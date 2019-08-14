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Need for Speed Heat resmen duyuruldu: İşte tanıtım videosu

Need for Speed Heat resmen duyuruldu. Oyunun ilk tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. Need for Speed Heat, kasım ayında oyunseverlerle buluşacak.
1 sa.
1,3b
140
15
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Need for Speed Heat resmen duyuruldu: İşte tanıtım videosu
Electronic Arts, merakla beklenen yeni Need for Speed oyununu nihayet resmen duyurdu. Need for Speed Heat ismi verilen yeni oyun önümüzdeki kasım ayında çıkışını gerçekleştirecek. Oyundan ilk görüntüleri aşağıdan izleyebilirsiniz.


Sokak yarışçılarıyla polisleri karşı karşıya getiren Need for Speed Heat, yayınlanan ilk görüntüleriyle ilgi çekici görünüyor diyebiliriz. Bildiğiniz gibi serinin bir önceki oyunu olan Payback, çok fazla olumsuz yorum ve eleştiri almıştı. Heat şimdi Payback'in verdiği zararı onarmaya çalışacak.

Need for Speed Heat, 8 Kasım 2019'da PC, PS4 ve Xbox One platformları için piyasaya sürülecek. Origin Access üyeleri 5 Kasım'da erkenden erişme imkanına da sahip olacak. Oyunu kısa tanıtım yazısı ve fiyat listesi şu şekilde:

Seçkin sokak yarışçıları arasında kendinize yer edinme yolunda şehrin görevi kötüye kullanan polis kuvvetlerine karşı geleceğiniz heyecan verici bir yarış deneyimi olan Need for Speed Heat’te gündüz çalışın, gece risk alın.

PlayStation Store Standard Edition -- 459,00 TL (EA Access ile 413,10 TL)
PlayStation Store Deluxe Edition -- 519,00 TL (EA Access ile 467,10 TL)
Xbox Store Standard Edition -- 468,00 TL (EA Access ile 421,20 TL)
Xbox Store Deluxe Edition -- 539,00 TL (EA Access ile 485,10 TL)
Origin Standard Edition -- €59.99
Origin Deluxe Edition -- €69.99 


https://bolumsonucanavari.com/Haberler-Need_for_Speed_Heat_PS4_Xbox_One_ve_PC_icin_Duyuruldu-95635.htm Yorum Yaz
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Musty3535123 1 sa. en beğenilen
bırakın bunları, undergraund ve most wanted serilerini devam ettirin.
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Mr. Jingles 8 dk.
GTX 1050 Ti yüksek ayarlarda oynatır mı?
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cixslayer 10 dk. yeni yorumcu
Nedense artık heyecanlanmıoruz.
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Psychotechnic 22 dk.
Bence gayet güzel. Skyline R34'ün sesi 2F2F'deki Skyline ile aynı. Sırf bu yüzden oyuna düştüm. Aylardır Forza Horizon 4'ün başından kalkamıyorum ama o gözle bakmamak lazım. Bu oyun FH4 değil. Umarım beklentimi boşa çıkarmaz
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ozzzy222 29 dk.
Niye rivalstan aldığim tadi digerlerinden alamadım.
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SchmeireZZ 30 dk.
Payback ve 2015 deki oynanışla gelirse yine çöp
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tarox 33 dk.
Bütün NFS oyunların birleştirince NFS. Heat yapmışlar
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hazarRS 34 dk.
Anladığım kadarıyla birkaç eski oyunu potpori yapıp tek oyun haline getirmişler. Pro Street, Shift ve Most Wanted'a benzer içerikler var çünkü.
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Paetzold 36 dk.
Bize yine lüks.
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Sawasson 39 dk.
Need for speed 2 den sonra(1997) seri kendini geliştiremedi
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HayNur 39 dk.
Yalnız volvo efsane duruyordu
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Psychotechnic 21 dk. HayNur
Araç Polestar 1 galiba
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