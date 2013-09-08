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NEC, profesyonellerin ihtiyaçlarını dikkate alarak hazırladığı MultiSync PA serisi ekran modellerini tanıttı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Monitör
Can Tunçer
Haber Editörü
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NEC, profesyonellerin ihtiyaçlarını dikkate alarak hazırladığı MultiSync PA serisi ekran modellerini tanıttı
Hazırladığı farklı ekran ve projektör modelleri ile sektörde uzun yıllardır aktif olarak faaliyet gösteren NEC, profesyonellerin ihtiyaçlarını dikkat alarak hazırladığı MultiSync PA serisi PA302W-BK ve PA302W-BK-SV isimli ekran modellerini tanıttı.
Üst seviye renk doğruluğuna ihtiyaç duyan profesyonel grafik tasarımcılar ve profesyonel fotoğrafçılar için hazırlanan MultiSync PA serisi PA302W-BK ve PA302W-BK ekran modelleri, bu kaliteyi sağlamak adına üzerlerinde 2560 x 1600 piksel AH-IPS (GB-R arka aydınlatmalı) 10-bit aktif parlama yapmayan panel barındırıyor. 340 cd/m2 parlaklık, 1000:1 kontrast oranı, %99.3 Adobe RGB ve %100 sRGB renk kapsama destekleri ve DisplayPort, mini-DisplayPort, HDMI ve DVI-D portları diğer detayları arasında yer alan modeller, ayrıca özel bacak yapıları sayesinde dikey (Pivot) konumda kullanılabiliyorlar. Ekranın parlaklığını ortamdaki ışığa göre otomatik olarak ayarlayan AmbiBright isimli ortam ışık sensörüyle de donatılan modellerden PA302W-BK-SV, SpectraViewII (SV) isimli renk kalibrasyon çözümü ile geliyor. Hem yazılım hem de renk ölçüm cihazıyla çalışan bu sistem, her zaman doğru sonuçların ortaya çıkartılmasına yardımcı oluyor.
Sundukları üst seviye özellikle ile dikkat çeken ekran modellerinden NEC PA302W-BK, 2.399$, PA302W-BK-SV ise 2649$ fiyat etiketiyle Eylül ayı içerisinde satışa çıkıyor.


http://www.techpowerup.com/190217/nec-display-introduces-new-30-inch-color-accurate-multisync-pa-series-display.html Yorum Yaz
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khaos 6 yıl
Prof monitör ile lcd Tv'nin farkını herkes bilmeyebilir yada yanlış bilebilir bu gayet doğaldır cehalet giderilebilir ancak malesef üslupsuzluk kolay düzeltilemeyen bir meziyettir
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hayyam_karadenizli 6 yıl
Üstelik bursa1963 ikisi arasındaki farktan bahsetmemiş bile, doğrudan fiyatı eleştirmişki haklı hepimiz eleştiriyoruz, 4k ekran bir TV bile bu fiyatsa demek bu demektir, bir insana hakaret etmek için bahane aransaydı bile o cümlelerden çıkarılamaz, kasıt var.
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1963bursa 6 yıl
2 şahıs için öğlenleyin şikayet verdim, bu saat olmuş ilgilenmemişler.
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abdulmusavvir 6 yıl
Orijinalden alıntı: 1963bursa
39 4k 699 dolara satılırken 2560x1600 ekranları 2649$a satmaya yelteniyorlar. Şimdi bu mallar Necin elinde çaksa batsa kendi edip kendi bulmuş olmıcak mı?http://www.amazon.com/Seiki-Digital-SE39UY04-39-Inch-Ultra/dp/B00DOPGO2G/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1378596458&sr=8-2&keywords=uhd+tv

Doğru, araba fiyatına düşük çözünürlüklü ekran alacağıma aynı fiyata 5 tane 4k TV alır, birini ekran yerine kullanırım.
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1963bursa 6 yıl
39" 4k 699 dolara satılırken 2560x1600 ekranları 2649$'a satmaya yelteniyorlar. Şimdi bu mallar Nec'in elinde çaksa batsa kendi edip kendi bulmuş olmıcak mı?
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Sajuuk 6 yıl 1963bursa
1963bursa
39" 4k 699 dolara satılırken 2560x1600 ekranları 2649$'a satmaya yelteniyorlar. Şimdi bu mallar Nec'in elinde çaksa batsa kendi edip kendi bulmuş olmıcak mı?
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GokhanMaths 6 yıl 1963bursa
1963bursa

39" 4k 699 dolara satılırken 2560x1600 ekranları 2649$'a satmaya yelteniyorlar. Şimdi bu mallar Nec'in elinde çaksa batsa kendi edip kendi bulmuş olmıcak mı?

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