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Falcon 9'un iniş anlarına bir de bu muhteşem fotoğraflarla göz atın

4 aylık aranın ardından 14 Ocak itibariyle Falcon 9 uçuşlarına geri dönen SpaceX, tekrar sahalarda olmanın mutluluğunu yaşıyor. Şirket, bu önemli göreve ait muhteşem fotoğraflar paylaştı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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SpaceX, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Iridium-1 isimli göreve ait muhteşem fotoğraflar paylaştı. Şirketin Flickr adresi üzerinden yayınlanan fotoğraflar, devasa Falcon 9 roketinin iniş anlarını en detaylı bir şekilde yansıtıyor.

Iridium-1 görevi SpaceX'in 1 Eylül'deki patlamanın ardından çıktığı ilk görevdi. ABD merkezli iletişim şirketi Iridium'un uydularını alçak Dünya yörüngesine taşıyan SpaceX, bu önemli görevle birlikte yaklaşık 4,5 ayın ardından tekrar sahalara geri dönmüş oldu. Bu 4,5 aylık ara boyunca ciddi maddi kayıplara uğrayan şirket bundan sonraki dönemlerde bu açığı kapatmaya çalışacak.

Mars'a insan gönderme planları bu görevlerden geçiyor

2025 yılı itibariyle Mars'a insan göndermeyi planlayan Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, Kızıl Gezegen planları için gereken maddi kaynağın en büyük kısmını da bu tarz taşımacılık görevlerinden elde edecek. Iridium şirketiyle toplam 8 görevi kapsayan yaklaşık 470 milyon dolar değerinde kontrata sahip olan SpaceX, ayrıca International Business Times'ın raporlarına göre de toplamda 10 milyar dolara yakın fırlatma anlaşmalarına sahip. Bakalım kurulduğu günden bu yana hedefini Mars olarak belirleyen şirket bu planlarında başarılı olabilecek mi.

Yayınlanan muhteşem fotoğraflara alttaki galerimizden göz atabilirsiniz.

https://www.flickr.com/photos/spacex/ Yorum Yaz
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teramit 2 yıl en beğenilen
Biz tank yapıp içine motor koyamıyoruz adamlar roketi geri indiriyor. savunma-istihbarat.com/...
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tecnikadamoguz01 2 yıl teramit
teramit
Biz tank yapıp içine motor koyamıyoruz adamlar roketi geri indiriyor. savunma-istihbarat.com/...

Ne kadar şuanda bastakileri sevmesemde evvelde yerli tank gemi silah vs.. hayal bile edilmiyormuş simdik en azından bunları üretime başladık
Ayrıca unutmayın hiçbir bebek emekleme den koşmaz.
teramitBiz tank yapıp içine motor koyamıyoruz adamlar roketi geri indiriyor.savunma-istihbarat.com/...Ne kadar şuan...
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tuago 2 yıl
Adamlar yapmış, biz sadece bakıyoruzcu ezikler damlamış hemen :)
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sniper23 2 yıl tuago
tuago

Adamlar yapmış, biz sadece bakıyoruzcu ezikler damlamış hemen :)

Her konuda öyle ne yazık ki. Bunlara artık müdahale edilmesi lazım
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teramit 2 yıl en beğenilen
Biz tank yapıp içine motor koyamıyoruz adamlar roketi geri indiriyor. savunma-istihbarat.com/...
1 Yanıt Yanıtla +6
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tecnikadamoguz01 2 yıl teramit
teramit
Biz tank yapıp içine motor koyamıyoruz adamlar roketi geri indiriyor. savunma-istihbarat.com/...

Ne kadar şuanda bastakileri sevmesemde evvelde yerli tank gemi silah vs.. hayal bile edilmiyormuş simdik en azından bunları üretime başladık
Ayrıca unutmayın hiçbir bebek emekleme den koşmaz.
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Lord Melkor 2 yıl
Galeri uygulamada görünmüyor
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Batumatu 2 yıl
Mühendislikte en üst noktalardan bir tanesi. En iyi mühendislerden oluşan binlerce kişilik bir ordu, beyin kapasitesi, hayali bile inanılmaz... Türkiye'ye çok ama çok uzak...
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