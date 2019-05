NASA'nın yeni nesil teleskobu TESS, gezegen avlamaya başladı

Ayrıca Bkz.

Nasıl çalışacak?

NASA'nın yeni nesil gezegen avcısı TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), uzaylı dünya arayışlarına resmen başladı. Konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan NASA, uzay teleskobunun 25 Temmuz itibarıyla gezegen gözlemlerine başladığını açıkladı.Geçtiğimiz Nisan ayında uzaya fırlatılan TESS, artık görev süresinin sonuna gelen Kepler'in yerini alması için geliştirilmişti. Tam 200 milyon dolarlık maliyete sahip olan teleskop, Kepler ile benzer çalışma prensiblerine sahip. Ancak TESS, binlerce ışık yılı uzaklıktaki gezegenleri avlayan Kepler'den farklı olarak Güneş Sistemine daha yakın konumlardaki gezegenleri hedef alacak.TESS'in gözlemlerine başlaması nedeniyle büyük bir heyecan duyduklarını belirten NASA astrofizik bölümü başkanı Paul Hertz,"Evrende yıldızlardan bile daha çok sayıda gezegen olduğunu biliyoruz. TESS, fantastik özelliklere sahip bilinmeyen uzaylı dünyaları keşfedecek. Sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullanıyor. TESS'in ilk gözlem verilerini Ağustos ayında Dünya'ya göndereceğini de belirten Hertz, sonrasında ise her 13.5 günde bir düzenli olarak yeni verilerin ulaşacağını söylüyor.Güneş Sistemi dışındaki ötegezegenler araştırılırken genellikle bu gezegenlerin yıldızları incelenir. Yıldızların yörüngelerindeki gezegenler dönerken yıldızın önüne geçer ve Dünya'ya ulaşan ışığı da engeller. Astronomlar da bu küçük karartıları analiz ederek gezegenlerin büyüklüğü ve yıldızına uzaklığı gibi birçok bilgiye ulaşabiliyorlar. NASA'nın geçtiğimiz Nisan ayında fırlattığı TESS uydusu da işte tam olarak bu teknikten yararlanarak çalışacak.Gökyüzünü 26 farklı bölüme ayırarak gözlem gerçekleştirecek olan TESS her bir bölümü en az 27 gün boyunca inceleyecek. Uydu aynı zamanda bu yıldızlardan ulaşan görülebilir ışıkları her iki dakikada bir tekrar ölçecek. NASA araştırmacıları TESS'in sadece iki yıl içerisinde tam