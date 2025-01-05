Tam Boyutta Gör Samsung Unpacked 2025 etkinliği, 22 Ocak’ta gerçekleşecek ve Galaxy S25 serisiyle birlikte birçok cihaz göreceğiz. Tabii ki özellikle Samsung S25 serisi merak ediliyor. Son olarak Spigen, Galaxy S25 Plus ve Galaxy S25 Ultra’ya ait olduğu iddia edilen görseller paylaştı.

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Samsung Galaxy S25 Ultra ve S25 Plus yan yana görüntülendi

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy S25+ modelinin buz mavisi, Galaxy S25 Ultra’nın titanyum mavi renkte gelmesi bekleniyor. İsimlendirme farklı olsa da sızdırılan görsellere bakılırsa iki renk tonunu ayırt etmek zor olacak. Her iki cihaz da Spigen’in şeffaf Crystal Flex kılıflarına takılı olduğundan tasarıma ilişkin ipuçları da veriyor.

Görsellerde yalnızca S25 Ultra değil diğer modellerde de Samsung’un çerçeveleri incelttiği açıkça görülüyor. Cihazların kenarları iPhone 16 Pro Max dahil son amiral gemilerinden gördüğümüzden daha ince. Galaxy S25 serisi, piyasadaki en ince çerçevelere sahip akıllı telefon olabilir. İncelik bir yana, her iki telefonun da boyutları selefleriyle aynı görünüyor.

Görsellerde dikkat çekici bir detay da; her iki cihazın da arkasında MagSafe tarzı halka olması. Bu serinin Qi2 kablosuz şarj standardını benimseyeceğine dair söylentiler var. Ancak, manyetik kablosuz şarj telefonun bir özelliği mi olacak yoksa aksesuarla mı desteklenecek belli değil.

Samsung’un 2025 Galaxy S25 telefonlarını 22 Ocak’ta tanıtması bekleniyor. Tüm serinin Snapdragon 8 Elite işlemciyle geleceği ve Samsung’un belleklerinden daha iyi performans ve verimlilik sunan Micron yapımı bellek çipini kullanması bekleniyor.

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Samsung Galaxy S25 Ultra, mavi rengiyle ortaya çıktı