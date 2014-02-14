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NVIDIA son çeyrekte yine düşüş yaşadı

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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NVIDIA son çeyrekte yine düşüş yaşadı

CES 2014 fuarında iki farklı Tegra K1 versiyonu ile teknoloji dünyasının karşısına çıkan ve bu yıl için ümit dağıtan NVIDIA, gelir gider tablosunda bir türlü dengeyi tutturamıyor. Önceki yıl Tegra 3 ile başlayan kötü gidiş geçen yıl sonlarında da devam etti.

Firmadan yapılan açıklamaya göre son çeyrekte toplam gelir 1.14 milyar dolar olurken, net kazanç ise geçen yıl aynı döneme göre yüzde 16 azalarak 150 milyon dolar olarak gerçekleşti. 

Grafik birimi bölümü ise yüzde 14 artışla 947 milyon dolarlık gelir elde etti. Üst seviye ekran kartlarına olan talebin artışı NVIDIA'nın tablolarına da olumlu olarak yansıdı.

Tegra bölümünde ise halen olumlu bir gelişme yaşayamayan NVIDIA, Shield ve Tegra Note gibi kendi cihazlarıyla elindeki Tegra stoğunu bitirmeye çalışıyor. Tegra 4 bazı cihazlarda boy gösterse de onlar da istenilen rakamlara ulaşmış değil. Tegra K1 yongasetinin de yine üretici ilgisini yeterince çekemediği ve muhtemelen Tegra 4 ile aynı kaderi paylaşacağı dile getiriliyor. 

NVIDIA'nın yüzünü güldüren ise otomotiv sektörünün Tegra yongasetlerini benimsemesi oldu. Önceki çeyreğe göre Tegra'nın otomotiv sektöründeki satışları yüzde 18 oranında artış gösterdi.  

http://vr-zone.com/articles/nvidia-earnings-report-shows-tegra-success-automotive-market/71900.html Yorum Yaz
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Allons-y 5 yıl en beğenilen
Tegra 2 ve Tegra 3 ile insanların güvenini kaybettiler bir kere.


Htc One X Nvidia tegra 3'e 4.4 kerneli vermediği için update alamıyor artık. Kullanıcıları geçtim hangi üretici Nvidia'nın ipiyle kuyuya iner ki artık.




Kaynak: androidbeat.com/...
Tegra 2 ve Tegra 3 ile insanların güvenini kaybettiler bir kere.Htc One X Nvidia tegra 3'e 4.4 kerneli vermediği için update alamıyor artık. Ku...
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Rubisco 5 yıl
"Grafik birimi bölümü" diye başlık içinde oyun, pro3d, yükümlülük, lisans geliri gibi şeyler var. Gelir kalemleri içinde eskiden ayrı ayrı bunlardan olan gelirler belirtilirken Nvidia sistemini dğeiştirdi, hepsini aynı grup içine aldı. Böylece mesela oyun kartları satışı artıp pro3d satışı düşerse ve birbirini dengelerse, "grafik birimi bölümü" artış sağlamadı denir. Ama artık bu tarz bi bilgiye tam erişme imkanı yok. O yüzden grafik birimindeki gelir artışının kaynağının ne olduğunu artık bilemiyoruz. Oyun kartları mı çok satmış, pro3d kartlar mı çok satmış, hangisi düşmüş detaylarını bilmiyoruz. O yüzden haberde bahsedilen "üst seviyeli ekran kartlarına olan talep" cümlesi gerçeği pek ifade etmiyor.
"Grafik birimi bölümü" diye başlık içinde oyun, pro3d, yükümlülük, lisans geliri gibi şeyler var. Gelir kalemleri içinde eskiden ayrı ayrı bunlardan olan gelir...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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blackzeros 5 yıl
k1 balon olacak bu gidisle zaten,950 mhz frekansa calistiriyon grafik birimini sonra hava basiyon yok x360 yok ps3 diye gectik diye.bu ne pil dayanır ,ne sıcaklıgı dengede tutabilirsin.Ureticiler yemiyor bunlari.
k1 balon olacak bu gidisle zaten,950 mhz frekansa calistiriyon grafik birimini sonra hava basiyon yok x360 yok ps3 diye gectik diye.bu ne pil dayanır ,ne sıcak...
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CertificatedStaff 5 yıl
Haketti. Tegra 3 ü attı bir kenara
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OverClocK1ng 5 yıl
E tabi normal. Sen Tegra 4 duyur. Ama bir tane cihazda bile görmeyelim.
Adı var kendi yok. Sonra yeni nesil 64bit olanı da duyur. Onu da görmeyiz.
Yine zarar eder.
Bu adamlara adam gibi pazarlama kadrosu lazım...
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haymatloshan 5 yıl
Tegra'lar bekleneni vermeyince kaçınılmazdı.
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Glorfindel1907 5 yıl
hep kar yapacak değilsin ya arada zarar etki daya iyi işler yap
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carter 5 yıl
Beter olun. Millete kartları pahalı pahalı satmayı biliyorsunuz.
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HTC Specialist 5 yıl
Beter. Olsunlar.
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GetSomeRest 5 yıl
Ürünlerine biraz daha zam yapsınlar!
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Fiyaka1903 5 yıl
Kötü gidiş devam etti 150 milyon dolar kar
Bismillahirahmannirrahim
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Mobile Prof. 5 yıl
Bu kadar kasmalarına gerek yoktu. Zaten sinsice gelip, bir anlığına mobil sektörde çığır açmaya devam etselerdi böyle olmayacaktı.
Tegra 3 Hadi neyse de.. Tegra 4 ile sakatladılar kendilerini.. Ayrıca, halen düzgün bir ekran kartı gelmedi. (Anlaşılan mobil sektöre yatırım yapmaktan bir numaraları kalmadı..)
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sendomi 5 yıl
tegra 2'li zte grand x aldım,aman yarabbim sorun yumağı mübarek,enerji tüketimi berbat şarj gitmiyor yazılım stabil değil,tegra'yı gördüm mü kaçarım artık zaten fiyat politikası yüzünden nvdia'yı sevmezdim şimdi uzak olsun aman aman
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dere.beyi 5 yıl
AMD REİS SAOLSUN DAĞITTI KOCA NVIDIA YI :))
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Rubisco 5 yıl
"Grafik birimi bölümü" diye başlık içinde oyun, pro3d, yükümlülük, lisans geliri gibi şeyler var. Gelir kalemleri içinde eskiden ayrı ayrı bunlardan olan gelirler belirtilirken Nvidia sistemini dğeiştirdi, hepsini aynı grup içine aldı. Böylece mesela oyun kartları satışı artıp pro3d satışı düşerse ve birbirini dengelerse, "grafik birimi bölümü" artış sağlamadı denir. Ama artık bu tarz bi bilgiye tam erişme imkanı yok. O yüzden grafik birimindeki gelir artışının kaynağının ne olduğunu artık bilemiyoruz. Oyun kartları mı çok satmış, pro3d kartlar mı çok satmış, hangisi düşmüş detaylarını bilmiyoruz. O yüzden haberde bahsedilen "üst seviyeli ekran kartlarına olan talep" cümlesi gerçeği pek ifade etmiyor.
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Umutcan 5 yıl
Tegra4'ün büyük mobil cihaz üreticileri tarafından pek tercih edilmemesinin bu nesildeki zararı ve amd'nin mantle atağı ile pc kullanıcılarını psikolojik baskı altına almasının büyük etkisi olabilir bence.
Acilen hem mobilde qualcomm'a hem de pc'de amd'ye karşı(yazılımsal açıdan) atağa geçmeliler.
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