NSA yanlışlıkla(!) yüzbinlerce emaili incelemeye aldı





İnternet üzerinde insanların özel bilgilerinin elde edilmesi konusunda ismini sıkça duymaya başladığımız Ulusal Güvenlik Ajansı - NSA, gerekli olduğu zaman çok küçük bir internet trafiğini incelemeye aldığını belirterek kendisini aklamaya çalışsa da yeni ortaya çıkan deliller aksini göstermeye devam ediyor.





2011 yılında NSA tarafından yetkili makamlarca açılan gizli bir duruşmada verilen savunmaya göre yaklaşık yüzbinlerce mail ve diğer elektronik iletişim içeriği birim tarafından kanunsuz biçimde toplandı.





Duruşmanın yargıcı kaleme aldığı düşüncelerinde, hükümetin ilk kez mahkemenin inandığı yol ve hacimden çok farklı bir şekilde bilgi toplandığını ve bunun kendisinde derin bir hayal kırıklığı yarattığını dile getiriyor.





NSA, 2011 yılına kadar geçen üç yıl boyunca ABD'deki fiber optik kablolar üzerinden geçen uluslararası veriyi işlemek üzere farklı bir depolama bölümüne aktardı. Ancak birimin savunması kesinlikle özel hakkın ihlali niyeti olmadan yanlışlıkla toplandığı yönünde ve her yıl yaklaşık 56000 elektronik iletişim içeriğinin toplanmış olabileceği belirtiliyor. Bahse konu duruşmanın dökümanları Bilginin Serbest Dolaşımı kanunu gereğince talep edenlere dağıtılmış durumda.





Duruşmanın yapılmasından bir ay sonra İstihbarat İzleme Kanunu mahkemesi NSA'nın yaptıklarını kanunsuz olarak kabul edince, birim bilgi toplama yönetmeliklerini sadece ABD vatandaşlarının bilgilerini toplama şeklinde değiştirdi. Ayrıca yaşanan hatanın kaynağını öğrenmek için de kurum içi soruşturma başlatılması istendi.





İzinsiz kişisel bilgileri toplama skandalı Edward Snowden'in çaktığı bir kıvılcımla alev aldı ve önemli ülke istihbarat birimlerini de sardı. Her geçen gün daha şok edici bilgilerin elde edildiği skandalın sonu gelecek gibi görünmüyor.

http://www.washingtonpost.com/world/national-security/nsa-gathered-thousands-of-americans-e-mails-before-court-struck-down-program/2013/08/21/146ba4b6-0a90-11e3-b87c-476db8ac34cd_story.html