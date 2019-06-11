Türkiye, ötegezegenine isim verecek

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Uluslararası Astronomi Birliği (International Astronomical Union), kuruluşunun yüzüncü yıldönümünü kutluyor. Yüzüncü yıl kutlamaları kapsamında 70 ülkeye bir yıldız ve bu yıldızın yörüngesinde dolanan ötegezegene isim verme imkanı tanınıyor. Türkiye, 70 şanslı ülke arasında yer alıyor. Katalog ismi WASP-52 olan yıldıza ve onun ötegezegenine isim vereceğiz.

WASP-52 isimli yıldız Türkiye’den küçük teleskoplarla görüntülenebiliyor. Gezegenin isimlendirme çalışmalarını Türk Astronomi Derneği (TAD) yürütecek. Dernek tarafından bir isimlendirme komitesi oluşturuldu. Komite, yıldız ve ötegezegenin adı için Kasım ayına kadar 3 aday isim belirleyecek.

Kimler isim önerisi verebilir?

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim ve lise dengi okullar

Üniversitelerin Astronomi ve Uzay Bilimleri, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri, Astronomi ve Astrofizik bölümleri

Gözlemevleri

Planetaryumlar, Bilim Merkezleri, Bilim Müzeleri

Türk Astronomi Derneği kurumsal üyeleri

Gezegene koyulacak isim için ilkokul ve liselerde isimlendirme oylamaları yapılacak. Okullar, en çok oy alan isimleri komiteye iletecek. Her ne kadar isim önerinizi online başvuru formundan iletebiliyor olsanız da yukarıdaki birimlere bağlı bulunmayanların önerisi dikkate alınmayacak.

IAU, yıldız ve ötegezegene verilecek ismin Türkiye ile özdeşleşmiş bir kişi, yer veya ‘şey’ adı olmasını istiyor. Bu doğrultuda Türkiye 3 aday isim gönderecek. IAU araştırma yapacak ve Türkiye’nin yıldız ve ötegezegeninin ismini Aralık 2019’da duyuracak.

WASP-52 Yıldızı hakkında bilgiler

WASP-52 Yıldızı, Pegasus (Kanatlı At) Takımyıldızında bulunan, Güneş’ten biraz daha soğuk ve yüzde 20 daha küçük turuncu renkli bir yıldızdır. WASP-52’nin bir gezegeni olduğu 2011 yılında geçiş (transit) gözlemleri ile keşfedilmiştir. Gezegenin kütlesi Jüpiter’in yaklaşık yarısı ya da Yer’in 146 katı kadardır.

WASP-52 yıldızı ve ötegezegeni Yer’e 457 ışık yılı uzaklıkta bulunmaktadır. WASP-52’nin gezegeni yıldıza çok yakın, sıcak bir gaz devidir. Bu nedenle, yaşam barındırma olasılığı bulunmamaktadır.

WASP-52 yıldızı Pegasus (Kanatlı At) Takımyıldızında bulunmaktadır ve ilkbahardan sonbahara kadar Türkiye’den gözlenebilmektedir.

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Pegasus Takımyıldızı ve WASP-52’nin konumu (siyah daire). Görsel: Stellarium