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NASA karar verdi: "Mars'a otonom helikopter gönderiyoruz"

NASA, başka bir gezegende uçuşa geçecek ilk insan yapımı aracı 2020 yılında fırlatacaklarını resmen açıkladı. İşte "Mars Helikopteri" planlarının tüm detayları:
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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2030'lu yıllarda Mars'a insan indirme planlarına hız kesmeden devam eden NASA, Kızıl Gezegen'in keşif sürecini hızlandırmak için çok ilginç bir projeye start verdi. Amerikan uzay ajansı, 2020 yılındaki yeni Mars görevinde bir gözlem aracıyla beraber aynı zamanda bir de küçük bir helikopteri Kızıl Gezegen yüzeyine indireceğini açıkladı.

NASA'nın ilk kez 2015 yılında ortaya çıkardığı "Mars helikopteri" planları, aslında uzun bir süredir uzay ajansının hedefleri arasında yer alıyordu. "Havadan ağır" araçların tıpkı Dünya'da olduğu gibi Mars yüzeyinde de uçabileceğini göstermek isteyen NASA, bu tarz küçük helikopter ve drone benzeri araçlar kullanarak Kızıl Gezegen'in keşfini hızlandırmak ve karadan ulaşmanın mümkün olmadığı yerlere ilk kez ulaşmayı planlıyordu.

Ancak Mars'ın çok zayıf bir atmosfere sahip olması ve Dünya ile Mars arasındaki iletişimde olan gecikme gibi problemler nedeniyle uzay ajansı Kızıl Gezegen'e helikopter gönderme planlarını bugüne kadar kesinleştirmemişti. NASA, artık bu problemlerin çözüldüğünü ve başka bir gezegende uçuşa geçecek ilk insan yapımı aracın 2020'de fırlatılabileceğini söylüyor.


10 kat daha hızlı pervaneler ve otonom uçuş


Mars ile Dünya arasındaki inanılmaz uzaklık nedeniyle ışık hızında iletişimin sağlanması birkaç dakika gecikmeyle gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu şartlar altında helikopterin Dünya üzerinden kontrol edilmesi pek de mümkün değil. NASA ise geliştirilen yeni otonom sürüş özelliğiyle bu problemi çözebileceklerini ifade ediyor. Buna göre Mars helikopteri, Dünya'dan gelecek bir komutla beraber uçuşa geçicek ve görevini tamamıyla otonom bir şekilde gerçekleştirebilecek.

Ayrıca Bkz. "Amerika, Mars'a nükleer enerji santrali götürüyor "Kilopower""
NASA'nın önündeki bir diğer problem ise elbette Mars'ın atmosferi. Kızıl Gezegen'deki atmofer, Dünya'dakinden tam 100 kat daha zayıf. Bu durumun oluşturacağı zorluklardan bahseden NASA mühendisi Mimi Aung,"Dünya'da normal bir helikopter bugüne kadar maksimum 12 kilometre yüksekliğe çıkabilmiş. Mars'ta ise yüzey seviyesi bile Dünya'daki 30 kilometre yükseklikle aynı şartlara sahip. " ifadelerine yer veriyor.

Düşük atmosfer yoğunluğu problemini çözmek için NASA, helikopteri hem mümkün olabildiğince hafif hem de mümkün olabildiğince güçlü dizayn etmek zorunda kalmış. Sadece 1.8 kilogram ağırlığında olan helikopter, uzay ajansının ifadelerine göre pervanelerini Dünya'daki normal bir helikopterin pervanelerinden tam 10 kat daha hızlı hareket ettirecek.

Lityum iyon bataryalarla çalışacak olan helikopter güneş enerjisinden faydalanarak kendini sarj edecek. NASA ayrıca Mars gecelerinin dondurucu soğuklarında helikopteri sıcak tutatbilmek için bir ısıtma mekanizmasından faydalanacak.

2020 yılındaki yeni Mars gözlem aracı göreviyle birlikte fırlatılacak olan helikopter, başarıya ulaştığı takdirde bu NASA için çok büyük bir kazanç anlamına gelecek. Ancak herhangi bir aksilik olması halinde asıl görev olan 2020 gözlem aracı bu durumdan herhangi bir şekilde etkilenmeyecek. Bakalım uzay ajansının bir "meydan okuma" olarak değerlendirilen bu ilginç helikopter planı nasıl sonuçlanacak.

https://www.nasa.gov/press-release/mars-helicopter-to-fly-on-nasa-s-next-red-planet-rover-mission Yorum Yaz
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LKLC 1 yıl en beğenilen Virtual Reality
Mars ile Dünya arasındaki uzaklığın uzay ölçeğinde çok küçük kalıyor olması bir şeyi değiştirmiyor. Bu uzaklık biz insanlar için yine de "inanılmaz" bir uzaklıktır. Normal bir uzay aracının Dünya'dan Mars'a ulaşması 6 ay sürüyor, ışık hızıyla hareket etseniz dahi ortalama 12.5 dakikada bu mesafeyi alabiliyorsunuz.
3 yıldır uzay alanında yazı yazıyorum hiçbir zaman düz çeviri yapmadım. Siz istediğiniz için düz çeviri yapacak değilim.
Mars ile Dünya arasındaki uzaklığın uzay ölçeğinde çok küçük kalıyor olması bir şeyi değiştirmiyor. Bu uzaklık biz insanlar için yine de "inanılmaz" bir uzaklık...
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gun 1 yıl
Yine NASA kullanacağı aracı yeniden keşfetmiş gibi yapmış.
Otonom helikopter yok
10 kat hızlı dönen pervane yok
Dünya ile eş değerlendiğindd 30 km yüksekliğe çıkan yok
Elektrikli yok
Güneş’ten şarj olan yok
Çok hafif değil
Çok ufak değil vs. vs.
Bu tür gelişmeler işte Ar-Ge’ye dönüşüyor ve teknolojik bir çok keşif yapılıyor bilgi birikimi elde ediliyor.
Sonra bunlar ticari alanlara dönüştürülüyor. Bizde ise Mars ne önemi var ki niye uğraşıyorlar bu kadar diyen adamda var.
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SKYFALL 1 yıl
Ama bildiğiniz helikopter değil :)
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Virtual Reality 1 yıl
Editör Hasan Aygünoğlu, orijinal haberi doğrudan çeviri yapmak yerine, "Mars ile Dünya arasındaki inanılmaz uzaklık" cümlesini ekleyerek, yine kendinden bir şeyler katmış. Fakat, Dünya ile Mars arasında ki uzaklık uzay ölçeğinde, bir maddede ki atomların bir birine uzaklığına eş değerdir. Hasan Aygünoğlu için talihsiz bir çeviri olmuş. Kendinizden bir şey katmasanız ölürsünüz. Kendi yorumlarınızı katmadan, doğrudan orijinal haberi çeviri yapıp yayınlayın. Takipçilerin tek istediği bu. Orijinal habere dokunulmadan Türkçe olarak ulaşabilmek.
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LKLC 1 yıl Virtual Reality
Mars ile Dünya arasındaki uzaklığın uzay ölçeğinde çok küçük kalıyor olması bir şeyi değiştirmiyor. Bu uzaklık biz insanlar için yine de "inanılmaz" bir uzaklıktır. Normal bir uzay aracının Dünya'dan Mars'a ulaşması 6 ay sürüyor, ışık hızıyla hareket etseniz dahi ortalama 12.5 dakikada bu mesafeyi alabiliyorsunuz.
3 yıldır uzay alanında yazı yazıyorum hiçbir zaman düz çeviri yapmadım. Siz istediğiniz için düz çeviri yapacak değilim.
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Tensi 11 ay Virtual Reality
Buradan Brezilya'ya gitmek ucakla aktarma filan derken 30 kusur saat suruyor, Mars'a da 6 ay. Galaksinin capinin 100.000 isik yili olmasi su anki teknolojimiz acisindan bizim icin onemli degil. Bizim icin onemli olan sey su an icin Mars'a gitmek. Yolculuk 5 saate filan iner o zaman dedigin gibi inanilir biz uzaklik kabul edilir.
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V4LKyR 1 yıl
Yürüyen uçak gibi bir şey olmuş.
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darkaura 1 yıl
harika manzara fotolari cekecektir.
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ceo-tr 1 yıl
ben bunu geçen akşam show tv de seyrettim. anahaber bülteninde çıktı. hayret burada yeni çıkıyor.
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