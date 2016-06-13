NASA ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden güç birliği: Beraber Mars'a gidiyorlar

2030'lu yıllarda Mars'a insanlı bir görev düzenlemek için elinden geleni yapan Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Birleşik Arap Emirlikleri'yle yeni bir anlaşmaya imza attı.