Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S25 Ultra, mavi rengiyle ortaya çıktı

    Samsung Galaxy S25 lansmanına sadece birkaç hafta kaldığından sızıntılar hız kazandı. Son olarak, bir aksesuar üreticisinden Galaxy S25 ve S25 Ultra görselleri geldi.
    samsung galaxy s25 ultra mavi renk Tam Boyutta Gör
    Samsung Unpacked 2025 etkinliği, 22 Ocak’ta gerçekleşecek ve Galaxy S25 serisiyle birlikte birçok cihaz göreceğiz. Tabii ki özellikle Samsung S25 serisi merak ediliyor. Son olarak Spigen, Galaxy S25 Plus ve Galaxy S25 Ultra’ya ait olduğu iddia edilen görseller paylaştı.

    Samsung Galaxy S25 Ultra ve S25 Plus yan yana görüntülendi

    samsung s25 plus & ultra nasıl olacak Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy S25+ modelinin buz mavisi, Galaxy S25 Ultra’nın titanyum mavi renkte gelmesi bekleniyor. İsimlendirme farklı olsa da sızdırılan görsellere bakılırsa iki renk tonunu ayırt etmek zor olacak. Her iki cihaz da Spigen’in şeffaf Crystal Flex kılıflarına takılı olduğundan tasarıma ilişkin ipuçları da veriyor.

    Görsellerde yalnızca S25 Ultra değil diğer modellerde de Samsung’un çerçeveleri incelttiği açıkça görülüyor. Cihazların kenarları iPhone 16 Pro Max dahil son amiral gemilerinden gördüğümüzden daha ince. Galaxy S25 serisi, piyasadaki en ince çerçevelere sahip akıllı telefon olabilir. İncelik bir yana, her iki telefonun da boyutları selefleriyle aynı görünüyor.

    Görsellerde dikkat çekici bir detay da; her iki cihazın da arkasında MagSafe tarzı halka olması. Bu serinin Qi2 kablosuz şarj standardını benimseyeceğine dair söylentiler var. Ancak, manyetik kablosuz şarj telefonun bir özelliği mi olacak yoksa aksesuarla mı desteklenecek belli değil.

    Samsung’un 2025 Galaxy S25 telefonlarını 22 Ocak’ta tanıtması bekleniyor. Tüm serinin Snapdragon 8 Elite işlemciyle geleceği ve Samsung’un belleklerinden daha iyi performans ve verimlilik sunan Micron yapımı bellek çipini kullanması bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    HÜRKUŞ 2 gökyüzü ile buluştu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    binance borç ödenmezse ne olur lisedeyim okula gitmek istemiyorum sol tarafa yatınca batma oluyor revizyonlu ürün alınır mı klima ısıtırken mi soğuturken mi daha çok enerji harcar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Flip6
    Samsung Galaxy Z Flip6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M3 15 in&#231; MacBook Air
    Apple M3 15 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız