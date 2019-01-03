NASA’nın OSIRIS-REx uzay aracı, Bennu asteroidinin yörüngesine oturdu

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NASA’nın uzay aracı OSIRIS-REx Aralık ayının başında Bennu asteroidine vardığında, bilim insanları ivedilikle gök cismiyle ilgili ölçümlere başladılar. Zira OSIRIS-REx’in çekim gücü çok zayıf olan asteroidin yörüngesine oturabilmesi için en küçük bilgiye dahi ihtiyaç vardı. Görünüşe göre bilim insanları istediklerini elde etmiş gözüküyorlar. 31 Aralık 2018 tarihinde ve Türkiye saatiyle 22:43’de OSIRIS-REx, Bennu asteroidinin yörüngesinde dönmeye başladı.

Bu başarı aynı zamanda da bir uzay keşfi rekoru anlamına geliyor. Yaklaşık 500 metrelik bir genişliğe sahip Bennu asteroidi yörüngesinde dönen OSIRIS-REx, daha önce Ryugu asteroidi etrafında turlayan Hayabusa 2 uydusunun elinde tuttuğu “en küçük gök cismi yörüngesinde dönen uzay aracı” rekorunu da böylece eline almış oluyor. Ayrıca OSIRIS-REx, Bennu asteroidinin yaklaşık 1,5 km tepesinde dönerken “en kısa mesafede yörüngeye oturma” rekorunun da sahibi olmuş durumda.

2023 yılında geri dönüş yapacak

Bundan sonraki adım olarak OSIRIS-REx ekibi, uzay aracının örnek toplayabilmesi adına asteroid yüzeyinde kayalık olmayan bir kazı alanı arayışı içinde olacaklar. 2020 yılına kadar asteroid yüzeyinden toprak örneği toplayacak olan uzay aracı, 2023 yılında bu örnekleri Dünya’ya getirecek. NASA, toplanan örneklerin Güneş Sistemi’nin evrimi ve Dünya’daki yaşamın kökeni hakkında bilgi vereceğini umuyor.

https://solarsystem.nasa.gov/news/805/nasas-osiris-rex-spacecraft-enters-close-orbit-around-bennu-breaking-record/