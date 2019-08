Need for Speed Heat resmen duyuruldu: İşte tanıtım videosu

, merakla beklenen yenioyununu nihayet resmen duyurdu. Need for Speed Heat ismi verilen yeni oyun önümüzdeki kasım ayında çıkışını gerçekleştirecek. Oyundan ilk görüntüleri aşağıdan izleyebilirsiniz.Sokak yarışçılarıyla polisleri karşı karşıya getiren Need for Speed Heat, yayınlanan ilk görüntüleriyle ilgi çekici görünüyor diyebiliriz. Bildiğiniz gibi serinin bir önceki oyunu olan, çok fazla olumsuz yorum ve eleştiri almıştı. Heat şimdi Payback'in verdiği zararı onarmaya çalışacak.Need for Speed Heat,PC, PS4 ve Xbox One platformları için piyasaya sürülecek. Origin Access üyeleri 5 Kasım'da erkenden erişme imkanına da sahip olacak. Oyunu kısa tanıtım yazısı ve fiyat listesi şu şekilde:Seçkin sokak yarışçıları arasında kendinize yer edinme yolunda şehrin görevi kötüye kullanan polis kuvvetlerine karşı geleceğiniz heyecan verici bir yarış deneyimi olan Need for Speed Heat’te gündüz çalışın, gece risk alın.PlayStation Store Standard Edition --(EA Access ile 413,10 TL)PlayStation Store Deluxe Edition --(EA Access ile 467,10 TL)Xbox Store Standard Edition --(EA Access ile 421,20 TL)Xbox Store Deluxe Edition --(EA Access ile 485,10 TL)Origin Standard Edition --Origin Deluxe Edition --