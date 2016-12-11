NASA'dan herkese ve her şeye uygun GIF'ler

NASA daha önce iki yeni hesabının duyurusunu yapmıştı. Giphy ve Pinterest hesaplarını giflerle doldurdu.

Herkese NASA'dan GIF

Astronotları, roketleri ve artistik görsel çalışmaları zaman zaman hesaplarında paylaşan NASA popülerliği artan GIF akımına ayak uydurmuşa benziyor.

NASA, Giphy hesabından paylaştığı GIF'lerde hem çalışmalarını, hem bazı görselleri hem de arşivindeki ilginç görselleri ve anları paylaştı. Toplamda 462 GIF paylaşılmış durumda.

GIF'ler genel olarak birkaç saniyelik görüntülerden oluşuyor. Çeşitlilik konusunda oldukça zengin olan görsellerde render çalışmaları, prototiplerin kısa animasyonları, basit araçların yapımı, ortaya çıkan ilginç tepkiler gibi ilginç GIF'ler var.

BURADAN NASA'nın Giphy hesabına ve paylaşılan GIF'lere erişebilirsiniz.

http://www.theverge.com/2016/12/10/13899124/nasa-giphy-account-reaction-gifs-every-feeling-emotion