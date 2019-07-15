NASA'nın Mars'taki gözlem aracı Curiosity, uzaydan görüntülendi

Fiyatını hak ediyor mu? "Steelseries Arctis 1 incelemesi"

Yeni 13 inç MacBook Pro önceki modele göre çok daha hızlı

Huawei, Harmony isminde yeni bir işletim sistemi için patent başvurusunda bulundu

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Facebook'a verilen 5 milyar dolar ceza, şirketin kasasına 10 milyar dolar girmesine neden oldu