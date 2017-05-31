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NASA'dan son dakika açıklaması: "Güneş'in atmosferine uzay aracı gönderiyoruz"

NASA, bugün düzenlenen bir basın toplantısıyla Güneş'e düzenlenecek tarihi bir görevi resmen duyurdu. Parker Solar Probe isimli uzay aracı Güneş'in atmosferine dalacak ilk insan yapımı nesne olacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
9,6b
1
175
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Bugün TSİ 18.00'da önemli bir basın toplantısı düzenleyen NASA, Güneş'in atmosferine düzenlenecek tarihi görevini resmen duyurdu. Uzay ajansının "Güneş'e dokunacağımız ilk görev" olarak tanımladığı Parker Solar Probe isimli uzay sondası 2018'in Ağustos ayında uzaya fırlatılacak.

NASA'nın uzun bir süredir listesinde bulunan Parker Solar Probe, daha önce hiçbir uzay aracının yapamadığı bir şeyi yapacak. Güneş atmosferine dalış yapan ilk insan yapımı nesne olarak tarihe geçecek olan uzay sondası, Güneş'in bilinmeyenleri ortaya çıkarmak adına devrimsel gözlemlere imza atacak.

Güneş'e ne kadar yaklaşacak?


Parker Solar Probe, Güneş'in atmosferine giriş yapacak ilk uzay aracı olacağı için NASA bu görevi "Güneş'e dokunmak" olarak tanımlıyor; Ancak tabi ki uzay aracının Güneş yüzeyine yaklaşması mümkün olmayacak. Güneş'in taç küre olarak bilinen atmosferinin en dış katmanına giriş yapacak olan Parker Solar Probe, yüzeyden yaklaşık 5.9 milyon kilometre uzaklıkta bulunacak.

Hemen bir karşılaştırma yapmak gerekirse bugün itibariyle Güneş'e en çok yaklaşan insan yapımı nesne rekoru NASA'nın 1976'da uzaya fırlattığı Helios 2'ye ait. Güneş yüzeyine yaklaşık 43 milyon kilometre kadar yaklaşan Helios 2 o zamanın şartlarıyla çok büyük bir iş başarmış hatta Güneş'e Merkür'den(~57 milyon km) bile daha çok yaklaşmıştı; Ancak haberimizin konusu olan Parker Solar Probe'un yanında Helios 2'nin yaklaşık 40 sene önce kırdığı bu rekorun adeta esamesi bile okunmayacak. Zira Parker Solar Probe Güneş'e tam 7 kat daha fazla yaklaşacak.

Tabi söz konusu Güneş, yani milyonlarca derece sıcaklıktaki devasa bir nesne olunca 5.9 milyon kilometrelik uzaklık bile çok tehlikeli bir hal alıyor. Uzay araştırmaları tarihindeki en zorlu göreve çıkacak olan Parker Solar Probe, Güneş etrafındaki yörüngesinde yaklaşık 1400 derecelik inanılmaz bir sıcaklıkta ekstrem koşullarda gözlem yapmaya çalışacak.

Tarihin en hızlısı olacak

Önümüzdeki yılın Ağustos ayında uzaya fırlatılacak olan Parker Solar Probe'un 2025 yılına kadar tam 24 kez yakın geçiş gerçekleştirmesi planlanıyor. Güneş etrafındaki bir tam yörüngesini 88 günde tamamlayacak olan uzay aracı, Güneş'e en çok yaklaştığı sırada saatte tam 724.000 kilometrelik inanılmaz bir hıza ulaşarak tarihin en hızlı insan yapımı nesnesi olacak. Rekorun şu anki sahibiyse geçtiğimiz yıl Jüpiter'e ulaşan Juno. Juno ilk yakın geçişi sırasında saatte yaklaşık 265.000 kilometre hıza ulaşmıştı.
NASA'nın Parker Solar Probe göreviyle ilgili yayınladığı video:

https://www.nasa.gov/multimedia/nasatv/index.html#public Yorum Yaz
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umut_baris 2 yıl en beğenilen
O da birşey mi biz 1453 ithal kamyonla konvoy yaptık. İsrafta dünya birincisiyiz.

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The Nameless Man 2 yıl asau
asau

The Nameless Man

asau
Sokaklar homeless dolu. Halkın yarısı vergi kıskacında boğuluyor, ama devlet uzaya onlarca milyar dolarlık araç göndermekle meşgul. Trump istifa!

O homeless'lar ülkeye kaçak gelen insanlar. Devletin sorumluluğunda değil.

Ooo, bir ABDli vatansever, hoşgeldin aramıza! Türkler seni örnekler alsınlar, görsünler ki bir ABDli nasıl savunuyor ülkesi!!

Gerçekleri söyleyince ABD vatandaşlığına mı geçmiş oluyoruz?
asauThe Nameless ManasauSokaklar homeless dolu. Halkın yarısı vergi kıskacında boğuluy...
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Fatih 2 yıl
Akşam serininde gönderin de yanmasın bari.
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Fade to Black 2 yıl
Forum1th nickli arkadaşın mesajından kopyalamışım.saniyede 300.000 km'yi duyunca 300.000 m/saniye çok normal geldi.
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DnzIrmk 2 yıl Fade to Black
Daha ilginci senin hızınla bağımsız olarak bunu yapıyor. :) Yani sen kaç km süratle gidersen git, ışık senin yanından, kendi hızı-senin hızın olarak değil, yine saniyede 300.000 km olarak geçiyor.
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Forum1th 2 yıl Fade to Black
Fade to Black
Forum1th nickli arkadaşın mesajından kopyalamışım.saniyede 300.000 km'yi duyunca 300.000 m/saniye çok normal geldi.


Yanlış hatırlamışım hocam k.bakmayın
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bitlikarınca 2 yıl
Tam hıza ulaşması ne kadar sürecek acaba? Tam hızla 8-9 güne varıyor.
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S-AINT 2 yıl
Benden daha muhalif bi insan yoktur ama şöyle konularla bile saçma sapan biçimde bizi eleştiriyosunuz ya deli oluyorum. Yobaz dediklerinizden o kamyonları oraya dizen adamlardan daha boş adamlarsiniz. Gerçi dh seviyesi bu heralde artık harbiden eski ortam yok.
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selodonanımhaber 2 yıl
Bir mecliste konuşulurken,
Amerikalı :
-biz mars'a gideceğiz, demiş.
Alman :
-biz yakıtsız giden otomobil üreteceğiz, demiş.
Fransız :
-atom bombasını etkisiz hale getirecek projelerimiz var, demiş.
Bizim karadenizli de onlardan geri kalmamak için :
-biz de güneşe gideceğiz, demiş.
-güneşe gidemezsiniz, demişler. güneş yakar.
Karadenizli gülümsemiş :
-o kadar da enayi değiliz, tabi, demiş. akşam serinliğinde gideceğiz
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kultablasi 2 yıl
Bir alttaki baslik "Gökçek Kedili Plastik Havuza 2 Milyon TL Harcadı".
Bence yoruma gerek yok.
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dotacı22 2 yıl
Erimez inş
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gurkanse 2 yıl
bayılıyorum bu yorum kısmına.resmen karacahillerin toplanma platformu
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root_echo 2 yıl
dünyada halen usa aya gitti mi ayda usa bayrağı nasıl dalganır dedikodusu yapılırken gerçek şudur
o bayrak dalgalanmıyor o bayrak aliminyum olduğundan uzay şartları için özel olduğundan öyle duruyor
bizler bilimin magazinini ve dedikodusunu yaparken adamlar özel karbon zirhlı nasıl bir karbonsa o güneşe gidiyor
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Mr Eflatun 2 yıl
Şahane bir şey bu yav
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Fade to Black 2 yıl
sanırım Pakistandan ülkemize dünya ve görünen uzayla ilgili bilgi geldi.bizi aralarına almak istemiyorlar.ondan dolayı üstümüze bu kadar geliyorlar.Türkiye yerine geçecek uydu kürt devleti istiyorlar.bizi gözden çıkarabilirler ve yakın zamanda daha büyük tehlikelerle karşı karşıya kalabiliriz.evet Türkler diğerleri gibi ikiyüzlülük yapamaz dünya düzse düz der geçer, ama zamanı var.
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