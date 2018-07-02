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NASA, yeni uçağında kullanacağı sessiz süpersonik teknolojisini test edecek

NASA, X-59 isimli yeni süpersonik uçağında yer vereceği sessiz süpersonik teknolojisini halka açık bir şekilde test edecek. Testlerde gönüllü katılımcılar NASA'ya geri bildirimde bulunacak.
10 ay
1,9b
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havacılık
Furkan Babur
Yazar
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NASA, yeni uçağında kullanacağı sessiz süpersonik teknolojisini test edecek
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NASA, ilk olarak 1947 yılında üretmeye başladığı X serisi uçakların sonuncusu olan X-59 için önemli bir testi başlatmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde X-59'un QueSST ismiyle anılacağını duyuran uzay ajansı, bu uçakta kullanılacak olan ve uçağa adını veren sessiz süpersonik teknolojisini halka açık bir şekilde gönüllü katılımcılarla test edecek. Testlerde F/A-18 Hornet uçağı Mach1 hızının(saatte 1225 kilometre) üstünde hareket ederken gönüllüler uçağın neden olduğu ses patlamalarının şiddetini bildirecek.


Teknolojinin sessizliğini ispatlamak istiyor 

Ses hızından daha hızlı hareket eden uçaklar önünde bir şok dalgası oluştuğundan 200 desibelin üzerinde sonik patlama sesi meydana gelebiliyor. Bu ses sivil hayata zarar verdiği gibi bölgedeki canlıların hayatını da tehlikeye atıyor. Süpersonik uçakların getirdiği bu tehlike 1973 yılında ABD'li yetkililer tarafından gündeme taşınmış ve aynı yıl içinde süpersonik uçakların sivil havacılıkta kullanımını tamamen yasaklayan bir düzenleme oluşturulmuştu. Yine benzer bir düzenlemeyle bu uçakların askeri amaçla kullanımı halinde de seyahat edebileceği bölgeler önemli ölçüde kısıtlanmıştı.


Süpersonik uçakların sivil havacılıkta, çevreye zarar vermeden kullanılabileceğini göstermek isteyen NASA ise ilk kez 2016 yılında X-59 projesini duyurmuştu. Uçağı Lockheed Martin şirketiyle birlikte geliştiren NASA'nın nihai amacı otomobil kapısını kapatma sesinden daha sessiz bir şekilde hareket eden süpersonik yolcu uçağı geliştirmek. Bu bağlamda sessiz süpersonik teknolojisinin test edilmesi uçağın prototipinin oluşturulması için atılması gereken en büyük adımlardan biri. Kasım ayında gerçekleştirilecek olan testlerde en az 500 gönüllü yer alacak ve teknolojinin gerçekten NASA'nın istediği sessizliği sağlayıp sağlamadığı ölçülecek.


Tabi X-59'un gökyüzünde süzülmesi için uzun bir zaman çizelgesi hazırlandığını belirtmekte fayda var. Yani sessiz süpersonik teknolojisinin başarıyla test edilmesi X-59'u yakın bir zamanda gökyüzünde göreceğimiz anlamına gelmiyor. NASA'nın açıklamasına göre X-59 en erken 2021 yılında test uçuşlarına başlayacak. 


https://www.engadget.com/2018/07/02/nasa-public-test-for-quiet-supersonic-tech/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 10 ay
hala daha ; plazma motor teknolojisini ne zaman geliştirecekler diye
sabırla bekliyorum !
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İtalyada ilticacı 10 ay
Makorna paketleri ne tarafta
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