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NASA'dan herkese ve her şeye uygun GIF'ler

NASA iki yeni hesabını duyurmuştu. Biri Pinterest diğeri ise popüler GIF platformu Giphy. Elindeki ilgi çekici görselleri paylaşmayı seven NASA, herkese ve her şeye yetecek GIF arşivi paylaştı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Zamazingo
Göksel Ali Pehlivan
Yazar
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NASA'dan herkese ve her şeye uygun GIF'ler
 
 NASA daha önce iki yeni hesabının duyurusunu yapmıştı. Giphy ve Pinterest hesaplarını giflerle doldurdu.

 Herkese NASA'dan GIF

 Astronotları, roketleri ve artistik görsel çalışmaları zaman zaman hesaplarında paylaşan NASA popülerliği artan GIF akımına ayak uydurmuşa benziyor. 
 NASA, Giphy hesabından paylaştığı GIF'lerde hem çalışmalarını, hem bazı görselleri hem de arşivindeki ilginç görselleri ve anları paylaştı. Toplamda 462 GIF paylaşılmış durumda.
GIF'ler genel olarak birkaç saniyelik görüntülerden oluşuyor. Çeşitlilik konusunda oldukça zengin olan görsellerde render çalışmaları, prototiplerin kısa animasyonları, basit araçların yapımı, ortaya çıkan ilginç tepkiler gibi ilginç GIF'ler var.
BURADAN NASA'nın Giphy hesabına ve paylaşılan GIF'lere erişebilirsiniz.
NASA'dan herkese ve her şeye uygun GIF'ler
 

http://www.theverge.com/2016/12/10/13899124/nasa-giphy-account-reaction-gifs-every-feeling-emotion Yorum Yaz
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Xloud 2 yıl en beğenilen
A101 buroşürüde yayınlar mısınız lütfen pdf olsun mümkünse...
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1 Avatar
exterminant 2 yıl
ne gereksiz şeyler bunlar yahu
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lawbreaker 2 yıl
ne alakaysa
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Xloud 2 yıl en beğenilen
A101 buroşürüde yayınlar mısınız lütfen pdf olsun mümkünse...
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esmerbuyucu 2 yıl
İhtiyacımız vardı.
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