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NASA’dan heyecan verici görseller: 2016’nın en çarpıcı anları galerimizde!

NASA, 2016 yılının heyecan verici anlarının fotoğraflarından oluşan bir dizi görsel yayınladı. 66 tane çarpıcı fotoğrafın yer aldığı galeride uçuş kazalarından gezegenlere nefes kesen görseller var.
2 yıl
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Uzay
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Donald Trump’ın seçilmesi ile bütçesinde en ciddi kesinti yaşayacak ABD birimlerinin başında NASA geliyor. Daha şimdiden NASA için tehditkar açıklamalar yapan Trump’ın bu açıklamaları sürerken NASA, 2016 için çok özel bir galeri yayınladı.

66 tane fotoğraftan oluşan listede Gagarin Kozmonot Eğitim Merkezi’nden, Balkonur üssünden fırlatılan Soyuz kapsülüne, tekrar kullanılabilir New Shepard roketi ile uzay turizmini başlatma hedefiyle yola çıkan Blue Origin’e kadar heyecan verici birçok görüntü sizleri bekliyor.

Fotoğraflardan bazıları aşağıda devamı içinse galeriye göz atabilirsiniz.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nun 10 karede hareketi. Saniyede 8 km hızla hareket ediyor
Soyuz kapsülü dünyaya inerken
Soyuz kapsülünü taşıyacak roketler
Antares Roketi

https://www.flickr.com/photos/nasahqphoto/sets/72157677043509510/with/29793081364/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Kartal Göz 2 yıl
Soyuz kapsulünü taşıyacak olan roketlere bak bee! Ateş ediyor.
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kadirirdem 2 yıl
2. Fotoğraf güzel çıkmış.
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Mehmet_Ali61 2 yıl
En altada ki foto robotu andırıyor :D
1 Yanıt Yanıtla +3
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GreyParrot 2 yıl Mehmet_Ali61
Mehmet_Ali61
En altada ki foto robotu andırıyor :D

Pareidolia.
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