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NanoSIM kartların tasarımı için dev üreticiler arasındaki mücadele devam ediyor

7 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz yıl SIM kart üretici devlerinden G&D firmasının microSIM kartlardan daha küçük nanoSIM kartların üretimi için hazırlık yaptığını sizlere duyurmuştuk.

Pek çok üretici firmanın ilgi gösterdiği nanoSIM kartların tasarımı için kıyasıya bir mücadele başlamış durumda.  

Financial Times gazetesinin haberine göre Apple kendi nanoSIM tasarımını kullanmak isterken, Motorola ve RIM, Nokia'nın tasarımını kullanmak istiyor.

Avrupa'da standartları belirleyici kurum olan ETSI, bu tasarım tekliflerini değerlendirecek ve oylama sonucunda kazanan tasarım G&D tarafından üretilmeye başlanacak.

Apple'ın önerdiği nanoSIM standardı, iPhone 4S'te olduğu gibi çerçeveli bir yapıya sahip. Nokia ise henüz görücüye çıkmayan mükemmel bir standart belirlediğini ve bunun kabul edilmesi gerektiğini belirtiyor. Motorola ve RIM de Nokia'ya destek çıkıyor.

Ancak FT'nin kaynaklarına göre Apple'ın ETSI içindeki desteğinin büyük olduğu, en az altı Avrupa ülkesinin lehte oy kullanacağı iddia ediliyor. Eğer ETSI'den Apple lehine karar çıkarsa Avrupa'da bu standart geçerli olacak. NanoSIM kullanmak isteyen firmalar da bu tasarımı Apple'dan lisanslamak, cihazlarını da buna göre üretmek zorunda kalacak. Bu da diğer firmaların işine gelmiyor. Ayrıca Nokia'nın protesto mahiyetinde kuruma başvuru yaptığı da söyleniyor.

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Virinom 7 yıl en beğenilen
Umuyorum ki Apple'ın istediği olmaz çünkü Nokia'nın tasarımı genel bir standart halini alacaktır fakat Apple'ınki olursa sadece Apple cihazlarda çalışacaktır bu da apple'in tekellesmesine büyük katkı sağlayacaktır.
Umuyorum ki Apple'ın istediği olmaz çünkü Nokia'nın tasarımı genel bir standart halini alacaktır fakat Apple'ınki olursa sadece Apple cihazlarda çalışacaktır bu...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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Hobar 7 yıl
küçücük sim kartın alanına bile göz diktiler. eskiden kart komple telefona sokuluyordu
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telliibrahim 7 yıl
Ekranı 4-5 yapmaya çalışıyorlar sonra küçücük sim kartın alanına mana buluyorlar, 1 mm kalın olsa telefonlar sanki ne olacak, piyasadaki en kalın telefon bile cebe rahatlıkla sığıyor, sığmayanlar 4" üstü ekranlı olanlar. sonra bu lisanslama bedellerini bize giydirecekler. gereksiz özellikleri ve dış tasarım kaynaklı fazlalıkları azaltsalar sim karttan kazanacakları alanın 3-5 katını kazanırlar.
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seckinim 7 yıl
Şu an Nokia : 92 oy - Apple : 45 oy almış durumda. Bir sonraki hafta yine oylar verilecekmiş. Apple oy arttırmak için için lobi çalışmalarına hız vermiş.
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TIGERSHARK 7 yıl
peki kapasiteleri artacakmı ? benim için önemli olan bu sim karta rahatlıkla 30 harf 1000 numara yazabilmeliyim
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StummScream 7 yıl
Rainbow6
peki ben anlamadim nokia nin tasarim kabul edilirse firmalar bu seferde nokia ya lisans ucreti odemeyecek mi yani appleye odeyince bisi oluyoda nokia ya odeyince bisi olmuyo mu yoksa nokia bunu belesemi verecek

En azından nokia ürün aldığı firmalarına patent davası açmıyor ve zaten şuan smartphone piyasasında iddiasıda yok.
Ama bakınız Apple bellek vb. bir kısım parçalarını Samsung'dan temin edip birde ona patent davası açıyor. Yetmiyormuş gibi birde herşeyin patentini alarak piyasada tekel olmaya çalışıyor.
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Rainbow6 7 yıl
peki ben anlamadim nokia nin tasarim kabul edilirse firmalar bu seferde nokia ya lisans ucreti odemeyecek mi yani appleye odeyince bisi oluyoda nokia ya odeyince bisi olmuyo mu yoksa nokia bunu belesemi verecek
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Rajeesh 7 yıl
nedensiz07
sanki çok lazım sim kartın kücülmesi... bi dokunmadıgınız o kalmıstı maksat yenilik olsunda ne olursa olsun mantıgı ... vaay arkadaş yaa iyice sapıttılar

daha küçük simkart, telefonda diğer bileşenler için daha fazla yer demektir. buda telefon kasasının boyutlarını küçültür. apple niye microsim kullanmaya geçmiş bir araştır istersen. donanimforumunda takılıp böyle hiç bir şeyden habersiz yorumlarını nasıl yazıyorsunuz anlamak güç
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WinKy 7 yıl
İnş. Nokia alır.
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nedensiz07 7 yıl
sanki çok lazım sim kartın kücülmesi... bi dokunmadıgınız o kalmıstı maksat yenilik olsunda ne olursa olsun mantıgı ... vaay arkadaş yaa iyice sapıttılar
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E_Aydin35 7 yıl
Nokia'nın alması tercihimdir, ancak insanlar için en hayırlısı hangisi olursa o olsun diyicemde apple alırsa bu sefer telefonlar ona göre ayarlanıcak buda apple'a doğru ilgi ve alaka kayması olarak döner diye "düşünüyorum".:)
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söny 7 yıl
Apple'ın almasını istemem nokia zaten yeni nesil akıllı telefon piyasasında ezilip duruyor veyahut başa baş cıkarıcak bır telefon sunmuyor bari böyle seylerı alırsa bıseyler yapabılır telefon adına dıye dusunuyorum
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XPeciaL 7 yıl
Daha yeni yeni görmeye basliyoruz micro-sim destekli android cihazlari , bence daha çok erken farkli bi sim kart tipine geçmek için .
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