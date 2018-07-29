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Stranger Things'in 3. sezonu ertelendi

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Akıllı telefonunuzu kullanırken hayatınızı kolaylaştıracak ipuçları

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Bitcoin neden yükseldi? Kripto Para Günlüğü

10 ay

Kapısı önden açılan elektrikli mini otomobil Microlino Avrupa yollarına çıkıyor

10 ay

20th Century Fox, etkileyici fragmanlar için yapay zeka kulanacak

10 ay

Tesla'nın elektrikli araçları KITT benzeri bir yapay zeka asistanına sahip olacak

10 ay

Google Pixel 3 XL çalışırken görüntülendi

10 ay

NSA, güvenlik açıklarını kapatamıyor

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Fortnite’ın mobil sürümünü destekleyecek Android cihazları

10 ay

Çin elektrikli otomobil bataryaları için geri dönüşüm programı başlatıyor

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PES 2019'da Türkiye Süper Ligi bulunacak!

10 ay

Çin'in yerli tasarım pervaneli uçağı kısa mesafe uçuşlarda kullanılmaya başlandı

10 ay

Yapay zekalı yonga setleri MediaTek’e yaradı

10 ay

Yaşanan olumsuzluklar Intel’i rekorlardan alıkoyamıyor

10 ay

Yağmur neden bu kadar güzel kokuyor?

10 ay

Intel en az bir yıl daha 10nm sürecine geçmeyecek

10 ay

Xiaomi Pocophone F1 detaylanıyor

10 ay

Samsung mobil cihazlar için ikinci nesil 8GB RAM yongalarını duyurdu

10 ay

HTC U12 Life önümüzdeki ay satışa sunulabilir

10 ay

Tom Cruise'un daha fazla koştuğu filmler daha başarılı

10 ay

GÖRÜNTÜLENEN NASA'nın yeni nesil teleskobu TESS, gezegen avlamaya başladı

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Beyinde ödül sisteminin çalıştırılması kanserli tümörü küçültüyor

10 ay

Yakında iPad ve MacBook'lar iPhone'unuzu kablosuz olarak şarj edebilecek

10 ay

Şili firması, suda çözülen poşet geliştirdi

10 ay

Altered Carbon yenilenen 2. sezonu ile ekranlara geri dönecek

10 ay

Erdoğan:" Rusya'yla elektronik para konusunda bazı düşüncelerimiz var. "

10 ay

Çermikspor, transfer etttiği Kolombiyalı futbolcularla Google Translate ile anlaşıyor

10 ay

Yapay zeka sadece gözlerinizi izleyerek kişiliğinizi tahmin edebilir

10 ay

Yüzüklerin Efendisi dizisini hazırlayacak isimler belli oldu

10 ay

Rüzgâr ve Güneş enerjisini uygun maliyetli depolamaya imkân veren pil geliştirildi

10 ay

Samsung Galaxy Tab S4'ü gösteren video sızdırıldı

10 ay

Çin'in insansız helikopteri test uçuşunu tamamladı

10 ay

Google'a göre dünyanın 'en saçma' binası Kahramanmaraş'ta

10 ay

Binance CEO'su, borsanın gelişmesi ve kripto para pazarı hakkında konuştu

10 ay

iPhone X için en güzel kılıf: Spigen Classic C1

10 ay

Youtube’un Gece Modu Android cihazlara gelmeye başladı

10 ay

6.1 ve 6.5 inç ekranlı iPhone modelleri yan yana görüntülendi! 4 kameralı iPhone geliyor!

10 ay

Xiaomi’den çok uygun fiyata router

10 ay

Facebook hissedarları Mark Zuckerberg'e dava açtı

10 ay

Hangisi daha güvenli ve pratik? Yüz tanıma mı yoksa parmak izi mi? [Anket#18]

10 ay

Youtube, artık farklı en boy oranına sahip videolarda siyah çerçeve göstermeyecek

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