH A ayittir okadar.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cbabuccuoglu 3 hf. yeni yorumcu DH Misafiri
Size tek sorum var. Bu yorumu attığınız teknolojik alet elektrikle çalışıyor, değil mi? Bu elektrikli aleti kullanabilmek için gereken enerji nereden geliyor? Ülkemiz şartlarında muhtemelen bir hidro santralden. Peki hidro elektrik santrali nedir? Allah'ın koyduğu akarsuyun akışını durdurup onu kendi yararına kullanan bir insan yapısı.
İnsanlık doğayı ve yaratıldığını düşündüğünüz her şeyi manipüle edebilsin, kullanabilsin diye vardır. Siz meteor geleceğini bile bile bunun için hiçbir önlem almazsanız insan değil, koyun olursunuz.
Tsunami ve depremler konusunda da haklısınız, insanlık bu afetleri engelleyemedi. Fakat bu afetlere dayanabilecek yapılar inşa ettiler. Bilimsel çalışmalarda da amaç budur zaten, hayatta kalmak, daha iyi yaşamak. Belki gelecekte engelleyebilecek teknolojilere de sahip olacağız.
Bilimin ilerleyişi ya da çabası inancınıza bir saldırı olarak geliyorsa bence bilime saldırmak yerine inancınızı gözden geçirin. Eminim bağnazca şöyledir, böyledir demek yerine mantıklı çözümlere ulaşırsınız. Zira hiçbir şey kesin, mutlak değildir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The souls migration 3 hf.
bilim kurgu tarzı filmlere kaynak olan aslında Allah bilir kıyamet başlangıcına sebep olacak olan çarpışmadır. bu çarpışma uzaktan mı olur yakından mı o da bilinmez.
bu vesile ile nasa' nın, evrende yakın veya uzak bölgeden, dünyanın yörüngesi ile kesişme ihtimali olan bir çok cisim tespit etmeye başladığını söylersek yanılmayız. bu cisimleri vurmak için yeterli teknoloji var. vurmak için de imkan yaratılabilir. lakin sonuçta bu iş maliyete varacağı için kimse kendi bölgesine düşme riski olmayan bir cismi vurmak için uğraşır mı derseniz bence bu çarpacak cisme ve ne tarafa, ne şekilde düşeceğine ve o zaman ki şartlara bağlı olur.
yani amerika' nın rusya' ya yardım edeceğini düşünebiliyor musunuz? filmlerde görüyoruz..
neyse benim bakış açım da böyle. aslında nasa küçük av değil büyük av peşinde ama ava gider avlanır derler ya, milyon km hızla hareket eden cisimleri takip etmek var, burnunun dibinde ay var mesela. sonra güneş var bir öksürse kaç dakikada buraya ne atacağını kim bilebilir? var oğlu var yani.. venüs var, mars var. zaten denilen de umulmadık br anda umulmadık bir yerden.. teknoloji de yetmeyecek.. yukarıda bir üye yazmış koruyucumuz bellidir. o da Allah.


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
volga tuygun 3 hf.
Yobaz on the board...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sdbz 3 hf.
4,5 milyar yıldır Nasa mı koruyordu da bundan sonra Nasa'ya emanet edilsin Dünya'mız, elbet onu yaratan korumasını da bilir...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Spider_hip 3 hf. sdbz
Biz sana akıl beyin ihsan eyledik git oku diyor, çalış diyor. O zaman yaratan doyurmasını da bilir hiç çalışma yay sen paso. Müslümanlık bu kafalar yüzünden dünyanın en geri, en cahil toplumu oldu. Yaratan her yarattığını koruyor olsa 5 yaşında kız çocuğu tecavüze uğramazdı. Yaratan yarattı bitti. Artık müdahale yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
chtsydn 4 hf.
Adamlar insanlığı kurtarma peşindeler. Bunun için gerçekleşebilecek olasılıklara göre önlem alıyorlar. Biz burada dalga geçiyoruz, ki Nasa yapıyor bunu. Tüm ülkelerden yardım isteyip hadi bi el atın da gerektiğinde dünyayı kurtarmamıza yardım edecek projeyi hayata geçirelim demiyorlar. O dalga geçtiğimiz ihtimal gerçekleştiğinde muhtemelen yine bi el atın da kurtaralım demeyecekler. Peki ondan sonra ne olacak
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
goldena 4 hf.
Bu adamlar zaten maymundan gelmeyiz diyor ben sizin neyinize inanayım
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Askaparta 4 hf.
Yalan kamerası
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Kullanıcı_Adı_ 4 hf.
İyi de bu nasıl hayat kurtaracak? Sadece bize yaklaşan cisimleri tespit ediyor.
2 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Spider_hip 4 hf. _Kullanıcı_Adı_
Dünyaya dönüp "pi cisim yaklaşıyor efendim" diyecek. :D Onlarda popoyu kurtarmak için tüm imkanları seferber edip hedefe doğru ne gönderebilirlerse gönderecekler.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
John Wick 4 hf. _Kullanıcı_Adı_
Bizi çaresiz bırakacak kadar büyük bi uzay cismi yaklaşırsa tüm insanlık olarak birleşip Allah'a dua etmemiz için, illa ki birimizin duası tutar herhalde
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
joven 4 hf.
Fazla bilim kurgu filmi izlemenin yan etkilerinden olsa gerek
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AirSupport 4 hf. joven
Uzayda hiç bilmediğimiz büyüklükte maddede şekilde cisimler saniyede bilmem kaç milyon km hızla ordan oraya sürükleniyor, çarpması içten bile değil ama sen bilim kurgu izlemenin kafası diyorsun aynen. Keşke sende izlesende beyninde bir kıvılcımlar ateşlense.
Azalarak bitmen dileği ile...
1 Yanıt Yanıtla +29
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
2 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7895 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
nasa, neocam ve
7 etiket daha uzay teleskobu asteroit Uzay Bilim ve Teknoloji Çağrı Babuçcuoğlu MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 hf. Samsung yeni bir Chromebook Pro çıkarmaya hazırlanıyor 4 hf. Google, mobil aramalardaki bilgi kartlarını daha işlevsel hale getirdi 4 hf. Tesla, Çin'de park halindeyken yanan Model S videosunun gerçekliğini araştıracak 4 hf. Apple’ın yüz tanıma sistemi yanılınca firmaya 1 milyar dolarlık tazminat davası açıldı 4 hf. Elon Musk, Tesla'nın 2020 yılında otonom taksi olarak hizmet vereceğini açıkladı 4 hf. Huawei söylentileri yalanladı: Mate X, Haziran'da satışta 4 hf. Nvidia GTX 1650 ve Intel 9750H testte | Monster Abra A5 16.3 4 hf. Lenovo Z6 Pro tanıtıldı: Dört kamera ve 27W hızlı şarjlı 4000mAh pil 4 hf. Samsung incelenmesi için dağıttığı Galaxy Fold'ları geri çağırdı 4 hf. Meizu 16s tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 4 hf. Avengers: Endgame için ilk yorumlar paylaşıldı 4 hf. Xiaomi’den 65 inç “duvar kağıdı” televizyon 4 hf. Samsung TV'de giriş gecikmesini ölçtük | Peki giriş gecikmesi - Input Lag nedir ? 4 hf. 23 Nisan Özel | Nevşehir ve Konya'dan yeryüzü fotoğrafçılarımız var 4 hf. Kafeinsiz kahve nasıl elde edilir ? 4 hf. Huawei dünyanın ilk otomobil 5G donanımını duyurdu 4 hf. Son Windows 10 güncellemesi CSV’li sistemlerde donmaya neden oluyor 4 hf. Blue Origin, Saturn V roketinin test edildiği platformu restore edecek 4 hf. Galaxy Fold hakkında Samsung açıklaması: ‘Ekranı güçlendirmek için önlemler alacağız’ 4 hf. Huawei Mate 20 Pro'nun makro çekim örnekleri 4 hf. GÖRÜNTÜLENEN NASA, insanlığı kurtarabilecek uzay kamerası üzerinde çalışıyor Sonraki Yerli üretim Kanuni Trodon 50 banttan indi: İşte fiyatı ve özellikleri 4 hf. Samsung Galaxy View 2 görselleri karşınızda 4 hf. Araştırmaya göre milyonlarca insan hesaplarında hâlâ ‘123456’ şifresini kullanıyor 4 hf. Samsung Galaxy Wearable uygulamasında günlerdir oturum açma sorunu var 4 hf. 8 ve 13 inçlik Galaxy Fold modelleri yolda 4 hf. Asus, Gigabyte, Zotac ve MSI’ın GTX 1650 modelleri görüntülendi 4 hf. Yeni nesil Mercedes-Benz SL çok daha sportif olacak 4 hf. Fortnite’a “Avengers: Endgame” etkinliği geliyor 4 hf. Samsung Galaxy Fold ertelendi | Mobilite 4 hf. Türk şirketten 150 km hıza sahip 'değişken hacimli' drone 4 hf. Askeri standartlarda dayanıklılığa sahip LG X4 (2019) duyuruldu 4 hf. Google Lens yakında çeviri, restoran ve daha fazla ‘filtreye’ sahip olacak 4 hf. Beyin ile vücut arasındaki nöronal bağlantı aydınlatılıyor 4 hf. İngiltere vatandaşlık verilerini Alexa ve Google Asistan ile sunmaya başladı 4 hf. Çin’in yeni oyun yasaları kan ve kumarı yasaklıyor 4 hf. Street Fighter V kısa bir süreliğine ücretsiz oynanabilecek 4 hf. 1,5 yıl aranın ardından tekrar LG V30+ ThinQ 4 hf. Makyajlı Ford Edge Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri 4 hf. HTC, 5G akıllı telefonunu Haziran ayında piyasaya sürülebilir 4 hf. Huawei istihbarat ağından mali yardım alıyor iddiası Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
TurkNet'e bi hal geldi( Edit: Ülke
DH Forum
eskiden araba fiyatları nasıldı?
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim