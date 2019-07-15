NASA'nın Mars'taki gözlem aracı Curiosity, uzaydan görüntülendi

Dünyanın en büyük uzay ajansı olan NASA, Güneş Sistemi'mizin kızıl gezegeni Mars'ı hem yüzeyden hem de yörüngeden incelemeye devam ediyor. NASA'nın Mars yörüngesinde görev yapan uydusu MRO (Mars Reconnaissance Orbiter), yüzeydeki ünlü gözlem aracı Curiosity'yi görüntüledi.
Yukarıda görmüş olduğunuz fotoğraf, 31 Mayıs 2019 tarihinde MRO uydusunun HiRISE isimli kamerası tarafından çekilmiş. Curiosity fotoğrafta mavi küçük bir nokta olarak görülüyor. NASA'nın ifadelerine göre fotoğrafın çekildiği sırada Curiosity, Gale kraterinde Aolis Mons isimli dağın kenarında bulunuyormuş.
NASA, Curiosity'nin parlak yansıma sayesinde görüntülenebildiğini söylüyor. İnanılmaz hassaslığıyla bilinen HiRISE kamerası, Mars yüzeyindeki toz şeytanlarını ve hatta küçük kum tepeciklerini bile yörüngeden görüntüleyebilecek güce sahip. Arizona Üniversitesi tarafından geliştirilen HiRISE, 2012 yılında Curiosity'nin Mars'a iniş anlarını da görüntülemeyi başarmıştı.
Ayrıca Bkz. "Curiosity, Mars'ta 'metan gazı' tespit etti: Peki bu ne anlama geliyor?"
6 Ağustos 2012'de Kızıl Gezegen'in yüzeyine iniş yapan Curiosity, geride bıraktığımız yedi yıl içerisinde çok önemli bilimsel keşiflere imza attı. Bunların arasında Mars'ta metan gazının keşfedilmesiyle hayat izlerine ulaşılması ve gezegenin yüzeyinde geçmişte sıvı halde su bulunduğuna dair kanıtlar elde edilmesi gibi inanılmaz keşifler yer alıyor.
Curiosity, InSight ile beraber şu anda Mars yüzeyinde aktif bir şekilde görev yapan iki uzay aracından birisi. NASA'nın bir diğer gözlem aracı Opportunity bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl ortaya çıkan bir toz fırtınası sonrasında Dünya'yla iletişimini kesmişti.
Yukarıda görmüş olduğunuz fotoğraf, 31 Mayıs 2019 tarihinde MRO uydusunun HiRISE isimli kamerası tarafından çekilmiş. Curiosity fotoğrafta mavi küçük bir nokta olarak görülüyor. NASA'nın ifadelerine göre fotoğrafın çekildiği sırada Curiosity, Gale kraterinde Aolis Mons isimli dağın kenarında bulunuyormuş.
NASA, Curiosity'nin parlak yansıma sayesinde görüntülenebildiğini söylüyor. İnanılmaz hassaslığıyla bilinen HiRISE kamerası, Mars yüzeyindeki toz şeytanlarını ve hatta küçük kum tepeciklerini bile yörüngeden görüntüleyebilecek güce sahip. Arizona Üniversitesi tarafından geliştirilen HiRISE, 2012 yılında Curiosity'nin Mars'a iniş anlarını da görüntülemeyi başarmıştı.
Ayrıca Bkz. "Curiosity, Mars'ta 'metan gazı' tespit etti: Peki bu ne anlama geliyor?"
2012 yılından bu yana Mars yüzeyinde görev yapıyor
6 Ağustos 2012'de Kızıl Gezegen'in yüzeyine iniş yapan Curiosity, geride bıraktığımız yedi yıl içerisinde çok önemli bilimsel keşiflere imza attı. Bunların arasında Mars'ta metan gazının keşfedilmesiyle hayat izlerine ulaşılması ve gezegenin yüzeyinde geçmişte sıvı halde su bulunduğuna dair kanıtlar elde edilmesi gibi inanılmaz keşifler yer alıyor.
Curiosity, InSight ile beraber şu anda Mars yüzeyinde aktif bir şekilde görev yapan iki uzay aracından birisi. NASA'nın bir diğer gözlem aracı Opportunity bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl ortaya çıkan bir toz fırtınası sonrasında Dünya'yla iletişimini kesmişti.
https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=7453 Yorum Yaz Paylaş Tweetle