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NASA'nın yeni nesil teleskobu TESS, gezegen avlamaya başladı

Kepler Uzay Teleskobu'nun yerini alması için geçtiğimiz Nisan ayında uzaya fırlatılan TESS, gezegen avına başladı. Teleskop ilk verilerini önümüzdeki ay gönderecek.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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NASA'nın yeni nesil gezegen avcısı TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), uzaylı dünya arayışlarına resmen başladı. Konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan NASA, uzay teleskobunun 25 Temmuz itibarıyla gezegen gözlemlerine başladığını açıkladı.

Geçtiğimiz Nisan ayında uzaya fırlatılan TESS, artık görev süresinin sonuna gelen Kepler'in yerini alması için geliştirilmişti. Tam 200 milyon dolarlık maliyete sahip olan teleskop, Kepler ile benzer çalışma prensiblerine sahip. Ancak TESS, binlerce ışık yılı uzaklıktaki gezegenleri avlayan Kepler'den farklı olarak Güneş Sistemine daha yakın konumlardaki gezegenleri hedef alacak.

Ayrıca Bkz. "İşte Hayabusa'nın asteroit yörüngesinde yakaladığı fotoğraf"
TESS'in gözlemlerine başlaması nedeniyle büyük bir heyecan duyduklarını belirten NASA astrofizik bölümü başkanı Paul Hertz,"Evrende yıldızlardan bile daha çok sayıda gezegen olduğunu biliyoruz. TESS, fantastik özelliklere sahip bilinmeyen uzaylı dünyaları keşfedecek. Sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullanıyor. TESS'in ilk gözlem verilerini Ağustos ayında Dünya'ya göndereceğini de belirten Hertz, sonrasında ise her 13.5 günde bir düzenli olarak yeni verilerin ulaşacağını söylüyor.

Nasıl çalışacak?


Güneş Sistemi dışındaki ötegezegenler araştırılırken genellikle bu gezegenlerin yıldızları incelenir. Yıldızların yörüngelerindeki gezegenler dönerken yıldızın önüne geçer ve Dünya'ya ulaşan ışığı da engeller. Astronomlar da bu küçük karartıları analiz ederek gezegenlerin büyüklüğü ve yıldızına uzaklığı gibi birçok bilgiye ulaşabiliyorlar. NASA'nın geçtiğimiz Nisan ayında fırlattığı TESS uydusu da işte tam olarak bu teknikten yararlanarak çalışacak.

Gökyüzünü 26 farklı bölüme ayırarak gözlem gerçekleştirecek olan TESS her bir bölümü en az 27 gün boyunca inceleyecek. Uydu aynı zamanda bu yıldızlardan ulaşan görülebilir ışıkları her iki dakikada bir tekrar ölçecek. NASA araştırmacıları TESS'in sadece iki yıl içerisinde tam 200.000 farklı yıldızı inceleyeceğini binlerce yeni gezegeni de ilk kez keşfedeceğini söylüyor.  


https://www.space.com/41306-tess-exoplanet-telescope-starts-science-observations.html Yorum Yaz
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Captain_Ivy 10 ay
2 yılda 200.000 yeni gezegen mi?
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mfatihbutun 10 ay
NASA çalışmalarını gün geçtikçe ilerletiyor. Çok uzaktaki ışık yılı mesafedeki gezegenleri keşfetmek bir yana bu gezegenlere seyehat etmek için gerekli teknolojiler biyana. Nasıl bir araç uzayda uzun mesafe birçok yolcusunu taşıyabilir? Ve oralarda yaşam için gerekli herşey konusunda ne gibi çalışnalar var? Bu soruları yanıtlayan bir belgesel olsaydı çok iyi olurdu.
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terimer 9 ay mfatihbutun
Aslinda tum bu sorularinizi cevaplayacak pekcok bilgi var. Mesela suanda icinde bulundugumuz Samanyolu Galaksisi'nin Galaktik merkezine 45 dakikada (!!!!) gidebilecek teknoloji ve anagemi/ler var! Bunlari soyleyenler ise Amerikan 3 harfli istihbarat ve ordu birimlerinde halen aktif gorevde bulunan bazi ust-duzey calisanlari. Dunya'daki gercek teknolojiler (Dunya kamuoyunun bilmedigi ve hicbir sekilde gecmiste aciklanmamis olan) suanda bildigimiz teknolojilerden 1000 (bin) (!!!) yil ileride!
Amerikan derin devletinin kontrolunde olan ve bilinen en az 5 farkli (!) uzay filosi var! Bunlarin icinde Solar Warden ve Dark Fleet en cok bilinenleri. Bu uzay filolari Gunes Sistemi'miz ve otesinde kolonilere sahip. Tum bu teknolojiler bazi Dunya disi uzayli gruplariyla/irklariyla yapilan teknoloji transferi anlasmalar ve ele gecirilen dusmus ucan dairelerin geriye muhendislik yontemiyle cozulmesi sonucunda elde edildi. Eger Ingilizceniz varsa asagidaki videolari/yazilari izlemenizi/dinlemenizi/okumanizi oneririm:
youtube.com/...
exopolitics.org/...
exopolitics.org/...
exopolitics.org/...
exopolitics.org/...
exopolitics.org/...
exopolitics.org/...
exopolitics.org/...
exopolitics.org/...
exopolitics.org/...
exopolitics.org/...
exopolitics.org/...
youtube.com/...
youtube.com/...
youtube.com/...
EDIT: Az once tesadufen Turkce altyazili bu videoya denk geldim yukardaki konularla ilgili olarak:
youtube.com/...
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Sordinocelal 10 ay
Vayss
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StaatSanWalt 10 ay
O değilde şu Titana bir uzay aracı indirselerde orada hayat var mı yok mu bir ogrensek çok makbule gececek
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nihat383 10 ay
Haberin başında geçtiğimiz Nisan ayında uzaya fırlatıldığı ve 25 Temmuz itibarıyla ile gözleme başladığı yazıyor. Nasıl çalışacak kısmında önümüzdeki Nisan ayında fırlatılacak yazıyor. Uydu fırlatıldı mı fırlatılacak mı ben anlamadım :D
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LKLC 10 ay nihat383
“NASA’nin Nisan ayinda firlattigi” olacak hocam.
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selahattın ısık 10 ay
evrenin büyüklüğü korku
insanoğlunun her seferindeki ilerleyişi güven kaynağı..
ne yazık ki biz korkuyla daha mutluyuz..
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