NanoSIM kartların tasarımı için dev üreticiler arasındaki mücadele devam ediyor

Geçtiğimiz yıl SIM kart üretici devlerinden G&D firmasının microSIM kartlardan daha küçük nanoSIM kartların üretimi için hazırlık yaptığını sizlere duyurmuştuk.





Pek çok üretici firmanın ilgi gösterdiği nanoSIM kartların tasarımı için kıyasıya bir mücadele başlamış durumda.





Financial Times gazetesinin haberine göre Apple kendi nanoSIM tasarımını kullanmak isterken, Motorola ve RIM, Nokia'nın tasarımını kullanmak istiyor.





Avrupa'da standartları belirleyici kurum olan ETSI, bu tasarım tekliflerini değerlendirecek ve oylama sonucunda kazanan tasarım G&D tarafından üretilmeye başlanacak.





Apple'ın önerdiği nanoSIM standardı, iPhone 4S'te olduğu gibi çerçeveli bir yapıya sahip. Nokia ise henüz görücüye çıkmayan mükemmel bir standart belirlediğini ve bunun kabul edilmesi gerektiğini belirtiyor. Motorola ve RIM de Nokia'ya destek çıkıyor.





Ancak FT'nin kaynaklarına göre Apple'ın ETSI içindeki desteğinin büyük olduğu, en az altı Avrupa ülkesinin lehte oy kullanacağı iddia ediliyor. Eğer ETSI'den Apple lehine karar çıkarsa Avrupa'da bu standart geçerli olacak. NanoSIM kullanmak isteyen firmalar da bu tasarımı Apple'dan lisanslamak, cihazlarını da buna göre üretmek zorunda kalacak. Bu da diğer firmaların işine gelmiyor. Ayrıca Nokia'nın protesto mahiyetinde kuruma başvuru yaptığı da söyleniyor.