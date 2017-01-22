Falcon 9'un iniş anlarına bir de bu muhteşem fotoğraflarla göz atın

SpaceX, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Iridium-1 isimli göreve ait muhteşem fotoğraflar paylaştı. Şirketin Flickr adresi üzerinden yayınlanan fotoğraflar, devasa Falcon 9 roketinin iniş anlarını en detaylı bir şekilde yansıtıyor.

Iridium-1 görevi SpaceX'in 1 Eylül'deki patlamanın ardından çıktığı ilk görevdi. ABD merkezli iletişim şirketi Iridium'un uydularını alçak Dünya yörüngesine taşıyan SpaceX, bu önemli görevle birlikte yaklaşık 4,5 ayın ardından tekrar sahalara geri dönmüş oldu. Bu 4,5 aylık ara boyunca ciddi maddi kayıplara uğrayan şirket bundan sonraki dönemlerde bu açığı kapatmaya çalışacak.

Mars'a insan gönderme planları bu görevlerden geçiyor

Yayınlanan muhteşem fotoğraflara alttaki galerimizden göz atabilirsiniz.

https://www.flickr.com/photos/spacex/

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2025 yılı itibariyle Mars'a insan göndermeyi planlayan Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, Kızıl Gezegen planları için gereken maddi kaynağın en büyük kısmını da bu tarz taşımacılık görevlerinden elde edecek. Iridium şirketiyle toplam 8 görevi kapsayan yaklaşık 470 milyon dolar değerinde kontrata sahip olan SpaceX, ayrıca International Business Times'ın raporlarına göre de toplamda 10 milyar dolara yakın fırlatma anlaşmalarına sahip. Bakalım kurulduğu günden bu yana hedefini Mars olarak belirleyen şirket bu planlarında başarılı olabilecek mi.