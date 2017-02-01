NASA'dan tasarruf hamlesi: SpaceX'in roketlerini başka şirketlerle paylaşacak

Geçtiğimiz Ocak ayında tam 4 aylık aranın ardından Falcon 9 uçuşlarına tekrar geri dönen SpaceX, hatırlayacağınız üzere bu görevde ABD'li iletişim şirketi Iridium'un uydularını yörüngeye taşımıştı. Bu görev, iki şirket arasındaki tam 8 farklı fırlatmayı içeren yaklaşık 470 milyon dolarlık kontratın ilk ayağı olurken; ABD'nin ulusal uzay ajansı NASA da dev anlaşmaya ortak olmaya karar verdi.
Ayrıca Bkz. "Falcon 9'un iniş anlarına bir de bu muhteşem fotoğraflarla göz atın"
2018'in ilk aylarında gerçekleşmesi beklenen görevde Falcon 9 roketi üzerinde Iridium'a ait beş iletişim uydusu ve NASA'ya ait iki gözlem uydusu yer alacak. NASA'nın Alman Havacılık ve Uzay Merkezi'yle (German Aerospace Center) iş birliği içerisinde geliştirdiği gözlem uyduları, 2002 yılında fırlatılan GRACE uydularının halefi olacak. Yine benzer şekilde GRACE-FO ismi verilen uzay araçları NASA'nın Yeryüzü ve iklim araştırmaları için çok büyük önem arz edecek.
Ayrıca Bkz. "Falcon 9'un iniş anlarına bir de bu muhteşem fotoğraflarla göz atın"
Tek bir roketi paylaşacaklarIridium tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamaya göre, 2018'de gerçekleşecek olan sekizinci ve son Iridium-SpaceX uçusunda Falcon 9 roketi hem Iridium hem de NASA'ya ait uydular taşıyacak. Iridium-NASA ikilisi fırlatma maliyetlerinden tasarruf etmek amacıyla böyle bir anlaşmaya varırken; Iridium CEO'su Matt Desch de anlaşmaya dair,"Yörüngeye ekstradan uydu taşımak için çok akıllıca bir yol oldu. NASA'yla yaptığımız bu anlaşmadan dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.
2018'in ilk aylarında gerçekleşmesi beklenen görevde Falcon 9 roketi üzerinde Iridium'a ait beş iletişim uydusu ve NASA'ya ait iki gözlem uydusu yer alacak. NASA'nın Alman Havacılık ve Uzay Merkezi'yle (German Aerospace Center) iş birliği içerisinde geliştirdiği gözlem uyduları, 2002 yılında fırlatılan GRACE uydularının halefi olacak. Yine benzer şekilde GRACE-FO ismi verilen uzay araçları NASA'nın Yeryüzü ve iklim araştırmaları için çok büyük önem arz edecek.
http://www.theverge.com/2017/1/31/14452732/spacex-rocket-launch-nasa-iridium-next-satellite-contract Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ya kesbi.
Nedense güldüm
2023'DE EKMEK ARASI BORLA KARNIMIZI DOYURUCAZ gibi birşeye benzedi bu qaskşmödşklqwamvi