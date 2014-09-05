NVIDIA, grafik ile ilgili patentleri ihlal ettiği gerekçesiyle Samsung ve Qualcomm'a dava açıyor





IFA 2014 fuarında teknoloji devlerinin bombaları birbiri ardına patlarken, fuarın görkemine gölge düşürecek önemli bir olay yaşandı. Yonga tasarımcısı NVIDIA, grafik ile ilgili patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle Samsung ve Qualcomm'a dava açtı.





NVIDIA genelde ihlal davalarında savunma vermek için yargıç önüne çıkardı. Ancak şimdi kendisi ilk kez davacı konumunda ve bunun önemli bir gün olduğunun altını çiziyor. Firma programlanabilir gölgeleme, benzersiz shader gibi süreçlere ilişkin patentlerin ihlal edildiğini iddia ediyor.





Aslında patentleri ihlal eden Adreno grafik birimi ile Qualcomm. Ancak Samsung montaj aşamasında buna dikkat etmediği için suçlanıyor. NVIDIA daha önce Samsung ile konuyu masada çözmeyi istemiş ancak bir sonuç alamamış.





NVIDIA'nın ABD'de yasaklanmasını istediği cihazlar Galaxy S5, Galaxy Note Pro 12.2, Galaxy Note 4 ve Galaxy Note Edge gibi cihazları kapsıyor. Bu da dava konusunun Adreno 330 ve üzeri grafik birimlerini kapsadığını gösteriyor.





Samsung ise haliyle patent ihlali için Qualcomm'u işaret ediyor ve davada kendilerini sonuna kadar savunacaklarını belirtiyor. Davada tarafların dinlenmesine önümüzdeki haftalarda başlanacak ve sonrasında duruşma safhasına geçilecek.





Apple ve Samsung arasındaki patent davalarında da benzer konular gündeme gelmiş ancak büyük çaplı bir satış yasaklama kararı çıkmamıştı. ABD adaletinin bu kez nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

http://www.androidauthority.com/nvidia-suing-samsung-qualcomm-521534/