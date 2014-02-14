NVIDIA son çeyrekte yine düşüş yaşadı





CES 2014 fuarında iki farklı Tegra K1 versiyonu ile teknoloji dünyasının karşısına çıkan ve bu yıl için ümit dağıtan NVIDIA, gelir gider tablosunda bir türlü dengeyi tutturamıyor. Önceki yıl Tegra 3 ile başlayan kötü gidiş geçen yıl sonlarında da devam etti.





Firmadan yapılan açıklamaya göre son çeyrekte toplam gelir 1.14 milyar dolar olurken, net kazanç ise geçen yıl aynı döneme göre yüzde 16 azalarak 150 milyon dolar olarak gerçekleşti.





Grafik birimi bölümü ise yüzde 14 artışla 947 milyon dolarlık gelir elde etti. Üst seviye ekran kartlarına olan talebin artışı NVIDIA'nın tablolarına da olumlu olarak yansıdı.





Tegra bölümünde ise halen olumlu bir gelişme yaşayamayan NVIDIA, Shield ve Tegra Note gibi kendi cihazlarıyla elindeki Tegra stoğunu bitirmeye çalışıyor. Tegra 4 bazı cihazlarda boy gösterse de onlar da istenilen rakamlara ulaşmış değil. Tegra K1 yongasetinin de yine üretici ilgisini yeterince çekemediği ve muhtemelen Tegra 4 ile aynı kaderi paylaşacağı dile getiriliyor.





NVIDIA'nın yüzünü güldüren ise otomotiv sektörünün Tegra yongasetlerini benimsemesi oldu. Önceki çeyreğe göre Tegra'nın otomotiv sektöründeki satışları yüzde 18 oranında artış gösterdi.

http://vr-zone.com/articles/nvidia-earnings-report-shows-tegra-success-automotive-market/71900.html