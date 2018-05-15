NASA karar verdi: "Mars'a otonom helikopter gönderiyoruz"

2030'lu yıllarda Mars'a insan indirme planlarına hız kesmeden devam eden NASA, Kızıl Gezegen'in keşif sürecini hızlandırmak için çok ilginç bir projeye start verdi. Amerikan uzay ajansı, 2020 yılındaki yeni Mars görevinde bir gözlem aracıyla beraber aynı zamanda bir de küçük bir helikopteri Kızıl Gezegen yüzeyine indireceğini açıkladı.

10 kat daha hızlı pervaneler ve otonom uçuş

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2020 yılındaki yeni Mars gözlem aracı göreviyle birlikte fırlatılacak olan helikopter, başarıya ulaştığı takdirde bu NASA için çok büyük bir kazanç anlamına gelecek. Ancak herhangi bir aksilik olması halinde asıl görev olan 2020 gözlem aracı bu durumdan herhangi bir şekilde etkilenmeyecek. Bakalım uzay ajansının bir "meydan okuma" olarak değerlendirilen bu ilginç helikopter planı nasıl sonuçlanacak.

https://www.nasa.gov/press-release/mars-helicopter-to-fly-on-nasa-s-next-red-planet-rover-mission

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NASA'nın ilk kez 2015 yılında ortaya çıkardığı "Mars helikopteri" planları, aslında uzun bir süredir uzay ajansının hedefleri arasında yer alıyordu. "Havadan ağır" araçların tıpkı Dünya'da olduğu gibi Mars yüzeyinde de uçabileceğini göstermek isteyen NASA, bu tarz küçük helikopter ve drone benzeri araçlar kullanarak Kızıl Gezegen'in keşfini hızlandırmak ve karadan ulaşmanın mümkün olmadığı yerlere ilk kez ulaşmayı planlıyordu.Ancak Mars'ın çok zayıf bir atmosfere sahip olması ve Dünya ile Mars arasındaki iletişimde olan gecikme gibi problemler nedeniyle uzay ajansı Kızıl Gezegen'e helikopter gönderme planlarını bugüne kadar kesinleştirmemişti. NASA, artık bu problemlerin çözüldüğünü ve başka bir gezegende uçuşa geçecek ilk insan yapımı aracın 2020'de fırlatılabileceğini söylüyor.Mars ile Dünya arasındaki inanılmaz uzaklık nedeniyle ışık hızında iletişimin sağlanması birkaç dakika gecikmeyle gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu şartlar altında helikopterin Dünya üzerinden kontrol edilmesi pek de mümkün değil. NASA ise geliştirilen yeni otonom sürüş özelliğiyle bu problemi çözebileceklerini ifade ediyor. Buna göre Mars helikopteri, Dünya'dan gelecek bir komutla beraber uçuşa geçicek ve görevini tamamıyla otonom bir şekilde gerçekleştirebilecek.NASA'nın önündeki bir diğer problem ise elbette Mars'ın atmosferi. Kızıl Gezegen'deki atmofer, Dünya'dakinden tam 100 kat daha zayıf. Bu durumun oluşturacağı zorluklardan bahseden NASA mühendisi Mimi Aung,"Dünya'da normal bir helikopter bugüne kadar maksimum 12 kilometre yüksekliğe çıkabilmiş. Mars'ta ise yüzey seviyesi bile Dünya'daki 30 kilometre yükseklikle aynı şartlara sahip. " ifadelerine yer veriyor.Düşük atmosfer yoğunluğu problemini çözmek için NASA, helikopteri hem mümkün olabildiğince hafif hem de mümkün olabildiğince güçlü dizayn etmek zorunda kalmış. Sadece 1.8 kilogram ağırlığında olan helikopter, uzay ajansının ifadelerine göre pervanelerini Dünya'daki normal bir helikopterin pervanelerinden tam 10 kat daha hızlı hareket ettirecek.Lityum iyon bataryalarla çalışacak olan helikopter güneş enerjisinden faydalanarak kendini sarj edecek. NASA ayrıca Mars gecelerinin dondurucu soğuklarında helikopteri sıcak tutatbilmek için bir ısıtma mekanizmasından faydalanacak.