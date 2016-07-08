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NASA'nın hack'lenen Twitter hesabından müstehcen fotoğraf paylaşıldı

NASA'nın keşfettiği yeni gezegenlere ait fotoğrafları yayınladığı resmi Twitter hesabı kısa süre önce yaşanan siber saldırı ile hack’lenerek müstehcen fotoğraf paylaşıldı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6,5b
1
17
sosyal medya
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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NASA'nın hack'lenen Twitter hesabından müstehcen fotoğraf paylaşıldı
 
Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay programı çalışmalarından sorumlu Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) keşfedilen yeni gezegenlere dair fotoğraf ve bilgi paylaşımında bulunduğu -570 bin takipçili- "NASA Kepler and K2" hesabı kısa süreliğine de olsa kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirildi.
Kullanıcı adını "r4die2oz" olarak değiştiren hacker’lar yayınladıkları tek tweet’te müstehcen fotoğraf paylaştılar. NASA ise vakit kaybetmeden Twitter’la iletişime geçerek yaklaşık 16 dakika sonra hesabı geri aldı. Sosyal medyada alay konusu haline gelen kurum hakkında yapılan kinayeli yorumlar ise adeta hack’lemenin önüne geçti.
NASA’nın sosyal medya hesaplarından sorumlu John Yembrick yaptığı açıklamada Twitter’la konuyu araştırdıklarını belirterek durumdan haberdar olmalarını sağlayan takipçilerine teşekkür etti.

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0MG90 3 yıl en beğenilen
Site milliyet.com.tr'ye döndü iyice
1 Yanıt Yanıtla +20
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WarSaw 3 yıl
fotoda öyle abartı bir gariplik yok normal iç çamaşırıyla duran bir hatun var sadece ur anus vs aklınıza hardcore şeyler gelmesin hemen :)
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Roc. 3 yıl
Uranus esprisini anlamadınız heralde.Şimdi burda yazsam ban yerim. Ur anus = your anus oldu mu ?
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DH Misafiri 3 yıl
En ufak şeylere dahi abartı tepki verildiği için mozaiklemeyi kare kare olana kadar yapmışlar :D
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DH Misafiri 3 yıl
En ufak şeylere dahi abartı tepki verildiği için mozaiklemeyi kare kare olana kadar yapmışlar :D
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Dark horse 3 yıl
Hackerların can sıkıntısı işte ne yapsınlar
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mavizaman 3 yıl
basit hack olayı.
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SEO-Uzmanı 3 yıl
nasa geliştirdiği 10. nesil yeni ve ileri seviye teknolojilerin haberini bu tarz ilgi dağıtan haberlerle kamu oyunun IQ seviyesini düşürmeye dayalı olarak haber paylaşıyor !


bilmem kaç Q-bit şifreleme sistemleri üreten NASA böyle bir açık verebilir mi sizce !?

bu nasa da çalışanların ne kadar basit şifreler kullanıyormuş gibi bir algı yaratmaya yönelik bir devlet projesinin kamu oyu sosyolojisi üzerine bir geyik bilgi oluşturma çabasıdır !
1 Yanıt Yanıtla
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afyonkarahisarlılastirama 3 yıl SEO-Uzmanı
playstyle
nasa geliştirdiği 10. nesil yeni ve ileri seviye teknolojilerin haberini bu tarz ilgi dağıtan haberlerle kamu oyunun IQ seviyesini düşürmeye dayalı olarak haber paylaşıyor !


bilmem kaç Q-bit şifreleme sistemleri üreten NASA böyle bir açık verebilir mi sizce !?

bu nasa da çalışanların ne kadar basit şifreler kullanıyormuş gibi bir algı yaratmaya yönelik bir devlet projesinin kamu oyu sosyolojisi üzerine bir geyik bilgi oluşturma çabasıdır !

Ciddi değilsin değil mi? Eğer ciddiysen sıkıntı büyük.
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kadirirdem 3 yıl
Dhmilliyet
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0MG90 3 yıl en beğenilen
Site milliyet.com.tr'ye döndü iyice
Yanıtla +20
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Taha. 3 yıl
Bilim kategorisinde magazin haberleri de yayınlayalım isterseniz. Terimcan Kurmaz bu hafta favori elementini açıkladı
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DH Misafiri 3 yıl
En ufak şeylere dahi abartı tepki verildiği için mozaiklemeyi kare kare olana kadar yapmışlar :D
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001ATB 3 yıl
Böyle bir habere ne gerek var sayın Donanım Haber yetkilileri.
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kımyasal 3 yıl
Nasa yayınlanan resmi düzeltti ve hatadan dolayı özür diledi,ayrıca yeni projelerini açıkladılar.h ttp://wpmedia.news.nationalpost.com/2014/04/4755432851.jpg?quality=65&strip=all&w=940&h=705
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WarSaw 3 yıl
fotoda öyle abartı bir gariplik yok normal iç çamaşırıyla duran bir hatun var sadece ur anus vs aklınıza hardcore şeyler gelmesin hemen :)
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