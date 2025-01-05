Samsung Galaxy S25 Ultra, mavi rengiyle ortaya çıktı

Samsung Galaxy S25 Ultra ve S25 Plus yan yana görüntülendi
Görsellerde yalnızca S25 Ultra değil diğer modellerde de Samsung’un çerçeveleri incelttiği açıkça görülüyor. Cihazların kenarları iPhone 16 Pro Max dahil son amiral gemilerinden gördüğümüzden daha ince. Galaxy S25 serisi, piyasadaki en ince çerçevelere sahip akıllı telefon olabilir. İncelik bir yana, her iki telefonun da boyutları selefleriyle aynı görünüyor.
Görsellerde dikkat çekici bir detay da; her iki cihazın da arkasında MagSafe tarzı halka olması. Bu serinin Qi2 kablosuz şarj standardını benimseyeceğine dair söylentiler var. Ancak, manyetik kablosuz şarj telefonun bir özelliği mi olacak yoksa aksesuarla mı desteklenecek belli değil.
Samsung’un 2025 Galaxy S25 telefonlarını 22 Ocak’ta tanıtması bekleniyor. Tüm serinin Snapdragon 8 Elite işlemciyle geleceği ve Samsung’un belleklerinden daha iyi performans ve verimlilik sunan Micron yapımı bellek çipini kullanması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: