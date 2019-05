NASA ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden güç birliği: Beraber Mars'a gidiyorlar

NASA her ne kadar 2030'lu yıllarda Mars'a insanlı bir görev düzenleneceğini belirtiyor olsa da uzay ajansının bu planı hem ABD meclisi hem de Amerikan halkı tarafından pek çok eleştiriye maruz kalıyor. Görevin trilyon dolarlara ulaşan maliyetinin yanı sıra bilimsel anlamda da fazla umut vermiyor olması nedeniyle artık birçok kesim bu planın pek de gerçekçi olmadığını ifade etmeye başladı.İnsanoğlunun başka bir gezegene yapacağı ilk yolculuğu 2030'lu yıllarda gerçekleştirmek için elinden geleni yapan NASA ise hem SpaceX gibi uzay şirketleriyle hem de diğer ülkelerle iş birliği yapmak istiyor. Bu alandaki çalışmalarına Orta Doğu'da devam eden NASA son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'yle yeni bir anlaşmaya imza attı . Böylece BAE Uzay Ajansı geçtiğimiz Pazar günü imzalanan anlaşmayla birlikte insanlığın Mars yolculuğuna katkı sağlayacak ülkeler arasına girmiş oldu.Atılan imzalar doğrultusunda bilimsel verilerin paylaşımından teleskoplar ve uzay araçlarına kadar birçok alanda iş birliği yapacak olan iki ülkenin odak noktası ise tahmin edeceğiniz üzere Mars'ın keşfi olacak. BAE Uzay Ajansı'ndan Khalifa Al Romaithi ise bu anlaşmanın her iki ülke için de çok önemli faydalar sağlayacağını belirtiyor.NASA'nın Mars'a Yolculuk planlarına isteyen her ülkelenin katkı sağlayabileceğini belirten Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi başkanı Charles Bolden kendi blogundan yaptığı açıklamalarda ,"Birlikte Mars'a ulaşabilir ve insanoğlunu yeni zirvelere taşıyabiliriz...ve taşıyacağız da." ifadelerini kullandı. Uzay diplomasisinin tüm insanlığa sağlayacağı faydalardan sıklıkla bahseden Bolden bu tür anlaşmaların bizleri, bir canlı türü olarak, bir araya getireceğini belirtiyor.ABD, Hindistan, ESA, Çin ve Rusya gibi Birleşik Arap Emirlikleri de yakın zamanda Mars'a bir uzay aracı göndermenin planlarını yapıyor. 2021 yılında insansız bir uzay aracını Kızıl Gezegen'e göndermek isteyen BAE Uzay Ajansı NASA'dan önce Çin, Rusya ve İngiltere'yle de anlaşma imzalamıştı.