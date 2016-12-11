Qualcomm 48 çekirdekli 10nm işlemcisini gösterdi

İşlemci üretiminde daha çok çekirdek, daha yüksek frekanslar, daha düşük güç tüketimi, daha gelişmiş üretim teknikleri görmeye son dönemde oldukça aşinayız. Qualcomm da gelecek planlarını anlattığı sunumunda 10nm çalışmalarını da anlattı.

Serverlar için yeni bir dönem

Server tarafında bir süredir ARM tabanlı SoC'ler gündemdeydi ve hatta birkaç girişim de yapılmıştı ancak bu alanda ciddi yatırımlar yeni yeni gün yüzüne çıkıyor. ARM işlemcilerin güncel teknolojileri desteklemesi, güçlenmesi ve enerji verimlilikleri gibi sebeplerle server tarafında da daha albenili olmaya başlamaları ile bu alan büyümeye başladı.

Qualcomm gelecek planlarını anlattığı bir sunumunda 10nm üretim geometrisine sahip Centriq 2400 ailesinden 48 çekirdekli yeni işlemcisini de gösterdi. Serverları hedef alan yeni işlemci yüksek enerji verimliliği ile dikkat çekiyor. Bu işlemcilerin serverları hedef alması sebebiyle ev ve oyun için ARM tabanlı işlemci bekleyenleri üzecek olsa da yüksek enerji verimliliği sebebiyle bazı online hizmetleri hızlandırması ve/veya ucuzlatması oldukça olası gözüküyor.

http://www.tweaktown.com/news/55400/qualcomm-teases-48-core-processor-10nm-process/index.html