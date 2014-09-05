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NVIDIA, grafik ile ilgili patentleri ihlal ettiği gerekçesiyle Samsung ve Qualcomm'a dava açıyor

4 yıl
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34
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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NVIDIA, grafik ile ilgili patentleri ihlal ettiği gerekçesiyle Samsung ve Qualcomm'a dava açıyor

IFA 2014 fuarında teknoloji devlerinin bombaları birbiri ardına patlarken, fuarın görkemine gölge düşürecek önemli bir olay yaşandı. Yonga tasarımcısı NVIDIA, grafik ile ilgili patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle Samsung ve Qualcomm'a dava açtı.

NVIDIA genelde ihlal davalarında savunma vermek için yargıç önüne çıkardı. Ancak şimdi kendisi ilk kez davacı konumunda ve bunun önemli bir gün olduğunun altını çiziyor. Firma programlanabilir gölgeleme, benzersiz shader gibi süreçlere ilişkin patentlerin ihlal edildiğini iddia ediyor. 

Aslında patentleri ihlal eden Adreno grafik birimi ile Qualcomm. Ancak Samsung montaj aşamasında buna dikkat etmediği için suçlanıyor. NVIDIA daha önce Samsung ile konuyu masada çözmeyi istemiş ancak bir sonuç alamamış.

NVIDIA'nın ABD'de yasaklanmasını istediği cihazlar Galaxy S5, Galaxy Note Pro 12.2, Galaxy Note 4 ve Galaxy Note Edge gibi cihazları kapsıyor. Bu da dava konusunun Adreno 330 ve üzeri grafik birimlerini kapsadığını gösteriyor. 

Samsung ise haliyle patent ihlali için Qualcomm'u işaret ediyor ve davada kendilerini sonuna kadar savunacaklarını belirtiyor. Davada tarafların dinlenmesine önümüzdeki haftalarda başlanacak ve sonrasında duruşma safhasına geçilecek. 

Apple ve Samsung arasındaki patent davalarında da benzer konular gündeme gelmiş ancak büyük çaplı bir satış yasaklama kararı çıkmamıştı. ABD adaletinin bu kez nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.  

http://www.androidauthority.com/nvidia-suing-samsung-qualcomm-521534/ Yorum Yaz
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Reddemon35 4 yıl
Intel ve amerika firmasi arkadaslar nvidia amerikan firması değil intelin konu ile alakası yok
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Rubisco 4 yıl
Sırada Apple faln da var. El altından anlaşmamışlarsa tabi...
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K@sToR 4 yıl
neden sadece samsung? bu gpu lar iphone dahil tüm telefonlarda kullanılıyorken?
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assasin34 4 yıl
tegra3 ile milyonlarca kisiyi magdur et.sonra vik vik viyakla.erbakan hoca hayatta olsa "hadi ordan" derdi:-)
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Master_Evil 4 yıl
mobil sektörden pay alamadığı için sataşacak yer arıyor nvidia
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The Balance 4 yıl
Samsung yine kamyon kamyon götürecek bozuk paraları
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ounomaus 4 yıl
nvidia gene boş konuşuyor bir halt olmuyacak gerizekalı şirket 2 yıldır aynı yonga var şimdi kafan basıyor adreno grafik birimi eskiden amd ye aitti qualcoma sattı ad falan değişti ama patentler elinde nvidia boş konuşacağına gitsin düzgün yongalar yapsın batarya ve kullanıcı katili yonga k1 falan yine çok tutmuyor niye firmalar tegra 3 olayından sonra korkuyorlar(lg p880 kullanıcısıyım yani tegra 3 yaşadıklarımı bir tür anlatıyom)
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kımyasal 4 yıl
Mali kaynak bulmanın farklı yolu = Samsung'a dava aç :)
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Guaire 4 yıl
Qualcomm'a Adreno yüzünden dava açmış.

Samsung'a ise ek olarak Exynos'larda kullandığı PowerVR ve Mali GPU'ları için de dava açmış.

Yani bu amcaya göre Adreno da Mali de PowerVR da bundan çalmış.

Intel, Google, Apple, Sony, Motorola, ARM, Imagination, Mediatek, Huawei HiSilicon, Allwinner, Rockchip aklınıza ne gelirse dahil oluyor
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DraGonS 4 yıl
Adreno grafik birimi kullanan diğer firmalara niye dava açmamış. Üçkağıtçılar. Samsung'un bir suçu yok varsa eğer bir sorun o da qualcomm ile çözülür.
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ecs_elite_group 4 yıl
iyide bu yongaları kullanan birsürü cihaz var

samsung un suçu ne ?





konunun direk muhattabı qualcomm dur gerisini ilgilendirmez bence.
cihaz yasaklatmak direk samsunga ceza vermek demek qualcomm un bir zararı olmaz adam zaten satmış yongayı.

qualcomma sağlam bir ceza kessinler sorun çözülsün. başkasının patentini bedava kullanmak olurmu.
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pcrex 4 yıl
nvidia qualcoma dava açmış, adam intele gider yapmış. burası bsc yi de geçti valla yorum yaş ortalaması 0-9 herhalde XD
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Reddemon35 4 yıl
Intel ve amerika firmasi arkadaslar nvidia amerikan firması değil intelin konu ile alakası yok
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