NASA'nın X-59 sessiz süpersonik uçağının ilk uçuşu ertelendi!

İlk uçuş 2024’e ertelendi
NASA'nın Quesst misyonunun en önemli parçası olan X-59 uçağı ses hızından daha hızlı uçmak ve ses bariyerini aştığında çıkan gürültüyü azaltmak üzere tasarlanmış deneysel bir uçak konumunda. Yer gürültüsünün 60 dB(A) civarında, yani mevcut süpersonik uçakların yaklaşık 1/1000'i kadar olması bekleniyor. Bu, şok dalgalarının birleşmesini önlemek için uzun, dar bir gövde ve kanatlar kullanılarak elde ediliyor. Uçağın kara üzerinde yapacağı sonik patlama gürültüsünün bir arabanın kapısını sertçe kapatmakla eşdeğer olması bekleniyor. X-59’un kara üzerinde testler yaparak halkın tepkisini ölçmesi hedefleniyor. Eğer başarılı olunursa kara üzerinde süpersonik uçuşlar tekrar geri dönebilir.
NASA, uçağın yeni teknolojiyi, F-16 avcı uçağından alınan iniş takımı ve F-15'ten uyarlanan yaşam destek sistemi gibi bir dizi yerleşik uçaktan alınan sistem ve bileşenlerle birleştirdiğini belirtti. Bu sistemlerin birlikte çalışabilir hale getirilmesinin zaman aldığını söyleyen NASA, entegrasyon testlerinden sonra daha spesifik bir tarih açıklayacaklarını aktarıyor.
X-59, 29 metre uzunluğunda ve 9 metre kanat açıklığında olacak ve maksimum kalkış ağırlığı 14,700 kg olarak gerçekleşecek. General Electric F414 motoruyla tahrik edilen uçak 55,000 feet yükseklikte Mach 1.42 (1,510 km/h) seyir hızına çıkabilecek. Böylesine yüksek hızlar varış noktaları arasındaki uçuş sürelerini önemli ölçüde azaltacak.Kaynakça https://www.nasa.gov/aeronautics/nasa-targets-2024-for-first-flight-of-x-59-experimental-aircraft/ https://www.inceptivemind.com/nasa-x-59-quiet-supersonic-aircraft-moves-closer-first-flight/35531/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.