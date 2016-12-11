Qualcomm 48 çekirdekli 10nm işlemcisini gösterdi

İşlemci üretiminde daha çok çekirdek, daha yüksek frekanslar, daha düşük güç tüketimi, daha gelişmiş üretim teknikleri görmeye son dönemde oldukça aşinayız. Qualcomm da gelecek planlarını anlattığı sunumunda 10nm çalışmalarını da anlattı.
Serverlar için yeni bir dönem
Server tarafında bir süredir ARM tabanlı SoC'ler gündemdeydi ve hatta birkaç girişim de yapılmıştı ancak bu alanda ciddi yatırımlar yeni yeni gün yüzüne çıkıyor. ARM işlemcilerin güncel teknolojileri desteklemesi, güçlenmesi ve enerji verimlilikleri gibi sebeplerle server tarafında da daha albenili olmaya başlamaları ile bu alan büyümeye başladı.
Qualcomm gelecek planlarını anlattığı bir sunumunda 10nm üretim geometrisine sahip Centriq 2400 ailesinden 48 çekirdekli yeni işlemcisini de gösterdi. Serverları hedef alan yeni işlemci yüksek enerji verimliliği ile dikkat çekiyor. Bu işlemcilerin serverları hedef alması sebebiyle ev ve oyun için ARM tabanlı işlemci bekleyenleri üzecek olsa da yüksek enerji verimliliği sebebiyle bazı online hizmetleri hızlandırması ve/veya ucuzlatması oldukça olası gözüküyor.
http://www.tweaktown.com/news/55400/qualcomm-teases-48-core-processor-10nm-process/index.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
kullanıyor demekle olmuyor. ben bilgisayar programcısıyım. kernel kullanmasıyla olmuyor sadece. işletim sisteminin api'leri var, gdi var, sürücüleri var, kütüphaneler var
varda var. aygıt yönetimi var, bellek yönetimi var, işlem yönetimi var, dosya yönetimi var. insanlar sanıyor ki programı yazdın derleyince edince direk bütün çekirdekleri kullanıyor. yok öyle bir şey. sen adresleyeceksin, iş yükünü çekirdeklere böleceksin. Hele web sunucu gibi program yazarken o kadar çekirdek nasıl kullanılacak o da muamma. ben video işleme, grafik işleri dışında bütün çekirdeklerin tam verimli kullanılabileceğini sanmıyorum. intel'in iş yükünü çekirdeklere yayma konusunda aldığı bir patent var, belki o randıman verir. hadi işlemcide düzenleme yaptılar l1, l2 cache nasıl kullanacaklar? her çekirde ayrı cache'mi yapacaklar. adamlar kullanıyor deyince, kullanmıyor işletim sistemi de, üstüne çalışan programda. qualcom'un kendi açıklaması vardı çok çekirdek verimli olmuyor diye. 48 çekirdek sadece pazarlama taktiğimi? amd, intel gibi işlemci ile ilgili pek çok patente sahip firma enerjiyi kısıp çekirdek sayısını artırmayı bilmiyormu? tamda amd arm'la lisanslama yapmış melez bir server işlemcisi geliştirirken. arm işlemci serverdeki iş yükünü öyle kolayca kaldıramaz. sadece çekirdek artırmakla bu iş çözülmez. çözse mips, digital alpha risc işlemciler çözer piyasadan silinmezlerdi.