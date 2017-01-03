NASA’dan heyecan verici görseller: 2016’nın en çarpıcı anları galerimizde!

Donald Trump’ın seçilmesi ile bütçesinde en ciddi kesinti yaşayacak ABD birimlerinin başında NASA geliyor. Daha şimdiden NASA için tehditkar açıklamalar yapan Trump’ın bu açıklamaları sürerken NASA, 2016 için çok özel bir galeri yayınladı.

66 tane fotoğraftan oluşan listede Gagarin Kozmonot Eğitim Merkezi’nden, Balkonur üssünden fırlatılan Soyuz kapsülüne, tekrar kullanılabilir New Shepard roketi ile uzay turizmini başlatma hedefiyle yola çıkan Blue Origin’e kadar heyecan verici birçok görüntü sizleri bekliyor.

Fotoğraflardan bazıları aşağıda devamı içinse galeriye göz atabilirsiniz.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nun 10 karede hareketi. Saniyede 8 km hızla hareket ediyor

Soyuz kapsülünü taşıyacak roketler

Antares Roketi

https://www.flickr.com/photos/nasahqphoto/sets/72157677043509510/with/29793081364/