İşte Hayabusa'nın asteroit yörüngesinde yakaladığı fotoğraf

Geçtiğimiz ay Ryugu asteroitinin yörüngesine yerleşen Japon uzay aracı Hayabusa 2, gök taşının muhteşem yakın çekim fotoğraflarını göndermeye başladı. Uzay aracı, yukarıdaki fotoğrafı 20 Temmuz'da Ryugu'nun yüzeyinden sadece altı kilometre uzaklıkta yakalamış.

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Görev Ryugu'dan Dünya'ya örnekler getirmek

Yaklaşık 6 milyar yaşında olan Ryugu'nun Güneş Sistemindeki yaşamın yapı taşları olan organik materyaller içerdiği düşünülüyor. Japon bilim insanları, Ryugu'dan getirilecek örneklerin Güneş Sistemi'nin oluşumuna ve evrimine dair çok önemli bilgiler verebileceğini düşünüyor.

https://gizmodo.com/japanese-spacecraft-hayabusa2-snaps-incredible-close-up-1827888381

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Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) tarafından 3 Aralık 2014'te fırlatılan Hayabusa 2, 3.2 milyon kilometrelik dev uzay yolculuğunun ardından 27 Haziran'da Ryugu'nun yörüngesine yerleşmişti. İlk olarak yüzeyden 20 kilometre uzaklıkta bulunan uzay aracı bir süredir gözlem yapmak için gök taşına yaklaşmaya çalışıyordu. JAXA, aradaki mesafenin altı kilometreye kadar indiği sırada bu fotoğrafı yakaladıklarını söylüyor.Fotoğrafta birçok ilginç detayın yer aldığını belirten Japon yetkililer,"Ryugu'nun en büyük krateri çok net bir şekilde görülebiliyor. Ayrıca gök taşının yüzeyinin büyük kaya parçalarıyla dolu olduğunu da görebiliyoruz." sözlerini kullanıyor. JAXA'lı bilim insanları, yakın çekim fotoğraflarının iniş yapılacak bölgeyi belirlemek adına çok önemli olduğunu söylüyor.Japonya'nın Hayabusa 2 görevindeki en önemli amacı Ryugu'dan Yeryüzü'ne toprak ve taş örnekleri getirmek olacak. Hayabusa 2, bu doğrultuda öncelikle asteroiti en ince detayına kadar inceleyecek. Sonrasında ise Japon bilim insanları çok enteresan bir işe imza atıp bazı patlayıcılar yardımıyla Ryugu'nun yüzeyinde bir krater oluşturmaya çalışacaklar. JAXA, böylece asteroit yüzeyinin altından taze örnekler çıkarıp bu örnekleri Dünya'ya getirmek istiyor.Hayabusa 2 görevinin yöneticisi Dr. Makoto Yoshikawa, gök taşından parça çıkarma sürecini geçtiğimiz ay yaptığı açıklamalarda,"Öncelikle göktaşının yüzey özelliklerini dikkatlice incelemek istiyoruz. Bu şekilde malzeme alacağımız örneği belirleyeceğiz. Daha sonra ise uzay aracından bir parça ayrılacak. Hayabusa 2 güvenli bir mesafeye kadar uzaklaşınca bırakılan parça patlatılarak göktaşının içine doğru bir miktar girecek. Hayabusa, uzay taşında oluşacak kraterden taze örnek parçalar alacak." ifadeleriyle anlatmıştı.Hayabusa'nın Ryugu'daki gök taşını inceleme ve örnekler toplama görevinin 18 ay sürmesi bekleniyor. Uzay aracı bu süreç boyunca toplam 3 kez örnek toplama girişiminde bulunacak. Görevin tamamlanmasının ardından ise Hayabusa 2019 yılında Yeryüzü'ne doğru harekete geçecek. Hayabusa'nın topladığı örneklerle beraber 2020 yılında Dünya'ya ulaşması bekleniyor.