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Türkiye, ötegezegenine isim verecek

Türkiye, Pegasus Takımyıldızında bulunan ve neredeyse Güneş büyüklüğündeki yıldız ve ötegezegene isim verecek. Türkiye'nin isim vereceği yıldızın katalog ismi ise WASP-52.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
5,9b
1
89
Uzay
Yusuf Akbaş
Yazar
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Türkiye, ötegezegenine isim verecek
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Uluslararası Astronomi Birliği (International Astronomical Union), kuruluşunun yüzüncü yıldönümünü kutluyor. Yüzüncü yıl kutlamaları kapsamında 70 ülkeye bir yıldız ve bu yıldızın yörüngesinde dolanan ötegezegene isim verme imkanı tanınıyor. Türkiye, 70 şanslı ülke arasında yer alıyor. Katalog ismi WASP-52 olan yıldıza ve onun ötegezegenine isim vereceğiz.

WASP-52 isimli yıldız Türkiye’den küçük teleskoplarla görüntülenebiliyor. Gezegenin isimlendirme çalışmalarını Türk Astronomi Derneği (TAD) yürütecek. Dernek tarafından bir isimlendirme komitesi oluşturuldu. Komite, yıldız ve ötegezegenin adı için Kasım ayına kadar 3 aday isim belirleyecek.

Kimler isim önerisi verebilir?

  • Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim ve lise dengi okullar
  • Üniversitelerin Astronomi ve Uzay Bilimleri, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri, Astronomi ve Astrofizik bölümleri
  • Gözlemevleri
  • Planetaryumlar, Bilim Merkezleri, Bilim Müzeleri
  • Türk Astronomi Derneği kurumsal üyeleri

Gezegene koyulacak isim için ilkokul ve liselerde isimlendirme oylamaları yapılacak. Okullar, en çok oy alan isimleri komiteye iletecek. Her ne kadar isim önerinizi online başvuru formundan iletebiliyor olsanız da yukarıdaki birimlere bağlı bulunmayanların önerisi dikkate alınmayacak.

IAU, yıldız ve ötegezegene verilecek ismin Türkiye ile özdeşleşmiş bir kişi, yer veya ‘şey’ adı olmasını istiyor. Bu doğrultuda Türkiye 3 aday isim gönderecek. IAU araştırma yapacak ve Türkiye’nin yıldız ve ötegezegeninin ismini Aralık 2019’da duyuracak.

WASP-52 Yıldızı hakkında bilgiler

WASP-52 Yıldızı, Pegasus (Kanatlı At) Takımyıldızında bulunan, Güneş’ten biraz daha soğuk ve yüzde 20 daha küçük turuncu renkli bir yıldızdır. WASP-52’nin bir gezegeni olduğu 2011 yılında geçiş (transit) gözlemleri ile keşfedilmiştir. Gezegenin kütlesi Jüpiter’in yaklaşık yarısı ya da Yer’in 146 katı kadardır.

WASP-52 yıldızı ve ötegezegeni Yer’e 457 ışık yılı uzaklıkta bulunmaktadır. WASP-52’nin gezegeni yıldıza çok yakın, sıcak bir gaz devidir. Bu nedenle, yaşam barındırma olasılığı bulunmamaktadır.

WASP-52 yıldızı Pegasus (Kanatlı At) Takımyıldızında bulunmaktadır ve ilkbahardan sonbahara kadar Türkiye’den gözlenebilmektedir.

Türkiye, ötegezegenine isim verecek
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Pegasus Takımyıldızı ve WASP-52’nin konumu (siyah daire). Görsel: Stellarium
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deoks 1 hf. en beğenilen
15 temm.... Neyse boşver.
1 Yanıt Yanıtla +123
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The Balance 1 hf.
Liste=
15 Temmuz
Payitaht Abdülhamit
Dünya lideri Erdoğan
1 Yanıt Yanıtla +81
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general4242 1 hf.
The çomar
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Olgi 3 gün
2binali
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88mph 3 gün
Tarkan olsun diyecemde, gevur bilmez Tarkanı, popçunun adını verdik sanır
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The Ace of Spades 3 gün
Öte gezegen güzel isim zaten.
Beyond planet mesela. İngilizce'ye çevirdin mi çok cool.
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DH Misafiri 4 gün
isim olarak : gökyüzü işin içindeyse hezarfen
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MANGUTAY 1 hf.
Gezegene isim aranıyor konusunda millet gelip iktidara olan nefretini kusmuş. Bir sakin olun lan Tayyip bulmadı gezegeni.
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sefa1451 1 hf.
Sayın C başkanı Erdoğan verir ismini a haberde izleriz Türkiye uzaya hükmediyor uzayda yıldızın açılışını yaptık hayırlısıylan 2123 de uçuşlara başlıyacağız şimdi iş gençlerde siz gençler çalışacaksınız daha güçlü bir Türkiye için uzaya hükmetmek için çalışacaksınız hayırlısıyla şu istanbul seçimlerini bir bitirelim kazasız belasız illet ittifakını sandığa gömüyor muyuz diye seçime bile bağlar bak aynen bu cümleleri kullanır.
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furandor 1 hf.
World leader the imamoğlu koysunlar.
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6equj5 1 hf.
Baska zaman adamların derdine bak bizim derdimize bak derler. Bilim adına bisey olunca da yorumlar şekil a daki gibi. Bir gelişme olacaksa da olmaz bu kafayla zaten yanlışa yanlışla yaklaşmayın artık

Isim olarak aklıma uygun bir sey gelmiyor ne yazik ki
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Redunay 1 hf.
Redunay
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Pandemic 1 hf.
MKA
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