NASA'dan son dakika açıklaması: "Güneş'in atmosferine uzay aracı gönderiyoruz"

Bugün TSİ 18.00'da önemli bir basın toplantısı düzenleyen NASA, Güneş'in atmosferine düzenlenecek tarihi görevini resmen duyurdu. Uzay ajansının "Güneş'e dokunacağımız ilk görev" olarak tanımladığı Parker Solar Probe isimli uzay sondası 2018'in Ağustos ayında uzaya fırlatılacak.

NASA'nın uzun bir süredir listesinde bulunan Parker Solar Probe, daha önce hiçbir uzay aracının yapamadığı bir şeyi yapacak. Güneş atmosferine dalış yapan ilk insan yapımı nesne olarak tarihe geçecek olan uzay sondası, Güneş'in bilinmeyenleri ortaya çıkarmak adına devrimsel gözlemlere imza atacak.

Güneş'e ne kadar yaklaşacak?

Tabi söz konusu Güneş, yani milyonlarca derece sıcaklıktaki devasa bir nesne olunca 5.9 milyon kilometrelik uzaklık bile çok tehlikeli bir hal alıyor. Uzay araştırmaları tarihindeki en zorlu göreve çıkacak olan Parker Solar Probe, Güneş etrafındaki yörüngesinde yaklaşık 1400 derecelik inanılmaz bir sıcaklıkta ekstrem koşullarda gözlem yapmaya çalışacak.

Tarihin en hızlısı olacak

Önümüzdeki yılın Ağustos ayında uzaya fırlatılacak olan Parker Solar Probe'un 2025 yılına kadar tam 24 kez yakın geçiş gerçekleştirmesi planlanıyor. Güneş etrafındaki bir tam yörüngesini 88 günde tamamlayacak olan uzay aracı, Güneş'e en çok yaklaştığı sırada saatte tam 724.000 kilometrelik inanılmaz bir hıza ulaşarak tarihin en hızlı insan yapımı nesnesi olacak. Rekorun şu anki sahibiyse geçtiğimiz yıl Jüpiter'e ulaşan Juno. Juno ilk yakın geçişi sırasında saatte yaklaşık 265.000 kilometre hıza ulaşmıştı.

NASA'nın Parker Solar Probe göreviyle ilgili yayınladığı video:

https://www.nasa.gov/multimedia/nasatv/index.html#public

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Parker Solar Probe, Güneş'in atmosferine giriş yapacak ilk uzay aracı olacağı için NASA bu görevi "Güneş'e dokunmak" olarak tanımlıyor; Ancak tabi ki uzay aracının Güneş yüzeyine yaklaşması mümkün olmayacak. Güneş'in taç küre olarak bilinen atmosferinin en dış katmanına giriş yapacak olan Parker Solar Probe, yüzeyden yaklaşık 5.9 milyon kilometre uzaklıkta bulunacak.Hemen bir karşılaştırma yapmak gerekirse bugün itibariyle Güneş'e en çok yaklaşan insan yapımı nesne rekoru NASA'nın 1976'da uzaya fırlattığı Helios 2'ye ait. Güneş yüzeyine yaklaşık 43 milyon kilometre kadar yaklaşan Helios 2 o zamanın şartlarıyla çok büyük bir iş başarmış hatta Güneş'e Merkür'den(~57 milyon km) bile daha çok yaklaşmıştı; Ancak haberimizin konusu olan Parker Solar Probe'un yanında Helios 2'nin yaklaşık 40 sene önce kırdığı bu rekorun adeta esamesi bile okunmayacak. Zira Parker Solar Probe Güneş'e tam 7 kat daha fazla yaklaşacak.