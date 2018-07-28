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İşte Hayabusa'nın asteroit yörüngesinde yakaladığı fotoğraf

JAXA'nın geçtiğimiz ay Ryugu asteroitinin yörüngesine yerleştirdiği uzay aracı Hayabusa 2, ilk yakın çekim fotoğrafını gönderdi. İşte 'Kozmik Elmas' Ryugu'nun detaylı fotoğrafı:
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Geçtiğimiz ay Ryugu asteroitinin yörüngesine yerleşen Japon uzay aracı Hayabusa 2, gök taşının muhteşem yakın çekim fotoğraflarını göndermeye başladı. Uzay aracı, yukarıdaki fotoğrafı 20 Temmuz'da Ryugu'nun yüzeyinden sadece altı kilometre uzaklıkta yakalamış.

Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) tarafından 3 Aralık 2014'te fırlatılan Hayabusa 2, 3.2 milyon kilometrelik dev uzay yolculuğunun ardından 27 Haziran'da Ryugu'nun yörüngesine yerleşmişti. İlk olarak yüzeyden 20 kilometre uzaklıkta bulunan uzay aracı bir süredir gözlem yapmak için gök taşına yaklaşmaya çalışıyordu. JAXA, aradaki mesafenin altı kilometreye kadar indiği sırada bu fotoğrafı yakaladıklarını söylüyor.

Fotoğrafta birçok ilginç detayın yer aldığını belirten Japon yetkililer,"Ryugu'nun en büyük krateri çok net bir şekilde görülebiliyor. Ayrıca gök taşının yüzeyinin büyük kaya parçalarıyla dolu olduğunu da görebiliyoruz." sözlerini kullanıyor. JAXA'lı bilim insanları, yakın çekim fotoğraflarının iniş yapılacak bölgeyi belirlemek adına çok önemli olduğunu söylüyor.

Ayrıca Bkz. "Hubble'dan büyüleyici Mars ve Satürn fotoğrafları"

Görev Ryugu'dan Dünya'ya örnekler getirmek


Japonya'nın Hayabusa 2 görevindeki en önemli amacı Ryugu'dan Yeryüzü'ne toprak ve taş örnekleri getirmek olacak. Hayabusa 2, bu doğrultuda öncelikle asteroiti en ince detayına kadar inceleyecek. Sonrasında ise Japon bilim insanları çok enteresan bir işe imza atıp bazı patlayıcılar yardımıyla Ryugu'nun yüzeyinde bir krater oluşturmaya çalışacaklar. JAXA, böylece asteroit yüzeyinin altından taze örnekler çıkarıp bu örnekleri Dünya'ya getirmek istiyor.



Hayabusa 2 görevinin yöneticisi Dr. Makoto Yoshikawa, gök taşından parça çıkarma sürecini geçtiğimiz ay yaptığı açıklamalarda,"Öncelikle göktaşının yüzey özelliklerini dikkatlice incelemek istiyoruz. Bu şekilde malzeme alacağımız örneği belirleyeceğiz. Daha sonra ise uzay aracından bir parça ayrılacak. Hayabusa 2 güvenli bir mesafeye kadar uzaklaşınca bırakılan parça patlatılarak göktaşının içine doğru bir miktar girecek. Hayabusa, uzay taşında oluşacak kraterden taze örnek parçalar alacak." ifadeleriyle anlatmıştı.

Hayabusa'nın Ryugu'daki gök taşını inceleme ve örnekler toplama görevinin 18 ay sürmesi bekleniyor. Uzay aracı bu süreç boyunca toplam 3 kez örnek toplama girişiminde bulunacak. Görevin tamamlanmasının ardından ise Hayabusa 2019 yılında Yeryüzü'ne doğru harekete geçecek. Hayabusa'nın topladığı örneklerle beraber 2020 yılında Dünya'ya ulaşması bekleniyor.

Yaklaşık 6 milyar yaşında olan Ryugu'nun Güneş Sistemindeki yaşamın yapı taşları olan organik materyaller içerdiği düşünülüyor. Japon bilim insanları, Ryugu'dan getirilecek örneklerin Güneş Sistemi'nin oluşumuna ve evrimine dair çok önemli bilgiler verebileceğini düşünüyor.

https://gizmodo.com/japanese-spacecraft-hayabusa2-snaps-incredible-close-up-1827888381 Yorum Yaz
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gaussfire 10 ay
Bu işi anlamayanlara Kerbal Space Program oynamalarini oneririm
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BekirHan 10 ay
Saçma sapan yorumlardan gına geldi gerçekten... Bazı arkadaşlar Dünya' nın kütle çekimini yenmedeki zorluk ile bir astroidin yörüngesine oturmayı kıyaslıyor...
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cceviz 10 ay
Dünyanın sonu gelmeden önce inşallah bu kadar uzayla uğraşmalarının sonucunda birşeyler bulurlar.
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tobepeople 10 ay
Bence bu tip asteroitler çok tehlikeli misal bir ülke bunu dünyaya düşsün diye yavaş yavaş yörüngesini değiştirebilir ,misal Kuzey Kore Güney Koreye düşürüp hem elmasa konar hem de alanını genişletir :)
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s.memo 10 ay
Acaba gelecekte gök taşlarını yakalayacak cihazları geliştirecekler mi merak ediyorum. Mesela haberdeki göktaşını yakalayıp hiç bozulmadan dünyaya getirip içindeki madenleri ayrıştırıp ondan para kazanmak sanki çok uzak gelecekte değilmiş gibi geliyor bana.
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crazy585858 10 ay s.memo
Çok iyimsersiniz
Daha yörüngeye uydu gönderirken bile mekikler sorun çıkarabiliyorken.. Saatte bilmem kaçbin km hız ile hareket eden kocaman bir cisim yakalamak... Uzak gelecekte olabilir ancak
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sniper23 10 ay s.memo
Bu taşları uzayda parçalamak daha az masraf çıkarır. Dünyada yer çekimi vs. gibi bir sürü faktör var.
O yüzden Asteroit madenciliğini uzaya bırakmak lazım.
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