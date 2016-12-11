Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Qualcomm 48 çekirdekli 10nm işlemcisini gösterdi

Qualcomm 10nm üretim sürecine hazırlıklarını 48 çekirdekli server işlemcisini gösterek tanıttı. ARM tabanlı Falkor 10nm işlemcisi Centriq 2400 ailesinden olacak.
2 yıl
4,7b
1
26
İşlemci
Göksel Ali Pehlivan
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
İşlemci üretiminde daha çok çekirdek, daha yüksek frekanslar, daha düşük güç tüketimi, daha gelişmiş üretim teknikleri görmeye son dönemde oldukça aşinayız. Qualcomm da gelecek planlarını anlattığı sunumunda 10nm çalışmalarını da anlattı.

Serverlar için yeni bir dönem

Server tarafında bir süredir ARM tabanlı SoC'ler gündemdeydi ve hatta birkaç girişim de yapılmıştı ancak bu alanda ciddi yatırımlar yeni yeni gün yüzüne çıkıyor. ARM işlemcilerin güncel teknolojileri desteklemesi, güçlenmesi ve enerji verimlilikleri gibi sebeplerle server tarafında da daha albenili olmaya başlamaları ile bu alan büyümeye başladı.
Qualcomm gelecek planlarını anlattığı bir sunumunda 10nm üretim geometrisine sahip Centriq 2400 ailesinden 48 çekirdekli yeni işlemcisini de gösterdi. Serverları hedef alan yeni işlemci yüksek enerji verimliliği ile dikkat çekiyor. Bu işlemcilerin serverları hedef alması sebebiyle ev ve oyun için ARM tabanlı işlemci bekleyenleri üzecek olsa da yüksek enerji verimliliği sebebiyle bazı online hizmetleri hızlandırması ve/veya ucuzlatması oldukça olası gözüküyor.

http://www.tweaktown.com/news/55400/qualcomm-teases-48-core-processor-10nm-process/index.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
BekirTemel 2 yıl en beğenilen
Tüm Rizeliler adına 53 çekirdekli işlemci gelsin diyorum
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hidrojennn 2 yıl Firaristt-Editör
Firaristt

Server sistemleri çok çekirdek kullanabiliyor. O tarafta ciddi bir sıkıntı değil bu durum. Zaten bu yüzden ev kullanıcısına hitap etmiyor. Bizim kullandığımız çoğu uygulama 4 çekirdeği verimli kullanabiliyor ancak. 8 çekirdek olduğunda kullandığımız uygulamaların %95'i belki fazlası hepsine verimli şekilde ölçeklenemiyor. Server tarafıyla aradaki bir diğer fark ise, serverlara gelen işler daha küçük ancak çok sayıda oluyor. Bu da çok güçlü çekirdeklere sahip olmayı ölçekleme anlamında anlamsız kılıyor. Gösterimi yapılan işlemci bu sebeplerle ev kullanıcısından ziyade büyükü yüzlerce, binlerce işlemci barındıran server sistemlerini hedef alıyor. Umarım yakında ev kullanıcısına hitap eden modelleri de görürüz. Belki çok ciddi bir işlem gücü sunamayacak ama temel işlemleri rahatlıkla yapabileceğini düşünüyorum.

kullanıyor demekle olmuyor. ben bilgisayar programcısıyım. kernel kullanmasıyla olmuyor sadece. işletim sisteminin api'leri var, gdi var, sürücüleri var, kütüphaneler var
varda var. aygıt yönetimi var, bellek yönetimi var, işlem yönetimi var, dosya yönetimi var. insanlar sanıyor ki programı yazdın derleyince edince direk bütün çekirdekleri kullanıyor. yok öyle bir şey. sen adresleyeceksin, iş yükünü çekirdeklere böleceksin. Hele web sunucu gibi program yazarken o kadar çekirdek nasıl kullanılacak o da muamma. ben video işleme, grafik işleri dışında bütün çekirdeklerin tam verimli kullanılabileceğini sanmıyorum. intel'in iş yükünü çekirdeklere yayma konusunda aldığı bir patent var, belki o randıman verir. hadi işlemcide düzenleme yaptılar l1, l2 cache nasıl kullanacaklar? her çekirde ayrı cache'mi yapacaklar. adamlar kullanıyor deyince, kullanmıyor işletim sistemi de, üstüne çalışan programda. qualcom'un kendi açıklaması vardı çok çekirdek verimli olmuyor diye. 48 çekirdek sadece pazarlama taktiğimi? amd, intel gibi işlemci ile ilgili pek çok patente sahip firma enerjiyi kısıp çekirdek sayısını artırmayı bilmiyormu? tamda amd arm'la lisanslama yapmış melez bir server işlemcisi geliştirirken. arm işlemci serverdeki iş yükünü öyle kolayca kaldıramaz. sadece çekirdek artırmakla bu iş çözülmez. çözse mips, digital alpha risc işlemciler çözer piyasadan silinmezlerdi.
FiraristtServer sistemleri çok çekirdek kullanabiliyor. O tarafta ciddi bir sıkıntı değil bu durum. Zaten bu yüzden ev kullanıcısına hit...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Firaristt 2 yıl hidrojennn
Server sistemleri çok çekirdek kullanabiliyor. O tarafta ciddi bir sıkıntı değil bu durum. Zaten bu yüzden ev kullanıcısına hitap etmiyor. Bizim kullandığımız çoğu uygulama 4 çekirdeği verimli kullanabiliyor ancak. 8 çekirdek olduğunda kullandığımız uygulamaların %95'i belki fazlası hepsine verimli şekilde ölçeklenemiyor. Server tarafıyla aradaki bir diğer fark ise, serverlara gelen işler daha küçük ancak çok sayıda oluyor. Bu da çok güçlü çekirdeklere sahip olmayı ölçekleme anlamında anlamsız kılıyor. Gösterimi yapılan işlemci bu sebeplerle ev kullanıcısından ziyade büyükü yüzlerce, binlerce işlemci barındıran server sistemlerini hedef alıyor. Umarım yakında ev kullanıcısına hitap eden modelleri de görürüz. Belki çok ciddi bir işlem gücü sunamayacak ama temel işlemleri rahatlıkla yapabileceğini düşünüyorum.
Server sistemleri çok çekirdek kullanabiliyor. O tarafta ciddi bir sıkıntı değil bu durum. Zaten bu yüzden ev kullanıcısına hitap etmiyor. Bizim kullandığımız ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kaptan666 2 yıl
Akıllı şehirlerin gündemde olduğu bu yıllarda çok stratejik bir hamle olmuş.
Yakın gelecekte, eğer her şey ön görüldüğü gibi olur ise, sokak-mahalle-ilçe-il-ülke-dünya şeklinde bir çözünürlük olacak ve her bir seviyede farklı güçte serverlar kullanılması gerekecek.
Bu işlemci de rahatlıkla bir sokaktaki; gaz detektörleri, trafik ışıkları, trafik akış ve denetimi, hız-radarları, çöp konteynerlarının doluluk oranı, yolun kayganlık durumu vs. gibi birçok IoT cihazı kontrol edip bir üst seviyede çalışan severa bilgi aktarabilir.
Yani yakın gelecekte distributed - seviyelere göre dağılmış bir mimari kurgulanıyorsa bu tam aranan server olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cosica 2 yıl
konu derin. okudum çıkıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
suslu76 2 yıl
benim bildigim linux kernel tek bir imajda 4096 thread'e kadar destekliyor, 48 hicbir sey degil o anlamda. programlarin cok cekirdek kullanacak sekilde yazilmasi gerekiyor ama zaten server programlari hep cok cekirdegi destekliyor. ayrica 2. sinif bir bilg. muhendisi de paralel program yazabilir ve 2 thread ile 4096 thread kullanan basit bir programin kodu ayni olabilir onlar icin. arm icin yazilmis os'lar nasil bilmiyorum.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Firaristt 2 yıl suslu76
Bilgisayar mühendisliğinde 2.sınıf öğrencisi olarak cevap vereyim. Evet, biraz uğraşınca yazabiliyoruz. Hatta CUDA hızlandırması dahi kullanabiliyoruz kısıtlı da olsa. Yazılım tarafında ölçenmeme gibi bir şey olmaz. Ölçeklemeyi yapmak nispeten kolay. Ancak bunu verimli yapmak... Asıl mesele zaten orada. Potansiyel olarak elimizde inanılmaz bir kaynak var, ancak bunu nasıl kullandığımıza bağlı olarak çok kötü veya çok verimli olarak kullanabiliyoruz. Bazı işlemlerde ise tamamen yapıyla ve fiziksel kısıtlamalarla kısıtlanıyoruz. Bazı işlemleri belirli bir sürenin altında yapmanın tek yolu birim işlem hızını arttırmak, frekans arttırmak olabiliyor. %30 kullanım varken deliler gibi darboğaz olması gibi durumlar bazen bundan kaynaklanabiliyor. Server yazılımlarında bu konuda zaten pek bir sorun yok. Çok çekirdek konusunda son kullanıcı yani ev kullanıcısı ve mobil cihazlarda sorun var ki o da uygulama ihtiyaçlarıyla da alakalı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
çekirdek delisi bu olsa gerek :D :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 2 yıl
48 çekirdek olsa ne yazar Xeon'un karşısında bir hiç.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MHEC 2 yıl
Dh de alsın bundan bitane
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hidrojennn 2 yıl
o çekirdekleri kullanacak düzgün bir progam ve işletim sistemi alt yapısı kurulursa iyi bir gelişme olur.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Firaristt 2 yıl hidrojennn
Server sistemleri çok çekirdek kullanabiliyor. O tarafta ciddi bir sıkıntı değil bu durum. Zaten bu yüzden ev kullanıcısına hitap etmiyor. Bizim kullandığımız çoğu uygulama 4 çekirdeği verimli kullanabiliyor ancak. 8 çekirdek olduğunda kullandığımız uygulamaların %95'i belki fazlası hepsine verimli şekilde ölçeklenemiyor. Server tarafıyla aradaki bir diğer fark ise, serverlara gelen işler daha küçük ancak çok sayıda oluyor. Bu da çok güçlü çekirdeklere sahip olmayı ölçekleme anlamında anlamsız kılıyor. Gösterimi yapılan işlemci bu sebeplerle ev kullanıcısından ziyade büyükü yüzlerce, binlerce işlemci barındıran server sistemlerini hedef alıyor. Umarım yakında ev kullanıcısına hitap eden modelleri de görürüz. Belki çok ciddi bir işlem gücü sunamayacak ama temel işlemleri rahatlıkla yapabileceğini düşünüyorum.
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
keskin53 2 yıl
windows arm emilatör yazıyor buymuş sebebi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 2 yıl
MediaTek'ten bir cevap bekliyoruz. Nede olsa çok çekirdeği seviyor. Ama pek iş yapmıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tugrul_512bit 2 yıl
En az 8 bellek kanalı olacaksa iyi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4677 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
qualcomm, İşlemci ve
3 etiket daha Donanım MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl 5TL'ye 100KM gidecek otomobilin hikayesi 2 yıl Moto G5 serisi Mart ayına hazırlanıyor 2 yıl Yeni nanoteknoloji sayesinde insan hareketlerinden enerji elde edilebilecek 2 yıl Google, otonom araç bölümünü bağımsız bir birim haline getirebilir 2 yıl Çin, elektrikli otomobil cenneti olmaya doğru gidiyor 2 yıl Hızlı ve Öfkeli 8'in ilk fragmanı ve posteri yayınlandı 2 yıl Çılgın işlemci tasarımı rafa kaldırıldı: Broadcom Vulcan analizi 2 yıl AMD Radeon RX460'a %12.5 Performans Artışı 2 yıl Yerli otomobilde hedef 2019 2 yıl Bu yıl da Flickr platformunu iPhone domine etti 2 yıl Insta 360 Air ile Android telefonlarda 360 derece videolar çekin 2 yıl Deniz suyundan yapılan piller yeni bir döneme kapı aralayabilir 2 yıl Samsung Galaxy Note 7'yi kullanılmaz hale getirecek güncelleme 2 yıl A-Data XPG Z1 RAM incelemesi "Çekici tasarım, yüksek hızaşırtmayla buluştu" 2 yıl Clash of Clans ve Clash Royale karakterleri çizgi film oldu 2 yıl Faraday Future'dan resmi lansman öncesi teaser görseller gelmeye devam ediyor 2 yıl Apple'ın seçimi ile 2016 yılının en iyi oyunları ve uygulamaları 2 yıl 6 GB RAM ve 6 inç ekranlı Samsung Galaxy C9 Pro küresel pazara geliyor 2 yıl Renault, ocak ayında elektrikli bir ticari araç tanıtacak 2 yıl NASA'dan herkese ve her şeye uygun GIF'ler 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Qualcomm 48 çekirdekli 10nm işlemcisini gösterdi Sonraki Justice League 2 ertelendi: Önce Ben Affleck'in Batman filmi gelecek 2 yıl Üç önemli Linux kernel güvenlik açığı kapatıldı 2 yıl Çin’in yenilikçi otobüs projesi çürümeyi bekliyor 2 yıl Kan zehirlenmeleri için önemli gelişme 2 yıl Sony Android 7.1.1'i yayınlayan ilk üretici olmayı hedefliyor 2 yıl Apple AirPods geciktikçe gecikiyor 2 yıl Xiaomi 12 Aralık'ta yeni elektrikli aracını tanıtacak 2 yıl Apple, CarPlay ile uyumlu modeller listesine 50 yeni araç ekledi 2 yıl Milli Savaş Tankımız Altay'ın kardeşi: Tulpar 2 yıl 2016 yılı boyunca Facebook’ta en çok ne konuşuldu? 2 yıl Avrupa Birliği'nden Volkswagen uyarısı 2 yıl iPhone 8'in fiyatı bin doların üzerine çıkabilir 2 yıl Mercedes AMG GT R, 7:10.9 dakika tur zamanı ile Nürburgring rekorunu kırdı 2 yıl Denuvo'ya bir darbe de DOOM'dan 2 yıl Asus'tan 13.3 İnçlik Atom Karınca 2 yıl AMD Radeon Crimson ReLive Edition duyuruldu! 2 yıl War for the Planet of the Apes'in ilk fragmanı yayınlandı 2 yıl Cooler Master MasterBox 5T Tanıtıldı 2 yıl Nesnelerin interneti üzerinden yapılan saldırılar insanları öldürebilir! 2 yıl Dronelar kan naklinde kullanılabilir Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim