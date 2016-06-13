NASA ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden güç birliği: Beraber Mars'a gidiyorlar

NASA her ne kadar 2030'lu yıllarda Mars'a insanlı bir görev düzenleneceğini belirtiyor olsa da uzay ajansının bu planı hem ABD meclisi hem de Amerikan halkı tarafından pek çok eleştiriye maruz kalıyor. Görevin trilyon dolarlara ulaşan maliyetinin yanı sıra bilimsel anlamda da fazla umut vermiyor olması nedeniyle artık birçok kesim bu planın pek de gerçekçi olmadığını ifade etmeye başladı.
İnsanoğlunun başka bir gezegene yapacağı ilk yolculuğu 2030'lu yıllarda gerçekleştirmek için elinden geleni yapan NASA ise hem SpaceX gibi uzay şirketleriyle hem de diğer ülkelerle iş birliği yapmak istiyor. Bu alandaki çalışmalarına Orta Doğu'da devam eden NASA son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'yle yeni bir anlaşmaya imza attı. Böylece BAE Uzay Ajansı geçtiğimiz Pazar günü imzalanan anlaşmayla birlikte insanlığın Mars yolculuğuna katkı sağlayacak ülkeler arasına girmiş oldu.
Atılan imzalar doğrultusunda bilimsel verilerin paylaşımından teleskoplar ve uzay araçlarına kadar birçok alanda iş birliği yapacak olan iki ülkenin odak noktası ise tahmin edeceğiniz üzere Mars'ın keşfi olacak. BAE Uzay Ajansı'ndan Khalifa Al Romaithi ise bu anlaşmanın her iki ülke için de çok önemli faydalar sağlayacağını belirtiyor.
"İsteyen her ülke bu görevin bir parçası olabilir"
NASA'nın Mars'a Yolculuk planlarına isteyen her ülkelenin katkı sağlayabileceğini belirten Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi başkanı Charles Bolden kendi blogundan yaptığı açıklamalarda,"Birlikte Mars'a ulaşabilir ve insanoğlunu yeni zirvelere taşıyabiliriz...ve taşıyacağız da." ifadelerini kullandı. Uzay diplomasisinin tüm insanlığa sağlayacağı faydalardan sıklıkla bahseden Bolden bu tür anlaşmaların bizleri, bir canlı türü olarak, bir araya getireceğini belirtiyor.
Birleşik Arap Emirlikleri 2021'de Mars'a uzay aracı gönderecek
ABD, Hindistan, ESA, Çin ve Rusya gibi Birleşik Arap Emirlikleri de yakın zamanda Mars'a bir uzay aracı göndermenin planlarını yapıyor. 2021 yılında insansız bir uzay aracını Kızıl Gezegen'e göndermek isteyen BAE Uzay Ajansı NASA'dan önce Çin, Rusya ve İngiltere'yle de anlaşma imzalamıştı.
İnsanoğlunun başka bir gezegene yapacağı ilk yolculuğu 2030'lu yıllarda gerçekleştirmek için elinden geleni yapan NASA ise hem SpaceX gibi uzay şirketleriyle hem de diğer ülkelerle iş birliği yapmak istiyor. Bu alandaki çalışmalarına Orta Doğu'da devam eden NASA son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'yle yeni bir anlaşmaya imza attı. Böylece BAE Uzay Ajansı geçtiğimiz Pazar günü imzalanan anlaşmayla birlikte insanlığın Mars yolculuğuna katkı sağlayacak ülkeler arasına girmiş oldu.
Atılan imzalar doğrultusunda bilimsel verilerin paylaşımından teleskoplar ve uzay araçlarına kadar birçok alanda iş birliği yapacak olan iki ülkenin odak noktası ise tahmin edeceğiniz üzere Mars'ın keşfi olacak. BAE Uzay Ajansı'ndan Khalifa Al Romaithi ise bu anlaşmanın her iki ülke için de çok önemli faydalar sağlayacağını belirtiyor.
"İsteyen her ülke bu görevin bir parçası olabilir"
NASA'nın Mars'a Yolculuk planlarına isteyen her ülkelenin katkı sağlayabileceğini belirten Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi başkanı Charles Bolden kendi blogundan yaptığı açıklamalarda,"Birlikte Mars'a ulaşabilir ve insanoğlunu yeni zirvelere taşıyabiliriz...ve taşıyacağız da." ifadelerini kullandı. Uzay diplomasisinin tüm insanlığa sağlayacağı faydalardan sıklıkla bahseden Bolden bu tür anlaşmaların bizleri, bir canlı türü olarak, bir araya getireceğini belirtiyor.
Birleşik Arap Emirlikleri 2021'de Mars'a uzay aracı gönderecek
ABD, Hindistan, ESA, Çin ve Rusya gibi Birleşik Arap Emirlikleri de yakın zamanda Mars'a bir uzay aracı göndermenin planlarını yapıyor. 2021 yılında insansız bir uzay aracını Kızıl Gezegen'e göndermek isteyen BAE Uzay Ajansı NASA'dan önce Çin, Rusya ve İngiltere'yle de anlaşma imzalamıştı.
https://www.engadget.com/2016/06/12/nasa-and-the-uae-team-up-on-space-exploration/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Valla ben müslümanında hristiyanında değilim. Herkes gelişsin, insanlığın iyiliği için bir şeyler yapsın. Ama buradaki durumun müslümanlığın gelişmesi ile hiç alakası yok. Teknolojiyi üreten, kullanacak beyinlere sahip olan Nasa. Para kaynağı ise araplar. Ha bol buldukları parayı altın kaplama araçları bile sağa sola hurda diye atarak har vurup harman savuranlar da araplar. Ki müslümanlıkta israf, aşırılık günahtır. Ama allah-u ekber deyip trilyonları sağa sola saçma sapan savuranlar da onlar.
Zaten Amerika İran hariç tüm müslüman ülkelerin içerisinde olduğu gibi BAE'nin yönetiminin de içerisinde. Müslüman ülkeler kendi içlerindeki kral, başbakan, cumhurbaşkanı gibi mertebelere bile getirilmiş Amerika eş başkanlarını, ajanlarını temizlemedikleri sürece hiç bir yere yükselemezler. Sömürge ülke yükselse ne olacak, sahibi istediği kadar yükselir, asıl sahibini yükseltemeye yarar.
Acı ama gerçek.
Ne işi var fosil yakıtın marsta üstad ???