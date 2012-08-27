NASA'nın yeni uydu filosunu Android telefonlar oluşturacak

Son günlerin en çok gündeme gelen olaylarından birisi olan Curiosity keşif aracının Mars yolculuğuna başlaması, medya ilgisini NASA üzerine yoğunlaştırsa da, kurum önemli bir proje üzerinde daha çalışıyor.





Kaliforniya'daki Ames arştırma merkezinde bir NASA ekibi, Nexus One cihazlarının üzerine inşa edilmiş mini uyduları uzaya gönderme imkanlarını araştırıyor.





PhoneSat adı verilen proje, küçük tüketici elektroniği cihazlarını nano uydular haline getirme amacı güden Küçük Uzay Aracı Teknoloji Programı kapsamında devam ediyor.

NASA'nın PhoneSat projesinde modifiye edilmemiş akıllı telefonlar kullanmasının sebebi ise, cihazların uydu sistemleri için gerekli olan hızlı işlemci, çok yönlü işletim sistemi, birden fazla küçük boyutlu sensörler, yüksek çözünürlüklü kameralar ve GPS alıcıları gibi yetenekleri bünyesinde barındırması.





Şu anda iki PhoneSat prototipi hazırlanıyor ve ilerleyen aylarda uzaya gönderilecek. Ekip iki farklı PhoneSat uydusu hazırlıyor: PhoneSat 1.0 ve PhoneSat 2.0.





PhoneSat uydusu 10cm x 10cm x 10cm boyutlarındaki CubeSat adı verilen bir kaplama içerisine bir Nexus One cihazı, bir veri aktarım yongası, bir batarya ve sistemi takip eden bir gözlem devresinden oluşuyor. Bu PhoneSat 1.0.





2.0 sürümünde ise Nexus S modeli, çift yönkü S bandı, güneş panelleri ve GPS alıcısı ekstra olarak bulunuyor. Her iki uydu da 2kg ağırlığında ve Antares adlı daha az yakıt gerektiren bir roket ile yörüngeye oturtulabiliyor. 2.0 sürümüne ait bir adet prototip daha 1.0 modellerinin ardından uzaya gönderilecek.





Projenin amacı mini uydularla operasyonel sağlık ve fotoğraf verilerini merkeze gönderebilmeyi sağlamak. 2010 yılında iki Nexus One modeli uzaya gönderilmiş, bir tanesi roketiyle birlikte patlarken, diğeri yörüngeye oturmayı başarmıştı. Prototipler tüm zorlu koşullar için özenle test ediliyor. 2013 yılında ise PhoneSat projesinin hayata geçmesi planlanıyor.

NASA PhoneSat mühendisleri bu projeyle keşif görevlerinde gereksinimleri karşılamak için özel tasarlanmış teknoloji çözümlerine odaklanmak yerine ticari teknolojilerin nasıl kabiliyetleri olduğunu göstermeyi ve bunların nasıl kullanılacağını ortaya koymayı amaçlıyor.

Bunun yanında Küçük Uzay Aracı Teknoloji Programı'nın amacı asıl olarak küçük uzay araçları vasıtasıyla heliosferdeki ölçümlerin yürütülebildiğini göstermek. Heliosfer Güneş Sistemi'nin etrafını çevreleyen yüklü parçacıkların oluşturduğu gaz kabarcıkları tabakasını barındırıyor ve bir süredir bu tabaka ile ilgili gözlemler yapılıyor.

Herhangi bir yeni teknoloji üretilmeyen projede her bir prototip 3500$'a mal oluyor. Bu sayede ilk denemelerde başarısız olunursa, yüksek seviyede bütçe harcanması ve bunların boşa gitmesi de engellenmiş oluyor. Maliyetlerin ve risklerin düşürülmesi, sadece uzay değil dünya ve ay gözlemleri için de daha fazla gözlem yapılmasının önünü açıyor. Bu bakımdan son dönemlerde bütçe sıkıntısı yaşayan NASA için düşük maliyetli projeler daha fazla desteklenmeye başladı.