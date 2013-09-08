NEC, profesyonellerin ihtiyaçlarını dikkate alarak hazırladığı MultiSync PA serisi ekran modellerini tanıttı

Hazırladığı farklı ekran ve projektör modelleri ile sektörde uzun yıllardır aktif olarak faaliyet gösteren NEC, profesyonellerin ihtiyaçlarını dikkat alarak hazırladığı MultiSync PA serisi PA302W-BK ve PA302W-BK-SV isimli ekran modellerini tanıttı.

Üst seviye renk doğruluğuna ihtiyaç duyan profesyonel grafik tasarımcılar ve profesyonel fotoğrafçılar için hazırlanan MultiSync PA serisi PA302W-BK ve PA302W-BK ekran modelleri, bu kaliteyi sağlamak adına üzerlerinde 2560 x 1600 piksel AH-IPS (GB-R arka aydınlatmalı) 10-bit aktif parlama yapmayan panel barındırıyor. 340 cd/m2 parlaklık, 1000:1 kontrast oranı, %99.3 Adobe RGB ve %100 sRGB renk kapsama destekleri ve DisplayPort, mini-DisplayPort, HDMI ve DVI-D portları diğer detayları arasında yer alan modeller, ayrıca özel bacak yapıları sayesinde dikey (Pivot) konumda kullanılabiliyorlar. Ekranın parlaklığını ortamdaki ışığa göre otomatik olarak ayarlayan AmbiBright isimli ortam ışık sensörüyle de donatılan modellerden PA302W-BK-SV, SpectraViewII (SV) isimli renk kalibrasyon çözümü ile geliyor. Hem yazılım hem de renk ölçüm cihazıyla çalışan bu sistem, her zaman doğru sonuçların ortaya çıkartılmasına yardımcı oluyor.

Sundukları üst seviye özellikle ile dikkat çeken ekran modellerinden NEC PA302W-BK, 2.399$, PA302W-BK-SV ise 2649$ fiyat etiketiyle Eylül ayı içerisinde satışa çıkıyor.





http://www.techpowerup.com/190217/nec-display-introduces-new-30-inch-color-accurate-multisync-pa-series-display.html