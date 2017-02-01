NASA'dan tasarruf hamlesi: SpaceX'in roketlerini başka şirketlerle paylaşacak

ABD'li iletişim şirketi Iridium ve NASA fırlatma maliyetlerinden tasarruf etmek amacıyla ilginç bir anlaşmaya vardı. İki şirket uydularını yörüngeye taşımak için tek bir Falcon 9 roketini kullanacak.