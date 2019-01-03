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NASA’nın OSIRIS-REx uzay aracı, Bennu asteroidinin yörüngesine oturdu

NASA’nın OSIRIS-REx uzay aracı Bennu asteroidinin yörüngesinde dönmeye başladı ve bunun sonucunda bir uzay keşfi rekoru kırdı. OSIRIS-REx artık "en küçük gök cismi yörüngesinde dönen uzay aracı".
4 ay
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Uzay
Gökhan G.
Editör
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NASA’nın OSIRIS-REx uzay aracı, Bennu asteroidinin yörüngesine oturdu
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NASA’nın uzay aracı OSIRIS-REx Aralık ayının başında Bennu asteroidine vardığında, bilim insanları ivedilikle gök cismiyle ilgili ölçümlere başladılar. Zira OSIRIS-REx’in çekim gücü çok zayıf olan asteroidin yörüngesine oturabilmesi için en küçük bilgiye dahi ihtiyaç vardı. Görünüşe göre bilim insanları istediklerini elde etmiş gözüküyorlar. 31 Aralık 2018 tarihinde ve Türkiye saatiyle 22:43’de OSIRIS-REx, Bennu asteroidinin yörüngesinde dönmeye başladı.

Bu başarı aynı zamanda da bir uzay keşfi rekoru anlamına geliyor. Yaklaşık 500 metrelik bir genişliğe sahip Bennu asteroidi yörüngesinde dönen OSIRIS-REx, daha önce Ryugu asteroidi etrafında turlayan Hayabusa 2 uydusunun elinde tuttuğu “en küçük gök cismi yörüngesinde dönen uzay aracı” rekorunu da böylece eline almış oluyor. Ayrıca OSIRIS-REx, Bennu asteroidinin yaklaşık 1,5 km tepesinde dönerken “en kısa mesafede yörüngeye oturma” rekorunun da sahibi olmuş durumda.

2023 yılında geri dönüş yapacak 

Bundan sonraki adım olarak OSIRIS-REx ekibi, uzay aracının örnek toplayabilmesi adına asteroid yüzeyinde kayalık olmayan bir kazı alanı arayışı içinde olacaklar. 2020 yılına kadar asteroid yüzeyinden toprak örneği toplayacak olan uzay aracı, 2023 yılında bu örnekleri Dünya’ya getirecek. NASA, toplanan örneklerin Güneş Sistemi’nin evrimi ve Dünya’daki yaşamın kökeni hakkında bilgi vereceğini umuyor. 


https://solarsystem.nasa.gov/news/805/nasas-osiris-rex-spacecraft-enters-close-orbit-around-bennu-breaking-record/ Yorum Yaz
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selahattın ısık 4 ay
Hayallerini gerceklestirmek
diyoruz ya.
Adamlar tamda bunu gerceklestiriyor..
Osiris ler
Pheonix ler
Horizon lar
Uzayda ucusuyor
Cok calisaakta bizde yapsak
Aman bos ver
Brather seri koz getir..

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BekirARSLAN 4 ay
Bizde 2023 de bor çıkaracağız :)
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KaleyDeskop 4 ay
uzun süredir takip ediyorum iyi iş çıkarmışlar ancak japonlar renkli görüntü yollarken esa ve nasa hep siyah beyaz yolluyor. boyutu küçük olsun diyemi bilmiyorum lakin orjinal renkli görüntü görsek daha iyi olacak..
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BekirARSLAN 4 ay KaleyDeskop
KaleyDeskop
uzun süredir takip ediyorum iyi iş çıkarmışlar ancak japonlar renkli görüntü yollarken esa ve nasa hep siyah beyaz yolluyor. boyutu küçük olsun diyemi bilmiyorum lakin orjinal renkli görüntü görsek daha iyi olacak..

Ccd kamera kullanıyor nasa ve esa sebebi yüksek çözünürlüklü fotoğraf daha fazla detay içermesi, cmos sensörler uzay kullanımda vasat kaliyor.
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selahattın ısık 4 ay KaleyDeskop
Ayrintiya sahip ham formatli goruntu cekebiliyorsanoz ozel teknikle renk haritasini kaydedip renklendirme yapabilirsiniz.
Hatta fotograftan kimyasal analiz adina calismalar yapilabilrcegine dair utopik bi calisma da vardi.
Tv izledigin belgeselde ciceklerin kokusunu almak kadar imkansiz gibi gelse de koku yollayan telefonlarin oldugunu hatirlatmak isterim.
Bir kac yill evvel forumda konusi gecince oha tepkisiyle karsilama yapmistik..
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