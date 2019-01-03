NASA’nın OSIRIS-REx uzay aracı, Bennu asteroidinin yörüngesine oturdu

Bu başarı aynı zamanda da bir uzay keşfi rekoru anlamına geliyor. Yaklaşık 500 metrelik bir genişliğe sahip Bennu asteroidi yörüngesinde dönen OSIRIS-REx, daha önce Ryugu asteroidi etrafında turlayan Hayabusa 2 uydusunun elinde tuttuğu “en küçük gök cismi yörüngesinde dönen uzay aracı” rekorunu da böylece eline almış oluyor. Ayrıca OSIRIS-REx, Bennu asteroidinin yaklaşık 1,5 km tepesinde dönerken “en kısa mesafede yörüngeye oturma” rekorunun da sahibi olmuş durumda.
2023 yılında geri dönüş yapacak
Bundan sonraki adım olarak OSIRIS-REx ekibi, uzay aracının örnek toplayabilmesi adına asteroid yüzeyinde kayalık olmayan bir kazı alanı arayışı içinde olacaklar. 2020 yılına kadar asteroid yüzeyinden toprak örneği toplayacak olan uzay aracı, 2023 yılında bu örnekleri Dünya’ya getirecek. NASA, toplanan örneklerin Güneş Sistemi’nin evrimi ve Dünya’daki yaşamın kökeni hakkında bilgi vereceğini umuyor.
https://solarsystem.nasa.gov/news/805/nasas-osiris-rex-spacecraft-enters-close-orbit-around-bennu-breaking-record/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
diyoruz ya.
Adamlar tamda bunu gerceklestiriyor..
Osiris ler
Pheonix ler
Horizon lar
Uzayda ucusuyor
Cok calisaakta bizde yapsak
Aman bos ver
Brather seri koz getir..
Ccd kamera kullanıyor nasa ve esa sebebi yüksek çözünürlüklü fotoğraf daha fazla detay içermesi, cmos sensörler uzay kullanımda vasat kaliyor.
Hatta fotograftan kimyasal analiz adina calismalar yapilabilrcegine dair utopik bi calisma da vardi.
Tv izledigin belgeselde ciceklerin kokusunu almak kadar imkansiz gibi gelse de koku yollayan telefonlarin oldugunu hatirlatmak isterim.
Bir kac yill evvel forumda konusi gecince oha tepkisiyle karsilama yapmistik..