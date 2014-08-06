Navdy projesi ile araçlarınıza şeffaf navigasyon ekranı geliyor





Navigasyon ve benzer işlemler için araçlarımızda kullandığımız standart navigasyon cihazları veya mobil cihazlar görme açısını azaltan ve büyük risk taşıyan tasarıma sahipler. Navdy projesi ise bu dezavantajı ortadan kaldırmak istiyor.





5.1 inçlik şeffaf bir ekrana sahip olan Navdy, ihtiyacınız olan uygulamaları görüntülerken yoldan da uzaklaşmamanızı sağlıyor. Cihaz ODB II bağlantısı üzerinden aracınızın bilgi sistemine veya Bluetooth 4.0 üzerinden akıllı telefonlarınıza bağlanabiliyor. Bu sayede ekranında navigasyon takibi yapabilir, gelen bildirimleri görebilir, çağrı cevaplayıp başlatabilir, SMS alıp gönderebilirsiniz. Ayrıca aracın hız, benzin, motor durumu gibi bilgiler de Navdy ekranına gönderiliyor.





Navdy ürününde görüntü olayı projeksiyon yardımıyla yapılıyor. Mini bir projeksiyon modülü görüntüyü minik bir aynaya yansıtıyor ve bu aynadan da görüntüler asıl cihaz ekranına yansıyor. Verileri daha iyi işleyebilmek için çift çekirdekli bir işlemci ve Android 4.4 işletim sistemi de unutulmamış.





Kızılötesi algılayıcı sayesinde cihaz el hareketleriniz ile pek çok fonksiyonu hayata geçirebiliyor. Ayrıca sesle komut vermeniz de mümkün. Navigasyon esnasında arama geldiğinde ekran ikiye bölünerek her ikisini de kullanmanızı sağlıyor. Navdy hali hazırda 299$ olarak ön siparişe sunuldu. Gerekli miktar tamamlandığında 2015 yılı başlarında satışa başlayacak. Fiyatı ise 499$ olacak.

https://www.navdy.com/preorder