NASA ve ESA, asteroit tehdidine karşı birlikte çalışacak

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Dünyamızı olası bir asteroit tehdidine karşı korumak için çalışmalar yürüten Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) güçlerini birleştirmeye karar verdi.

Önümüzdeki hafta İtalya’nın başkenti Roma’da toplanacak olan kurumlara ait çalışanlar, potansiyel tehdit oluşturan asteroitlere uzay aracı çarptırma fikri üzerinde çalışmalar yapacak. Bu kapsamda ortak bir araştırma görevi olan Asteroit Etki ve Saptırma Değerlendirmesi’nin (AIDA) uygulanabilir bir çözüm olup olmadığı söz konusu ekipler tarafından masaya yatırılacak.

AIDA görevi dâhilinde Dünya ile Mars arasında bulunan Didymos isimli ikiz asteroitten küçük olanına bir uzay aracı çarptırılırken bir başka uzay aracı da söz konusu çarpma anını inceleyecek. NASA’nın İkili Asteroit Çarpma Testi (DART) kapsamında geliştirdiği uzay aracının gerçekleştireceği çarpma deneyini, İtalyan yapımı LICIACube adı verilen küp uydunun gözlemlemesi planlanıyor.

Yapılan açıklamada; NASA’nın hâlihazırda yapım aşamasında olduğu uzay aracını 2021 yazında uzaya fırlatacağı ve aracın hedefine 2022’nin Eylül ayında 6.6km/sn. hızla çarpacağı ifade edilmiş. Görevin tamamlanmasını müteakip ise ESA yapımı Hera uydusunun 2024 yılında uzaya fırlatılacağı ve iki yıllık yolculuk sonunda bahsi geçen uzay aracının asteroit üzerinde açılan krater ve asteroitin çapıyla ilgili detayları analiz edeceği belirtilmiş.

ESA yaptığı açıklamada Didymos asteroitlerinin neden hedef olarak seçildiğini de açıklığa kavuşturmuş. Buna göre büyük olanın yörüngesinde düşük bir hızla dönen küçük asteroite çarpacak olan DART, asteroitin yörüngesini Dünya’dan da ölçülebilecek şekilde değiştirebilecek.

Kurumlara göre görev neticesinde elde edilecek veriler, gezegenimizi tehdit eden çok daha büyük ve hızlı asteroitlere karşı ileride neler yapılabileceğine de ışık tutacak.

https://www.telegraph.co.uk/news/2019/09/03/european-space-agency-set-team-nasa-stop-asteroids-hitting-earth/