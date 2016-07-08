NASA'nın hack'lenen Twitter hesabından müstehcen fotoğraf paylaşıldı

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) keşfedilen yeni gezegenlere dair fotoğraf ve bilgi paylaşımında bulunduğu -570 bin takipçili- "NASA Kepler and K2" hesabı kısa süreliğine de olsa kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay programı çalışmalarından sorumlu’nin (NASA) keşfedilen yeni gezegenlere dair fotoğraf ve bilgi paylaşımında bulunduğu -570 bin takipçili-hesabı kısa süreliğine de olsa kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirildi.

Kullanıcı adını "r4die2oz" olarak değiştiren hacker’lar yayınladıkları tek tweet’te müstehcen fotoğraf paylaştılar. NASA ise vakit kaybetmeden Twitter’la iletişime geçerek yaklaşık 16 dakika sonra hesabı geri aldı. Sosyal medyada alay konusu haline gelen kurum hakkında yapılan kinayeli yorumlar ise adeta hack’lemenin önüne geçti.

NASA’nın sosyal medya hesaplarından sorumlu John Yembrick yaptığı açıklamada Twitter’la konuyu araştırdıklarını belirterek durumdan haberdar olmalarını sağlayan takipçilerine teşekkür etti.