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NASA'nın yeni uydu filosunu Android telefonlar oluşturacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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NASA'nın yeni uydu filosunu Android telefonlar oluşturacak
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Son günlerin en çok gündeme gelen olaylarından birisi olan Curiosity keşif aracının Mars yolculuğuna başlaması, medya ilgisini NASA üzerine yoğunlaştırsa da, kurum önemli bir proje üzerinde daha çalışıyor.

Kaliforniya'daki Ames arştırma merkezinde bir NASA ekibi, Nexus One cihazlarının üzerine inşa edilmiş mini uyduları uzaya gönderme imkanlarını araştırıyor. 

PhoneSat adı verilen proje, küçük tüketici elektroniği cihazlarını nano uydular haline getirme amacı güden Küçük Uzay Aracı Teknoloji Programı kapsamında devam ediyor.
NASA'nın PhoneSat projesinde modifiye edilmemiş akıllı telefonlar kullanmasının sebebi ise, cihazların uydu sistemleri için gerekli olan hızlı işlemci, çok yönlü işletim sistemi, birden fazla küçük boyutlu sensörler, yüksek çözünürlüklü kameralar ve GPS alıcıları gibi yetenekleri bünyesinde barındırması.  

Şu anda iki PhoneSat prototipi hazırlanıyor ve ilerleyen aylarda uzaya gönderilecek. Ekip iki farklı PhoneSat uydusu hazırlıyor: PhoneSat 1.0 ve PhoneSat 2.0. 

PhoneSat uydusu 10cm x 10cm x 10cm boyutlarındaki CubeSat adı verilen bir kaplama içerisine bir Nexus One cihazı, bir veri aktarım yongası, bir batarya ve sistemi takip eden bir gözlem devresinden oluşuyor. Bu PhoneSat 1.0. 

2.0 sürümünde ise Nexus S modeli, çift yönkü S bandı, güneş panelleri ve GPS alıcısı ekstra olarak bulunuyor. Her iki uydu da 2kg ağırlığında ve Antares adlı daha az yakıt gerektiren bir roket ile yörüngeye oturtulabiliyor. 2.0 sürümüne ait bir adet prototip daha 1.0 modellerinin ardından uzaya gönderilecek.

Projenin amacı mini uydularla operasyonel sağlık ve fotoğraf verilerini merkeze gönderebilmeyi sağlamak. 2010 yılında iki Nexus One modeli uzaya gönderilmiş, bir tanesi roketiyle birlikte patlarken, diğeri yörüngeye oturmayı başarmıştı. Prototipler tüm zorlu koşullar için özenle test ediliyor. 2013 yılında ise PhoneSat projesinin hayata geçmesi planlanıyor.  
NASA PhoneSat mühendisleri bu projeyle keşif görevlerinde gereksinimleri karşılamak için özel tasarlanmış teknoloji çözümlerine odaklanmak yerine ticari teknolojilerin nasıl kabiliyetleri olduğunu göstermeyi ve bunların nasıl kullanılacağını ortaya koymayı amaçlıyor.
Bunun yanında Küçük Uzay Aracı Teknoloji Programı'nın amacı asıl olarak küçük uzay araçları vasıtasıyla heliosferdeki ölçümlerin yürütülebildiğini göstermek. Heliosfer Güneş Sistemi'nin etrafını çevreleyen yüklü parçacıkların oluşturduğu gaz kabarcıkları tabakasını barındırıyor ve bir süredir bu tabaka ile ilgili gözlemler yapılıyor.
Herhangi bir yeni teknoloji üretilmeyen projede her bir prototip 3500$'a mal oluyor. Bu sayede ilk denemelerde başarısız olunursa, yüksek seviyede bütçe harcanması ve bunların boşa gitmesi de engellenmiş oluyor. Maliyetlerin ve risklerin düşürülmesi, sadece uzay değil dünya ve ay gözlemleri için de daha fazla gözlem yapılmasının önünü açıyor. Bu bakımdan son dönemlerde bütçe sıkıntısı yaşayan NASA için düşük maliyetli projeler daha fazla desteklenmeye başladı.


http://www.pcworld.com/article/261331/android_phones_will_power_nasas_new_fleet_of_minisatellites.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
JohnLord 7 yıl en beğenilen
Illuminn
Zaytung haberi sandım

Elmacı Yediremedi Tabi Bizde İphone haberlerini Zaytung Haberi Sanıyoruz :P
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DH Misafiri 7 yıl
nokia telefonmu ben onu taşdevrinde görmüşdüm
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teramit 7 yıl
bu konunun apple ile alakası yok benzeri tüm projelerde android kullanmak en mantıklısı, sonuçta bütçe projesi donanımın ve yazılımın ucuz olanına bakıyor.eğer para ayrılırsa ios bile yetersiz kalıyor ciddi bir için.
hem anroidin de sakatlıkları olabilir uzayda stabilite sorunu çıkabilir sonuçta dünyada bile stabilite sorunu çıkartıyor :)
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DH Misafiri 7 yıl
Apple severler cok uzulecek :D
Koskoca Nasanin bir bildigi vardir degil mi ;)
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powerscape 7 yıl
Bu haberdeki küp uydusunu gördüğümde aklıma Star Trek, BORG ırkının küp savaş gemileri geldi.


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YordleKing 7 yıl
Geçenlerde Linux konusunda bir şahıs şunu demişti '' açık kaynak kodun ne fayfasını gördün ? ''
Aha bak burda faydasını görürsün.
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OverClocK1ng 7 yıl
NokiaLAKA

Boynuz kulağı geçer. Android sonradan çıktı. Ama şu an en hızlı büyüyen ve en çok tercih edilen. Nokia ise sıralamada sürekli düşüyor.

NAAAAAAAAABEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
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JohnRambo55 7 yıl
SystemApps
Nokia 808 ile symbian çoktan uzaya çıktı android daha çıkacak
Kaynak İşte bu da nokia 808 ile çekilmiş fotoğraf
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Uzaya gönderilen Nokia 808 PureView ile Dünya 34 km yukarıdan işte böyle gözüküyor Eziq Android
the bomb has been planted

Onu atmosferden nasıl çıkarmışlar da nasıl bidaha geri dünyaya sokmuşlar.. İlginç .
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aydogdu1453 7 yıl
Bu haber çok tehlikeli.Android ile Dünya'yı fişleyecek ....neler.Tanrı'nın Gözü Bakar Alem Yatar.
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SystemApps 7 yıl
Nokia 808 ile symbian çoktan uzaya çıktı android daha çıkacak


Kaynak


İşte bu da nokia 808 ile çekilmiş fotoğraf




Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



Uzaya gönderilen Nokia 808 PureView ile Dünya 34 km yukarıdan işte böyle gözüküyor


Eziq Android



the bomb has been planted
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goxel1989 7 yıl
metin2017
BİRGÜN HERKEZ IOS[UN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KABUL EDECEK ......

dayanamadım ama yukarıdaki söze bu yorumu yapmazsam olmayacak
bomb has been planted :D
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goçhisar 7 yıl
Yaşa, bu haber bomba.
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OverClocK1ng 7 yıl
Apple seven arkadaşlara diyecek bir şeyim yok ta. Şu Nokia Fanatikusları "Nokia, Android'i bitirecek" gibi laflar ediyorlar ya. O kadar gülüyorum ki.
Nasa bile Android diyor, Nokia'cılar ise hayal dünyalarında yaşamaya devam ediyorlar.
İyi uykularus Nokius Fanatikus.
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CyranoBer 7 yıl
Spencer adamimsin

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spencermila 7 yıl CyranoBer
CyranoBer

Spencer adamimsin



aga adamlar hala neyin davasını yapıyor bir söz vardı dikilmiş nötün bavası olamaz diye bunlarda o misal bırakın ya ios android elbet herkez istedigi ürünü alır kurtulur yok ios yok android bunlar bizim ceplere zarar verir bunu anlayamadılar hala uzun lafın kısası hayat herzaman bir tekmede iyi bildigin yerden atar sana
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spencermila 7 yıl
ama ozamanda insanlar hayatta olmayacak
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