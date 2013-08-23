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NSA yanlışlıkla(!) yüzbinlerce emaili incelemeye aldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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NSA yanlışlıkla(!) yüzbinlerce emaili incelemeye aldı

İnternet üzerinde insanların özel bilgilerinin elde edilmesi konusunda ismini sıkça duymaya başladığımız Ulusal Güvenlik Ajansı - NSA, gerekli olduğu zaman çok küçük bir internet trafiğini incelemeye aldığını belirterek kendisini aklamaya çalışsa da yeni ortaya çıkan deliller aksini göstermeye devam ediyor.

2011 yılında NSA tarafından yetkili makamlarca açılan gizli bir duruşmada verilen savunmaya göre yaklaşık yüzbinlerce mail ve diğer elektronik iletişim içeriği birim tarafından kanunsuz biçimde toplandı.

Duruşmanın yargıcı kaleme aldığı düşüncelerinde, hükümetin ilk kez mahkemenin inandığı yol ve hacimden çok farklı bir şekilde bilgi toplandığını ve bunun kendisinde derin bir hayal kırıklığı yarattığını dile getiriyor.

NSA, 2011 yılına kadar geçen üç yıl boyunca ABD'deki fiber optik kablolar üzerinden geçen uluslararası veriyi işlemek üzere farklı bir depolama bölümüne aktardı. Ancak birimin savunması kesinlikle özel hakkın ihlali niyeti olmadan yanlışlıkla toplandığı yönünde ve her yıl yaklaşık 56000 elektronik iletişim içeriğinin toplanmış olabileceği belirtiliyor. Bahse konu duruşmanın dökümanları Bilginin Serbest Dolaşımı kanunu gereğince talep edenlere dağıtılmış durumda.

Duruşmanın yapılmasından bir ay sonra İstihbarat İzleme Kanunu mahkemesi NSA'nın yaptıklarını kanunsuz olarak kabul edince, birim bilgi toplama yönetmeliklerini sadece ABD vatandaşlarının bilgilerini toplama şeklinde değiştirdi. Ayrıca yaşanan hatanın kaynağını öğrenmek için de kurum içi soruşturma başlatılması istendi.

İzinsiz kişisel bilgileri toplama skandalı Edward Snowden'in çaktığı bir kıvılcımla alev aldı ve önemli ülke istihbarat birimlerini de sardı. Her geçen gün daha şok edici bilgilerin elde edildiği skandalın sonu gelecek gibi görünmüyor.

http://www.washingtonpost.com/world/national-security/nsa-gathered-thousands-of-americans-e-mails-before-court-struck-down-program/2013/08/21/146ba4b6-0a90-11e3-b87c-476db8ac34cd_story.html Yorum Yaz
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mindtrap 6 yıl en beğenilen
Devletin görevi vatandaşlarını korumaktır. Reyhanlıyı unutmadık, PKK'nın dağda kurduğu belediyeyi, bize savurduğu tehtitleri unutmadık, bırakın Amerikayı eleştirmeyi adamlar doğrusunu yapıyorlar, vatan haini değilsen devletden niye korkasın. Özgürlükmüş, yemişim özgürlüğünü
Devletin görevi vatandaşlarını korumaktır. Reyhanlıyı unutmadık, PKK'nın dağda kurduğu belediyeyi, bize savurduğu tehtitleri unutmadık, bırakın Amerikayı eleşti...
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drdbre 6 yıl
vatan haini değilsen devletden niye korkasın

Özel hayat nedir bilir misin? Devletin bunu nasıl kullanabileceğini. O zaman devletten korkmuyoruz diye seçimler açık açık yapılsın. Devletten niye korkalım değil mi. Devlette herkesin kime oy verdiği yazılı olarak bulunsun. Bunun sonucu ne olurdu biliyor musun?
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sis651 6 yıl
NSA'de battıkça batıyor bu aralar...
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infom@n 6 yıl
Türkiyede bir teğmenede yanlışlıkla tel noları yüklenmişti. Allahtan yanlışlık mıış değilse 16 yıl yerine müebbet yerdi.
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dreamblue35 6 yıl
Rizeli55
TurboCore Ben Türkiyenin vatandaşıyım niçin ABD beni Türkiye yerine izliyor
Çünkü dünyada 170 e yakın ülke var...Bu ülkeler iktisadi - ekonomik - ideolojik olarak 2 kampa bölündü...Sovyetler ve ABD olarak...HER ülke nükleer - konvansiyonel - askeri harcamalara gitti...Sonuç; silahlanma yarışı ve batan ekonomiler...Bunun yerini FİİLİ bir durum olarak bu iki ülke ve yanlarında ki bazı küçük ülkeler silahlanmayı üstlendi...ve diğerlerinin silahlanmasını da gerektirecek bir durum ortadan kalkmış oldu...O nedenle yeni bir ülkenin nükleer silahlanmasına kötü gözle bakılıyor...Korkulan gene her ülkenin silahlanma yarışına girmesi...Böyle bir FİİLİ denge var...Ben buna sürdürülebilir gerginlik diyorum...Bunun sonucu olarak müttefikleşme oluştu(iki taraf için de geçerli)...ve büyük ülkeler bu işi göğüsledi...Zira aksi taktirde güvenlik ihtiyacı olarak HER ülkenin ekmeğinden kısıp nükleer denizaltı ve askeri trans-atlantik üretmesi lazım...takdir edersin ki bu %90 ülkenin ekonomisini bitirir...

konu dışına sapmayın; dijital kale adında bir kitap var okuyun
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gokooo 6 yıl
Bu yanlışlıkla falan demeyi de "Bizimkilerden" öğrendiler galiba.
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Rizeli55 6 yıl
TurboCore
Ben Türkiyenin vatandaşıyım niçin ABD beni Türkiye yerine izliyor

Çünkü dünyada 170 e yakın ülke var...Bu ülkeler iktisadi - ekonomik - ideolojik olarak 2 kampa bölündü...Sovyetler ve ABD olarak...HER ülke nükleer - konvansiyonel - askeri harcamalara gitti...Sonuç; silahlanma yarışı ve batan ekonomiler...Bunun yerini FİİLİ bir durum olarak bu iki ülke ve yanlarında ki bazı küçük ülkeler silahlanmayı üstlendi...ve diğerlerinin silahlanmasını da gerektirecek bir durum ortadan kalkmış oldu...O nedenle yeni bir ülkenin nükleer silahlanmasına kötü gözle bakılıyor...Korkulan gene her ülkenin silahlanma yarışına girmesi...Böyle bir FİİLİ denge var...Ben buna "sürdürülebilir gerginlik" diyorum...Bunun sonucu olarak müttefikleşme oluştu(iki taraf için de geçerli)...ve "büyük" ülkeler bu işi göğüsledi...Zira aksi taktirde güvenlik ihtiyacı olarak HER ülkenin "ekmeğinden" kısıp nükleer denizaltı ve askeri trans-atlantik üretmesi lazım...takdir edersin ki bu %90 ülkenin ekonomisini bitirir...
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okan_cehapelioglu 6 yıl
devlet bizi fişlemiş zaten amerika izlese ne olur
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Nokia Specialist 6 yıl
Ben Türkiye'nin vatandaşıyım niçin ABD beni Türkiye yerine izliyor
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Zuko 6 yıl
umut_baris
mindtrap Devletin görevi vatandaşlarını korumaktır. Reyhanlıyı unutmadık, PKKnın dağda kurduğu belediyeyi, bize savurduğu tehtitleri unutmadık, bırakın Amerikayı eleştirmeyi adamlar doğrusunu yapıyorlar, vatan haini değilsen devletden niye korkasın. Özgürlükmüş, yemişim özgürlüğünü
Bu yorumu amerikan menşeii yazılımla atıyorsun ama?

Alaka ne güzel kardeşim? Ha? Söyleyiver bir hele.
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Zuko 6 yıl
kml1978

yanlışlıkla 56 tane mail okunabilir ama 56000 mail asla,açık açık kendilerini koruma amaçlı insanların özel bilgilerine ulaşıyorlar,ama bir yerden sonra artık kendilerini koruma kısmınıda aşıp baya baya insanları takip edip fişliyor olabilirler,yazık,gerçekten yazık...


56.000 mail koskoca ülkede yıl boyunca oluşan mail trafiğine göre oldukça küçük bir rakam aslında. Olabilir bence. Hepsi için ayrı ayrı -yani 56. 000 tane- hata yapılmıyor sonuçta, tek bir hatayla aktarılmış oluyor bir kısım.
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alito 6 yıl
NSA'de yanlışlıkla kurulmuş zaten(!)
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arda_xl 6 yıl
NSA'dan yeni açıklama: "Pardon kuzenim incelemeye almış."
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